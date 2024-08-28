أشهر منصة للعملات المشفرة تصادر حسابات فلسطنيين بناء على طلب إسرائيل
10:31 GMT 28.08.2024 (تم التحديث: 10:33 GMT 28.08.2024)
© shutterstockأفضل العملات الرقمية
© shutterstock
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قامت منصة "باينانس" للعملات الرقمة بحظر بعض حسابات المستخدمين الفلسطينيين، زاعمة أن "أموالهم غير مشروعة".
وأوضح مؤسس شركة "باينانس" ومدير خدمة العملاء الرئيسي يي هي، أن "الشركة قامت فقط بحظر حسابات عدد قليل من المستخدمين الفلسطينيين بسبب ارتباطهم بأموال غير مشروعة، ولم تصادر أصول جميع الفلسطينيين"، وذلك ردًا على أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذي ادّعى أن "إسرائيل طلبت هذه الخطوة".
وقال يي هي: "تم حظر عدد محدود فقط من حسابات المستخدمين، المرتبطة بأموال غير مشروعة، من التعامل. وبصفتنا بورصة عالمية للعملات الرقمية، فإننا نلتزم بتشريعات مكافحة غسيل الأموال المقبولة دوليًا، تمامًا مثل أي مؤسسة مالية أخرى. سنواصل تثقيف المستخدمين حول كيفية التعامل بأمان وسلامة على منصتنا، والأهم من ذلك أننا نأمل في تحقيق سلام دائم في جميع أنحاء المنطقة".
FUD. Only a limited number of user accounts, linked to illicit funds, were blocked from transacting. There have been some incorrect statements about this.— Richard Teng (@_RichardTeng) August 28, 2024
As a global crypto exchange, we comply with internationally accepted anti-money laundering legislation, just like any other…
ونشر ريتشارد تينج ، الرئيس التنفيذي لشركة "باينانس"، بيانًا مماثلًا.
وردًا على مستخدم في منصة "إكس"، آخر سأل: "هل لا يزال الفلسطينيون الآخرون، الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، بشكل غير قانوني، قادرين على استخدام باينانس؟ هل يستطيعون سحب أموالهم؟"، أوضح يي هي، أنهم "يستطيعون ذلك".
بعد ظهور القضية للسطح من جديد : حجب بينانس لحسابات فلسطينيين بامر من جيش الدفاع الاسرائيلي ( اعتبرها كجزء من الحرب) وباعتراف المنصه( ضمنيا ) بذلك، اذا انت عربي او مسلم لكنك خواف او لسبب ما لا تريد ان تدافع عن الحق ، على الاقل اصمت ، لا تدافع عن الظلم بصوتك. pic.twitter.com/4P8mt6WZz4— Ahmed الصيادي 𐩱 (@alsayadii) August 28, 2024
وشارك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي رسالة باللغة العبرية يُفترض أنها صادرة عن حكومة إسرائيل، تأمر بمصادرة الأصول المشفرة الفلسطينية. ومع ذلك، لم يتم تأكيد صحة الرسالة بعد.
ورغم أن العملات المشفرة تهدف إلى أن تكون عملة لامركزية، فإنها غالبًا ما تُخزّن في بورصات مركزية مثل "باينانس"، والتي يتعين عليها الامتثال للعقوبات الدولية أو أوامر حكومية حتى تتمكن من الاستمرار في العمل.