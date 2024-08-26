https://sarabic.ae/20240826/مسابقة-أندريه-ستينين-2024-تكشف-النقاب-عن-الفائزين-1092024022.html

مسابقة "أندريه ستينين-2024" تكشف النقاب عن الفائزين

مسابقة "أندريه ستينين-2024" تكشف النقاب عن الفائزين

سبوتنيك عربي

أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة "أندريه ستينين" الدولية العاشرة للتصوير الصحفي أنها ستكشف النقاب عن الفائزين المشاركين في القائمة المختصرة، في حفل سيقام في 3... 26.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-26T06:00+0000

2024-08-26T06:00+0000

2024-08-26T06:00+0000

روسيا

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كما ستكشف أيضًا عن الحدث الرئيسي للمسابقة وهو اسم صاحب الجائزة الكبرى، والجدير بالذكر أن لجنة التحكيم الدولية للمسابقة لعام 2024 قامت بالاختيار من بين أكثر من ألفي عمل مرسل من 36 دولة، الفائزين من الأعمال التي قدمها 32 مصورا شابا من عشر دول وهي: سوريا، بنغلاديش، بريطانيا، إسبانيا، الهند، إيطاليا، الصين، ميانمار، روسيا، وجنوب أفريقيا.وسيتم عرض صور الفائزين في المسابقة في متحف تاريخ روسيا المعاصر الحكومي (موسكو، شارع تفرسكايا، 21) حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر.كما سيتم من خلال هذا الحفل أيضًا الاعلان عن انطلاق جولة المعرض التقليدية لصور الفائزين بالمسابقة. وبالفعل فقد حددت جولة المعرض الدولية محطات في مراكز المعارض في إثيوبيا وصربيا والأرجنتين، وهذه ليست قائمة المحطات الكاملة في إشارة إلى إن جغرافية الجولة الدولية سوف تستمر في التوسع.وتهدف "مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي"، التي تنظمها مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية تحت رعاية اللجنة الروسية لليونسكو، إلى دعم المصورين الشباب وجذب انتباه الرأي العام إلى المهام التي يؤديها التصوير الصحفي الحديث. كما هناك شركاء من المؤسسات الإعلامية الرئيسية الروسية للمسابقة هم: VGTRK (شركة البث التلفزيوني والإذاعي لعموم روسيا) (روسيا)، المنصة الروسية SMOTRIM عبر الإنترنت، القناة التلفزيونية الروسية "موسكو 24" الشركاء الإعلاميون الدوليون للمسابقة هم: وكالة أنباء وإذاعة سبوتنيك (الدولية)، القناة التلفزيونية والبوابة RT (الدولية)، شركة الإعلام القابضة IndependentMedia (جنوب أفريقيا)، وكالة الأنباء ANA (جنوب أفريقيا)، مجموعة شنغهاي المتحدة الإعلامية SUMG (الصين)، البوابة الإلكترونية لصحيفة ChinaDaily (الصين)، البوابة الإلكترونية ThePaper (الصين)، شبكة الميادين الإعلامية (لبنان). كما تم تقديم الدعم للمسابقة من قبل الشركاء من المؤسسات ذات الصلة مثل: اتحاد الصحفيين في روسيا، البوابة الإعلامية YOungJOURnalists (روسيا)، والبوابة RussianPhoto (روسيا)، وبوابة Photo-study.ru (روسيا).

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