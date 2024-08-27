https://sarabic.ae/20240827/وكالة-إيرانية-تنشر-مقطع-فيديو-لقاسم-سليماني-وهو-يتجول-في-أحد-قصور-صدام-حسين-1092126843.html
وكالة إيرانية تنشر مقطع فيديو لقاسم سليماني وهو يتجول في أحد قصور صدام حسين
وكالة إيرانية تنشر مقطع فيديو لقاسم سليماني وهو يتجول في أحد قصور صدام حسين
سبوتنيك عربي
نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، لأول مرة مقطع فيديو يظهر فيه القائد السابق لفيلق "القدس" الإيراني قاسم سليماني، وهو يتجول في أحد قصور الرئيس العراقي... 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T09:19+0000
2024-08-27T09:19+0000
2024-08-27T09:19+0000
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ونشرت وكالة "تسنيم" الفيديو وأرفقته بتعليق "لقطات تواجد الشهيد سليماني في قصر صدام".وأضافت الوكالة: "هذه اللقطات مرتبطة بالفيلم الوثائقي "الذي دمر والذي بنى"، والذي يعرض لأول مرة".ولم تذكر الوكالة تاريخ التصوير أو الموقع الدقيق للقصر، ويُظهر الفيديو النائب السابق لرئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، ووزير العمل العراقي الحالي أحمد الأسدي، بجانب سليماني.وكان الجيش الأمريكي قد نفّذ عملية اغتيال قاسم سليماني، بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.ورد الجيش الإيراني، بعد أيام قليلة من العملية، بإطلاق صواريخ على قاعدة "عين الأسد"، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات، حيث تعرضت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، التي يتواجد بها أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.
https://sarabic.ae/20240528/قائد-القيادة-المركزية-الأمريكية-السابق-يكشف-معلومات-تنشر-لأول-مرة-عن-اغتيال-قاسم-سليماني-1089274731.html
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إيران, أخبار إيران, مقتل قاسم سليماني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, مقتل قاسم سليماني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
وكالة إيرانية تنشر مقطع فيديو لقاسم سليماني وهو يتجول في أحد قصور صدام حسين
نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، لأول مرة مقطع فيديو يظهر فيه القائد السابق لفيلق "القدس" الإيراني قاسم سليماني، وهو يتجول في أحد قصور الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
ونشرت وكالة "تسنيم" الفيديو وأرفقته بتعليق "لقطات تواجد الشهيد سليماني في قصر صدام".
وأضافت الوكالة: "هذه اللقطات مرتبطة بالفيلم الوثائقي "الذي دمر والذي بنى"، والذي يعرض لأول مرة".
ولم تذكر الوكالة تاريخ التصوير أو الموقع الدقيق للقصر، ويُظهر الفيديو النائب السابق لرئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، ووزير العمل العراقي الحالي أحمد الأسدي، بجانب سليماني.
وكان الجيش الأمريكي قد نفّذ عملية اغتيال
قاسم سليماني، بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.
وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.
ورد الجيش الإيراني، بعد أيام قليلة من العملية، بإطلاق صواريخ على قاعدة "عين الأسد
"، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.
كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات، حيث تعرضت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، التي يتواجد بها أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.