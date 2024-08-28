https://sarabic.ae/20240828/إسرائيل-تعلن-مقتل-المسؤول-عن-الخطط-العملياتية-لحركة-الجهاد-في-سوريا-ولبنان-1092170172.html

إسرائيل تعلن مقتل المسؤول عن الخطط العملياتية لحركة "الجهاد" في سوريا ولبنان

إسرائيل تعلن مقتل المسؤول عن الخطط العملياتية لحركة "الجهاد" في سوريا ولبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، القضاء على فارس قاسم، الذي قال إنه أحد المسؤولين البارزين في وحدة العمليات في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية بغارة... 28.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-28T13:41+0000

2024-08-28T13:41+0000

2024-08-28T14:03+0000

طوفان الأقصى

إسرائيل

غزة

لبنان

أخبار سوريا اليوم

أخبار حزب الله

العالم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/06/1068712124_0:270:1440:1080_1920x0_80_0_0_45f89d3073ab383a477553441136a37e.jpg

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "قواته الجوية شنت في وقت سابق اليوم هجوما على الحدود السورية اللبنانية وقضت على فراس قاسم المسؤول في وحدة العمليات التابعة لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية".وأوضح أنه "كان يلعب دورا مركزيا في تجنيد فلسطينيين لصالح حزب الله بهدف تنفيذ عمليات إرهابية من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية".كما أشار إلى "القضاء على عدد من عناصر الجهاد الإسلامي كانوا في طريقهم من سوريا إلى لبنان بهدف تنفيذ عمليات إرهابية لصالح حزب الله"، وفق البيان.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.

https://sarabic.ae/20240822/حماس-والجهاد-الإسلامي-في-بيان-مشترك-لا-اتفاق-مع-إسرائيل-دون-انسحابها-من-قطاع-غزة-1091984825.html

إسرائيل

غزة

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, لبنان, أخبار سوريا اليوم, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار