وكالة إيرانية تنشر مقطع فيديو لقاسم سليماني وهو يتجول في أحد قصور صدام حسين

عربي
بث مباشر... لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره اليمني في موسكو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:24 GMT
156 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم العلم الوطني ثلاثي الألوان الأبيض والأزرق والأحمر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهجمات الروسية كانت مدروسة وانتقامية ضد القوات الأوكرانية
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا بعد فشل جولة مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب في غزة
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:18 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
08:35 GMT
25 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
11:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
اتحاد كتاب روسيا يمنح الشاعر الفلسطيني عبدالله عيسى جائزة " الثقافة الإمبراطورية"
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240827/وكالة-إيرانية-تنشر-مقطع-فيديو-لقاسم-سليماني-وهو-يتجول-في-أحد-قصور-صدام-حسين-1092126843.html
وكالة إيرانية تنشر مقطع فيديو لقاسم سليماني وهو يتجول في أحد قصور صدام حسين
وكالة إيرانية تنشر مقطع فيديو لقاسم سليماني وهو يتجول في أحد قصور صدام حسين
سبوتنيك عربي
نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، لأول مرة مقطع فيديو يظهر فيه القائد السابق لفيلق "القدس" الإيراني قاسم سليماني، وهو يتجول في أحد قصور الرئيس العراقي... 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T09:19+0000
2024-08-27T09:19+0000
إيران
أخبار إيران
مقتل قاسم سليماني
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102678/05/1026780516_0:0:4669:2626_1920x0_80_0_0_5e8ed650ab79e0c6a6a01f4cb2054c30.jpg
ونشرت وكالة "تسنيم" الفيديو وأرفقته بتعليق "لقطات تواجد الشهيد سليماني في قصر صدام".وأضافت الوكالة: "هذه اللقطات مرتبطة بالفيلم الوثائقي "الذي دمر والذي بنى"، والذي يعرض لأول مرة".ولم تذكر الوكالة تاريخ التصوير أو الموقع الدقيق للقصر، ويُظهر الفيديو النائب السابق لرئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، ووزير العمل العراقي الحالي أحمد الأسدي، بجانب سليماني.وكان الجيش الأمريكي قد نفّذ عملية اغتيال قاسم سليماني، بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.ورد الجيش الإيراني، بعد أيام قليلة من العملية، بإطلاق صواريخ على قاعدة "عين الأسد"، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات، حيث تعرضت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، التي يتواجد بها أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.
https://sarabic.ae/20240528/قائد-القيادة-المركزية-الأمريكية-السابق-يكشف-معلومات-تنشر-لأول-مرة-عن-اغتيال-قاسم-سليماني-1089274731.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102678/05/1026780516_182:0:4333:3113_1920x0_80_0_0_cf121cc94bb2462124a45ff3478f0f6c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, مقتل قاسم سليماني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, مقتل قاسم سليماني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

وكالة إيرانية تنشر مقطع فيديو لقاسم سليماني وهو يتجول في أحد قصور صدام حسين

09:19 GMT 27.08.2024
© AP Photo / UNCREDITEDقائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني
قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / UNCREDITED
تابعنا عبر
نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، لأول مرة مقطع فيديو يظهر فيه القائد السابق لفيلق "القدس" الإيراني قاسم سليماني، وهو يتجول في أحد قصور الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
ونشرت وكالة "تسنيم" الفيديو وأرفقته بتعليق "لقطات تواجد الشهيد سليماني في قصر صدام".
وأضافت الوكالة: "هذه اللقطات مرتبطة بالفيلم الوثائقي "الذي دمر والذي بنى"، والذي يعرض لأول مرة".
ولم تذكر الوكالة تاريخ التصوير أو الموقع الدقيق للقصر، ويُظهر الفيديو النائب السابق لرئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، ووزير العمل العراقي الحالي أحمد الأسدي، بجانب سليماني.
وكان الجيش الأمريكي قد نفّذ عملية اغتيال قاسم سليماني، بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.
الجنرال قاسم سليماني، 2 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق يكشف معلومات تنشر لأول مرة عن اغتيال قاسم سليماني
28 مايو, 09:51 GMT
وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.
ورد الجيش الإيراني، بعد أيام قليلة من العملية، بإطلاق صواريخ على قاعدة "عين الأسد"، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.
كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات، حيث تعرضت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، التي يتواجد بها أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:38 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على غزةأمس, 21:08 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على غزةأمس, 12:46 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала