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https://sarabic.ae/20240826/صحيفة-إسرائيل-بنت-4-قواعد-عسكرية-بطول-ممر-نتساريم-بما-يتيح-إقامة-دائمة-لمئات-الجنود--1092099911.html
صحيفة: إسرائيل بنت 4 قواعد عسكرية بطول ممر "نتساريم" بما يتيح إقامة دائمة لمئات الجنود
صحيفة: إسرائيل بنت 4 قواعد عسكرية بطول ممر "نتساريم" بما يتيح إقامة دائمة لمئات الجنود
سبوتنيك عربي
زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي قام بتوسعة ممر "نتساريم" في قطاع غزة، مستندة في ذلك على صور حديثة للأقمار الصناعية. 26.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-26T08:51+0000
2024-08-26T08:51+0000
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وبينت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقريرها، وفقا للصور، أن التوسعة تمثلت في إنشاء "4 مواقع عسكرية كبيرة" على طول ممر "نتساريم".وتابعت أن "القواعد الأربع تتيح الإقامة لمئات الجنود، الذين ينتمون حاليا إلى لواءين احتياطيين"، وأن بعض هذه القوات "ستكون مسؤولة أيضا عن تأمين الرصيف البحري الذي بناه الجيش الأمريكي على ساحل القطاع، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية"، والذي تم تفكيكه في وقت لاحق.وسبق لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن أشارت في تقرير آخر لها نشر في شهر مايو/ أيار الماضي، إلى أن الجيش الإسرائيلي، "انتهى من بناء 4 قواعد عسكرية" على طول محور "نتساريم"، تتيح إقامة دائمة لمئات الجنود". ويشكل رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الانسحاب من محور فيلادلفيا، وبعض المناطق بقطاع غزة، نقطة خلاف محورية تمنع بدورها التوصل إلى اتفاق يفضي لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، وعقد صفقة تبادل للأسرى.وعلى الرغم من المبادرات التي تم تقديمها في الآونة الأخيرة بما في ذلك واشنطن، أكد نتنياهو أنه لن ينسحب من محور فيلادلفيا ومحور نتساريم في قطاع غزة تحت أي ظرف ورغم الضغوط الهائلة للقيام بذلك، وقال إنه أقنع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بضرورة بقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا. وقالت عشرة مصادر مطلعة على جولة المحادثات إن الخلافات حول الوجود العسكري الإسرائيلي مستقبلاً في غزة وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، تقف عقبة في سبيل التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى. وذكرت المصادر، أن الخلافات نشأت من مطالب قدمتها إسرائيل بعد موافقة حماس على نسخة من مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو.وقالت وسائل إعلام أمريكية إن المفاوضين الإسرائيليين قدموا لمصر مقترحاً في الآونة الأخيرة بإنشاء 8 أبراج مراقبة على طول محور فيلادلفيا على الحدود بين مصر وغزة.وأشار المسؤولون المصريون إلى أن الولايات المتحدة حاولت تقديم "تنازلات" لمصر عبر اقتراح إقامة برجين فقط، ولكن مصر رفضت العرضين، قائلة إن أي عدد من الأبراج يمنح الجيش الإسرائيلي وجوداً دائماً في المنطقة. ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وبدأت يوم الخميس الماضي، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية، لبحث التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى في قطاع غزة، في ظل غياب حركة حماس، التي ترفض المشاركة، حيث تؤكد على مطالبها وبأنها قد وافقت على ما تم طرحه سابقا، وبأنها لن تعود للمفاوضات لإعطاء نتنياهو، المزيد من الوقت.
https://sarabic.ae/20240820/نتنياهو-لن-ننسحب-من-محوري-فيلادلفيا-ونتساريم-بأي-شكل-من-الأشكال-وتحت-أي-ظرف-1091926515.html
https://sarabic.ae/20240824/قناة-إسرائيلية-حماس-تصر-على-انسحاب-إسرائيل-من-محور-فيلادلفيا-وتل-أبيب-ترفض-1092073485.html
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طوفان الأقصى, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
طوفان الأقصى, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

صحيفة: إسرائيل بنت 4 قواعد عسكرية بطول ممر "نتساريم" بما يتيح إقامة دائمة لمئات الجنود

08:51 GMT 26.08.2024
© AP Photo / Fatima Shbairفلسطينيون نزحوا بسبب القصف الإسرائيلي لقطاع غزة يسيرون بجوار الحدود مع مصر، في رفح، جنوب غزة، الأحد 14 يناير 2024.
فلسطينيون نزحوا بسبب القصف الإسرائيلي لقطاع غزة يسيرون بجوار الحدود مع مصر، في رفح، جنوب غزة، الأحد 14 يناير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
فلسطينيون نزحوا بسبب القصف الإسرائيلي لقطاع غزة يسيرون بجوار الحدود مع مصر، في رفح، جنوب غزة، الأحد 14 يناير 2024.
© AP Photo / Fatima Shbair
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زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي قام بتوسعة ممر "نتساريم" في قطاع غزة، مستندة في ذلك على صور حديثة للأقمار الصناعية.
وبينت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقريرها، وفقا للصور، أن التوسعة تمثلت في إنشاء "4 مواقع عسكرية كبيرة" على طول ممر "نتساريم".
وتابعت أن "القواعد الأربع تتيح الإقامة لمئات الجنود، الذين ينتمون حاليا إلى لواءين احتياطيين"، وأن بعض هذه القوات "ستكون مسؤولة أيضا عن تأمين الرصيف البحري الذي بناه الجيش الأمريكي على ساحل القطاع، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية"، والذي تم تفكيكه في وقت لاحق.
وسبق لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن أشارت في تقرير آخر لها نشر في شهر مايو/ أيار الماضي، إلى أن الجيش الإسرائيلي، "انتهى من بناء 4 قواعد عسكرية" على طول محور "نتساريم"، تتيح إقامة دائمة لمئات الجنود".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
نتنياهو: لن ننسحب من محوري فيلادلفيا ونتساريم بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف
20 أغسطس, 12:18 GMT
ويشكل رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الانسحاب من محور فيلادلفيا، وبعض المناطق بقطاع غزة، نقطة خلاف محورية تمنع بدورها التوصل إلى اتفاق يفضي لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، وعقد صفقة تبادل للأسرى.
وعلى الرغم من المبادرات التي تم تقديمها في الآونة الأخيرة بما في ذلك واشنطن، أكد نتنياهو أنه لن ينسحب من محور فيلادلفيا ومحور نتساريم في قطاع غزة تحت أي ظرف ورغم الضغوط الهائلة للقيام بذلك، وقال إنه أقنع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بضرورة بقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا.
وقالت عشرة مصادر مطلعة على جولة المحادثات إن الخلافات حول الوجود العسكري الإسرائيلي مستقبلاً في غزة وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، تقف عقبة في سبيل التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى.
وذكرت المصادر، أن الخلافات نشأت من مطالب قدمتها إسرائيل بعد موافقة حماس على نسخة من مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو.
دمار وموت... شهادات مروعة من مجازر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
قناة إسرائيلية: "حماس" تصر على انسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا وتل أبيب ترفض
24 أغسطس, 20:16 GMT
وقالت وسائل إعلام أمريكية إن المفاوضين الإسرائيليين قدموا لمصر مقترحاً في الآونة الأخيرة بإنشاء 8 أبراج مراقبة على طول محور فيلادلفيا على الحدود بين مصر وغزة.
وأشار المسؤولون المصريون إلى أن الولايات المتحدة حاولت تقديم "تنازلات" لمصر عبر اقتراح إقامة برجين فقط، ولكن مصر رفضت العرضين، قائلة إن أي عدد من الأبراج يمنح الجيش الإسرائيلي وجوداً دائماً في المنطقة.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وبدأت يوم الخميس الماضي، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية، لبحث التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى في قطاع غزة، في ظل غياب حركة حماس، التي ترفض المشاركة، حيث تؤكد على مطالبها وبأنها قد وافقت على ما تم طرحه سابقا، وبأنها لن تعود للمفاوضات لإعطاء نتنياهو، المزيد من الوقت.
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