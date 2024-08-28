https://sarabic.ae/20240828/إثيوبيا-تتهم-الصومال-بالتعاون-مع-جهات-خارجية-تهدف-إلى-زعزعة-استقرار-المنطقة-1092182097.html

إثيوبيا تتهم الصومال بالتعاون مع جهات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة

إثيوبيا تتهم الصومال بالتعاون مع جهات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة

سبوتنيك عربي

اتهمت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، الصومال بالتعاون مع جهات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، مؤكدة أنها تراقب عن كثب التحركات التي قد تهدد أمنها القومي. 28.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-28T18:36+0000

2024-08-28T18:36+0000

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وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان: "بشأن الأوضاع الراهنة في منطقة القرن الأفريقي، تعرب إثيوبيا عن القلق من أن يشكل الانتقال من بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس) إلى بعثة جديدة لدعم السلام خطرًا على استقرار المنطقة".وأشار إلى أن "الدعوات المتكررة من إثيوبيا والدول الأخرى المساهمة بقوات لم تلقَ الاهتمام اللازم".وأكد أن "إثيوبيا عملت بلا كلل من أجل تعزيز السلام والأمن في الصومال والمنطقة، ومن أجل تحقيق النمو المشترك، بالإضافة إلى تعزيز الروابط الوثيقة بين شعوب المنطقة".وشدد البيان على "ضرورة أن يأخذ المسؤولون عن إعداد وتفويض بعثة دعم السلام الجديدة في الصومال في الاعتبار المخاوف المشروعة لدول المنطقة".كما جدد البيان "التزام إثيوبيا بحل الخلافات بالوسائل السلمية والعمل مع شعب الصومال والمجتمع الدولي لتجنب المخاطر التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة".

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