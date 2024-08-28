https://sarabic.ae/20240828/أشهر-منصة-للعملات-المشفرة-تصادر-حسابات-فلسطنيين-بناء-على-طلب-إسرائيل-1092164206.html

أشهر منصة للعملات المشفرة تصادر حسابات فلسطنيين بناء على طلب إسرائيل

أشهر منصة للعملات المشفرة تصادر حسابات فلسطنيين بناء على طلب إسرائيل

سبوتنيك عربي

قامت منصة "باينانس" للعملات الرقمة بحظر بعض حسابات المستخدمين الفلسطينيين، زاعمة أن "أموالهم غير مشروعة". 28.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-28T10:31+0000

2024-08-28T10:31+0000

2024-08-28T10:33+0000

العالم

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/03/1049743177_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_165a2333855dae825960911cb8d7dd2b.jpg

وأوضح مؤسس شركة "باينانس" ومدير خدمة العملاء الرئيسي يي هي، أن "الشركة قامت فقط بحظر حسابات عدد قليل من المستخدمين الفلسطينيين بسبب ارتباطهم بأموال غير مشروعة، ولم تصادر أصول جميع الفلسطينيين"، وذلك ردًا على أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذي ادّعى أن "إسرائيل طلبت هذه الخطوة".وقال يي هي: "تم حظر عدد محدود فقط من حسابات المستخدمين، المرتبطة بأموال غير مشروعة، من التعامل. وبصفتنا بورصة عالمية للعملات الرقمية، فإننا نلتزم بتشريعات مكافحة غسيل الأموال المقبولة دوليًا، تمامًا مثل أي مؤسسة مالية أخرى. سنواصل تثقيف المستخدمين حول كيفية التعامل بأمان وسلامة على منصتنا، والأهم من ذلك أننا نأمل في تحقيق سلام دائم في جميع أنحاء المنطقة".ونشر ريتشارد تينج ، الرئيس التنفيذي لشركة "باينانس"، بيانًا مماثلًا.وردًا على مستخدم في منصة "إكس"، آخر سأل: "هل لا يزال الفلسطينيون الآخرون، الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، بشكل غير قانوني، قادرين على استخدام باينانس؟ هل يستطيعون سحب أموالهم؟"، أوضح يي هي، أنهم "يستطيعون ذلك".وشارك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي رسالة باللغة العبرية يُفترض أنها صادرة عن حكومة إسرائيل، تأمر بمصادرة الأصول المشفرة الفلسطينية. ومع ذلك، لم يتم تأكيد صحة الرسالة بعد.ورغم أن العملات المشفرة تهدف إلى أن تكون عملة لامركزية، فإنها غالبًا ما تُخزّن في بورصات مركزية مثل "باينانس"، والتي يتعين عليها الامتثال للعقوبات الدولية أو أوامر حكومية حتى تتمكن من الاستمرار في العمل.

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, إسرائيل