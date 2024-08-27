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خبير: الهجمات الروسية كانت مدروسة وانتقامية ضد القوات الأوكرانية
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شؤون عسكرية
خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
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ماذا بعد فشل جولة مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب في غزة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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بين العرفي والمتعة والمسيار زواج على صفيح من نار... زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
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ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
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مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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رئيس النقابة العامة للنفط في ليبيا: يجب الابتعاد عن استخدام النفط کورقة ضغط لتمرير أجندات سياسية
رئيس النقابة العامة للنفط في ليبيا: يجب الابتعاد عن استخدام النفط کورقة ضغط لتمرير أجندات سياسية
سبوتنيك عربي
طالب رئيس النقابة العامة للنفط، اليوم الثلاثاء، بضرورة الابتعاد عن مصادر قوت الشعب الليبي، سواء كانوا أفرادًا أو جهات رسمية. 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T04:08+0000
2024-08-27T04:11+0000
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وشدد الرميح في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" على ضرورة الابتعاد عن استخدام النفط كورقة ضغط لتمرير أجندة سياسية والحصول على منافع مالية، ويجب إبعاد قطاع النفط عن التجاذبات السياسية.وكانت النقابة العامة للنفط أصدرت بيانًا رسميًا بشأن إغلاق الحقول والموانئ النفطية "حصلت سبوتنيك على نسخة منه" مساء الأحد، قالت فيه إن ما تتعرض له البلاد من مؤامرات داخلية وخارجية حِيكَت داخل أروقة مخابرات بعض الدول بالتعاون مع بعض المحسوبين على كتل سياسية وعسكرية تسعى إلى صناعة القلاقل والحروب وإدخال البلاد في مستنقع خطير لا تُحمد عقباه، بإيصال البلاد إلى النفط مقابل الغذاء، وجعل ليبيا تحت الوصاية الدولية.وحذرت النقابة العامة للنفط جميع الليبيين بأن يكونوا في موقع المسؤولية وعدم الركون إلى السلبية والسبات العميق الذي ترك فيه المجال للعابثين بمقدرات وسياسة الوطن حتى صاروا رموزًا وهم معول الهدم والفساد.ودعت النقابة النائب العام والجهات الرقابية والقضائية، وبعثة الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الشعب الليبي من الأزمات المرافقة لإقفال النفط.يأتي ذلك في ظل صراعات تشهدها ليبيا منذ سنوات، وكان أبرزها الصراع القائم على مصرف ليبيا المركزي وتداعياته، بالإضافة إلى الإغلاقات المتكررة للحقول والموانئ النفطية في البلاد.
https://sarabic.ae/20240826/الأمم-المتحدة-تدعو-لاجتماع-طارئ-بشأن-أزمة-مصرف-ليبيا-المركزي-وتحذر-من-الانهيار-الاقتصادي-1092119202.html
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أخبار ليبيا اليوم, حصري, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, حصري, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي

رئيس النقابة العامة للنفط في ليبيا: يجب الابتعاد عن استخدام النفط کورقة ضغط لتمرير أجندات سياسية

04:08 GMT 27.08.2024 (تم التحديث: 04:11 GMT 27.08.2024)
© Sputnik . Andrey Stenin / الانتقال إلى بنك الصورالنفط الليبي
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
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حصري
طالب رئيس النقابة العامة للنفط، اليوم الثلاثاء، بضرورة الابتعاد عن مصادر قوت الشعب الليبي، سواء كانوا أفرادًا أو جهات رسمية.
وشدد الرميح في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" على ضرورة الابتعاد عن استخدام النفط كورقة ضغط لتمرير أجندة سياسية والحصول على منافع مالية، ويجب إبعاد قطاع النفط عن التجاذبات السياسية.
موظفون داخل البنك المركزي الليبي، يونيو 2011 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
الأمم المتحدة تدعو لاجتماع طارئ بشأن أزمة مصرف ليبيا المركزي وتحذر من الانهيار الاقتصادي
أمس, 22:34 GMT
وكانت النقابة العامة للنفط أصدرت بيانًا رسميًا بشأن إغلاق الحقول والموانئ النفطية "حصلت سبوتنيك على نسخة منه" مساء الأحد، قالت فيه إن ما تتعرض له البلاد من مؤامرات داخلية وخارجية حِيكَت داخل أروقة مخابرات بعض الدول بالتعاون مع بعض المحسوبين على كتل سياسية وعسكرية تسعى إلى صناعة القلاقل والحروب وإدخال البلاد في مستنقع خطير لا تُحمد عقباه، بإيصال البلاد إلى النفط مقابل الغذاء، وجعل ليبيا تحت الوصاية الدولية.
وحذرت النقابة العامة للنفط جميع الليبيين بأن يكونوا في موقع المسؤولية وعدم الركون إلى السلبية والسبات العميق الذي ترك فيه المجال للعابثين بمقدرات وسياسة الوطن حتى صاروا رموزًا وهم معول الهدم والفساد.
ودعت النقابة النائب العام والجهات الرقابية والقضائية، وبعثة الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الشعب الليبي من الأزمات المرافقة لإقفال النفط.
يأتي ذلك في ظل صراعات تشهدها ليبيا منذ سنوات، وكان أبرزها الصراع القائم على مصرف ليبيا المركزي وتداعياته، بالإضافة إلى الإغلاقات المتكررة للحقول والموانئ النفطية في البلاد.
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