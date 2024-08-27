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https://sarabic.ae/20240827/قرار-تحديد-عدد-اللاعبين-الأجانب-في-الدوري-السعودي-يثير-جدلا-واسعا-1092130471.html
قرار تحديد عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي يثير جدلا واسعا
قرار تحديد عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي يثير جدلا واسعا
سبوتنيك عربي
أثار قرار السماح للأندية في الدوري السعودي بالتعاقد مع لاعبين اثنين أجانب من مواليد قبل عام 2003، وعدم السماح لهما بالتواجد في القائمة في حالة كان الفريق به 8... 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T11:05+0000
2024-08-27T11:05+0000
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وقال الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أمس الاثنين، إن "قرار السماح للأندية بالتعاقد مع لاعبين (2) أجانب من مواليد أقل من 2003، وعدم السماح لهما بأن يكونا في قائمة الفريق (حتى في الاحتياط) في حال وجود الـ8 لاعبين الأجانب في القائمة، أراه قرارًا غير منطقي".وأضاف الأمير السعودي: "فحتى لو كان المقابل المادي مغريا للاعب بالقدوم، كم نسبة اللاعبين المميزين التي تقبل بالتعاقد مع نادي مشاركتهم فيه مرتبطة بغياب لاعب من أجانبه الـ8؟".وتابع: "إذا كان الأجانب مكتملين فلن يشارك، أي أن مشاركة اللاعبين الجدد قد لا تحدث إلا في عدد قليل جدًا من المباريات ومرهونة بإيقاف لاعب من الأجانب أو إصابته"، حسب تعبيره.وأتم قائلا: "أظن أنه لو كان مسموحًا تواجدهم في الاحتياط ولا يكون داخل الملعب إلا 8 أجانب، كان سيكون قرارًا أكثر منطقية. وقد أكون مخطئًا"، حسب وصفه.وتفاعل متابعون على منصة "إكس"، مع منشور الأمير السعودي، ما بين مؤيد ومعارض للقرار.وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلن في وقت سابق، تقليص قائمة الفريق الأول لأندية ‎دوري "روشن" السعودي للمحترفين.وقال الاتحاد السعودي إنه "في الموسم القادم للبطولات المحلية سوف يُسمح لكل فريق بتسجيل 25 لاعبا بدلا من 30، من ضمنهم 15 لاعبا محليا و10 لاعبين أجانب".وتضمن قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم "اشتراط وجود 8 لاعبين أجانب دون تحديد حد أدنى لتاريخ الميلاد، بجانب لاعبين اثنين غير سعوديين من مواليد 2003 فما فوق".
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رياضة, أخبار كرة القدم, منوعات, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, الأخبار
رياضة, أخبار كرة القدم, منوعات, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, الأخبار

قرار تحديد عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي يثير جدلا واسعا

11:05 GMT 27.08.2024
© Mehdi Nasiriكرستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي خلال مباراة فريقه في إيران
كرستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي خلال مباراة فريقه في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
© Mehdi Nasiri
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أثار قرار السماح للأندية في الدوري السعودي بالتعاقد مع لاعبين اثنين أجانب من مواليد قبل عام 2003، وعدم السماح لهما بالتواجد في القائمة في حالة كان الفريق به 8 لاعبين أجانب مقيدين، جدلا واسعا في المملكة.
وقال الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أمس الاثنين، إن "قرار السماح للأندية بالتعاقد مع لاعبين (2) أجانب من مواليد أقل من 2003، وعدم السماح لهما بأن يكونا في قائمة الفريق (حتى في الاحتياط) في حال وجود الـ8 لاعبين الأجانب في القائمة، أراه قرارًا غير منطقي".
وأضاف الأمير السعودي: "فحتى لو كان المقابل المادي مغريا للاعب بالقدوم، كم نسبة اللاعبين المميزين التي تقبل بالتعاقد مع نادي مشاركتهم فيه مرتبطة بغياب لاعب من أجانبه الـ8؟".
وتابع: "إذا كان الأجانب مكتملين فلن يشارك، أي أن مشاركة اللاعبين الجدد قد لا تحدث إلا في عدد قليل جدًا من المباريات ومرهونة بإيقاف لاعب من الأجانب أو إصابته"، حسب تعبيره.
وأتم قائلا: "أظن أنه لو كان مسموحًا تواجدهم في الاحتياط ولا يكون داخل الملعب إلا 8 أجانب، كان سيكون قرارًا أكثر منطقية. وقد أكون مخطئًا"، حسب وصفه.
وتفاعل متابعون على منصة "إكس"، مع منشور الأمير السعودي، ما بين مؤيد ومعارض للقرار.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلن في وقت سابق، تقليص قائمة الفريق الأول لأندية ‎دوري "روشن" السعودي للمحترفين.
وقال الاتحاد السعودي إنه "في الموسم القادم للبطولات المحلية سوف يُسمح لكل فريق بتسجيل 25 لاعبا بدلا من 30، من ضمنهم 15 لاعبا محليا و10 لاعبين أجانب".
وتضمن قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم "اشتراط وجود 8 لاعبين أجانب دون تحديد حد أدنى لتاريخ الميلاد، بجانب لاعبين اثنين غير سعوديين من مواليد 2003 فما فوق".
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