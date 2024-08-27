أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة

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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم العلم الوطني ثلاثي الألوان الأبيض والأزرق والأحمر
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التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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عرب بوينت بودكاست
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البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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خبير: الهجمات الروسية كانت مدروسة وانتقامية ضد القوات الأوكرانية
16:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا بعد فشل جولة مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب في غزة
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:18 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
08:35 GMT
25 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
11:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
اتحاد كتاب روسيا يمنح الشاعر الفلسطيني عبدالله عيسى جائزة " الثقافة الإمبراطورية"
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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بلا قيود
خبير: تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي حول بناء كنيس في الأقصى تثمل أقلية صغيرة في إسرائيل
16:03 GMT
60 د
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ما أسباب قيام إسرائيل بتوسعة محور نتساريم وسط قطاع غزة
17:03 GMT
29 د
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https://sarabic.ae/20240827/أسرار-الكون-في-أثقل-جسيم-مكتشف-للمادة-المضادة-1092140406.html
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
سبوتنيك عربي
في الماضي البشري العميق، قام البحارة المهرة برحلات جريئة من آسيا إلى جزر المحيط الهادئ، شكلت هجرة ذات أهمية عالمية، وهي التي شكلت بدورها توزيع جنسنا البشري... 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T13:41+0000
2024-08-27T13:41+0000
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أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
سبوتنيك عربي
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
أصبح هؤلاء البحارة أسلاف الأشخاص الذين يعيشون في المنطقة اليوم، من بابوا الغربية إلى أوتياروا نيوزيلندا. لكن بالنسبة لعلماء الآثار، فإن التوقيت الدقيق وموقع وطبيعة هذه التشتتات البحرية كانت غير واضحة. والآن تكشف اللغز.ومن خلال دراسة الجسيم الغريب، يأمل الفيزيائيون في اكتشاف بعض الاختلافات الرئيسية بين المادة والمادة المضادة، والتي قد تساعد في تفسير سبب امتلاء كوننا الآن بالمادة نظرًا لأن المادة المضادة تم إنشاؤها بكميات متساوية في بداية الزمن.وقد اكتشف العلماء عملية أساسية مطلوبة لحدوث الموصلية الفائقة عند درجات حرارة أعلى مما كان يُعتقد سابقًا. وقد تكون خطوة صغيرة ولكنها مهمة في البحث عن أحد "الكؤوس المقدسة" في الفيزياء، وهو موصل فائق يعمل في درجة حرارة الغرفة.الحلقة كاملة في ملف الصوت المرفق.
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مرايا العلوم, аудио
مرايا العلوم, аудио

أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة

13:41 GMT 27.08.2024
راديو
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
تابعنا عبر
في الماضي البشري العميق، قام البحارة المهرة برحلات جريئة من آسيا إلى جزر المحيط الهادئ، شكلت هجرة ذات أهمية عالمية، وهي التي شكلت بدورها توزيع جنسنا البشري والإنسان العاقل عبر الكوكب.
أصبح هؤلاء البحارة أسلاف الأشخاص الذين يعيشون في المنطقة اليوم، من بابوا الغربية إلى أوتياروا نيوزيلندا. لكن بالنسبة لعلماء الآثار، فإن التوقيت الدقيق وموقع وطبيعة هذه التشتتات البحرية كانت غير واضحة. والآن تكشف اللغز.
فقد يكون لجسيم مضاد تم اكتشافه حديثًا، اختلال محتمل في التوازن مع نظيره من المادة، مما قد يساعد العلماء على فهم كيفية نشوء كوننا.
ومن خلال دراسة الجسيم الغريب، يأمل الفيزيائيون في اكتشاف بعض الاختلافات الرئيسية بين المادة والمادة المضادة، والتي قد تساعد في تفسير سبب امتلاء كوننا الآن بالمادة نظرًا لأن المادة المضادة تم إنشاؤها بكميات متساوية في بداية الزمن.

ورغم التنوع البيولوجي الهائل على الأرض، كان يُعتقد حتى وقت قريب أن بنية القلب ووظيفته لدى الثدييات متماثلة. لكن الأبحاث التي تم إجراؤها حديثا تكشف أن قلب الإنسان هو حالة شاذة، مختلفة تمامًا عن قلب "أقرب أقاربنا"، القردة العليا، بما في ذلك الشمبانزي والبونوبو وأورانج أوتان والغوريلا.. إذن، لماذا يكون البشر مختلفين؟

وقد اكتشف العلماء عملية أساسية مطلوبة لحدوث الموصلية الفائقة عند درجات حرارة أعلى مما كان يُعتقد سابقًا. وقد تكون خطوة صغيرة ولكنها مهمة في البحث عن أحد "الكؤوس المقدسة" في الفيزياء، وهو موصل فائق يعمل في درجة حرارة الغرفة.
الحلقة كاملة في ملف الصوت المرفق.
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