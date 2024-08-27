https://sarabic.ae/20240827/رئيس-النقابة-العامة-للنفط-في-ليبيا-يجب-الابتعاد-عن-استخدام-النفط-کورقة-ضغط-لتمرير-اجندات-سياسية-1092120704.html

رئيس النقابة العامة للنفط في ليبيا: يجب الابتعاد عن استخدام النفط کورقة ضغط لتمرير أجندات سياسية

رئيس النقابة العامة للنفط في ليبيا: يجب الابتعاد عن استخدام النفط کورقة ضغط لتمرير أجندات سياسية

سبوتنيك عربي

طالب رئيس النقابة العامة للنفط، اليوم الثلاثاء، بضرورة الابتعاد عن مصادر قوت الشعب الليبي، سواء كانوا أفرادًا أو جهات رسمية. 27.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-27T04:08+0000

2024-08-27T04:08+0000

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وشدد الرميح في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" على ضرورة الابتعاد عن استخدام النفط كورقة ضغط لتمرير أجندة سياسية والحصول على منافع مالية، ويجب إبعاد قطاع النفط عن التجاذبات السياسية.وكانت النقابة العامة للنفط أصدرت بيانًا رسميًا بشأن إغلاق الحقول والموانئ النفطية "حصلت سبوتنيك على نسخة منه" مساء الأحد، قالت فيه إن ما تتعرض له البلاد من مؤامرات داخلية وخارجية حِيكَت داخل أروقة مخابرات بعض الدول بالتعاون مع بعض المحسوبين على كتل سياسية وعسكرية تسعى إلى صناعة القلاقل والحروب وإدخال البلاد في مستنقع خطير لا تُحمد عقباه، بإيصال البلاد إلى النفط مقابل الغذاء، وجعل ليبيا تحت الوصاية الدولية.وحذرت النقابة العامة للنفط جميع الليبيين بأن يكونوا في موقع المسؤولية وعدم الركون إلى السلبية والسبات العميق الذي ترك فيه المجال للعابثين بمقدرات وسياسة الوطن حتى صاروا رموزًا وهم معول الهدم والفساد.ودعت النقابة النائب العام والجهات الرقابية والقضائية، وبعثة الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الشعب الليبي من الأزمات المرافقة لإقفال النفط.يأتي ذلك في ظل صراعات تشهدها ليبيا منذ سنوات، وكان أبرزها الصراع القائم على مصرف ليبيا المركزي وتداعياته، بالإضافة إلى الإغلاقات المتكررة للحقول والموانئ النفطية في البلاد.

https://sarabic.ae/20240826/الأمم-المتحدة-تدعو-لاجتماع-طارئ-بشأن-أزمة-مصرف-ليبيا-المركزي-وتحذر-من-الانهيار-الاقتصادي-1092119202.html

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