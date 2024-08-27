https://sarabic.ae/20240827/اليابان-اختراق-طائرة-عسكرية-صينية-لمجالنا-الجوي-انتهاك-خطير-للسيادة-1092119883.html

اليابان: اختراق طائرة عسكرية صينية لمجالنا الجوي "انتهاك خطير للسيادة"

اليابان: اختراق طائرة عسكرية صينية لمجالنا الجوي "انتهاك خطير للسيادة"

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية، يوم الثلاثاء، أن اليابان تعتبر اختراق طائرة عسكرية صينية لمجالها الجوي "انتهاك خطير للسيادة". 27.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-27T02:27+0000

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وقال يوشيماسا هاياشي للصحفيين: "إن انتهاك طائرتنا الجوية من قبل الطائرة العسكرية الصينية لا يمثل فقط انتهاكاً خطيراً لسيادتنا، بل يشكل أيضاً تهديداً لأمننا، وهو أمر غير مقبول تماماً".وأضاف هاياشي: "نحن نعتقد أن هذا هو أول اختراق مؤكد ومعلن لمجالنا الجوي من قبل طائرة عسكرية صينية منذ أن بدأنا اتخاذ تدابير لمواجهة هذه الاختراقات".وتابع قائلاً: "نمتنع عن إعطاء إجابة محددة بشأن الغرض من هذا الإجراء الذي اتخذته الطائرة الصينية. ومع ذلك، فإن الأنشطة العسكرية الصينية الأخيرة قرب اليابان تميل إلى التوسع وتصبح أكثر نشاطاً."وأكد هاياشي أن "الحكومة ستواصل مراقبة الأنشطة العسكرية الصينية عن كثب وستتخذ جميع التدابير الممكنة لضمان الرقابة الصارمة ومنع أي انتهاكات جوية."وذكرت اليابان أنها أرسلت مقاتلاتها بعد دخول طائرة المراقبة الصينية Y-9 مجالها الجوي لمدة دقيقتين عند الساعة 11:29 صباحاً (0229 بتوقيت غرينتش) يوم الاثنين بالقرب من جزر دانجو في محافظة ناغاساكي.

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