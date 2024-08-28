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إسرائيل تعلن مقتل المسؤول عن الخطط العملياتية لحركة "الجهاد" في سوريا ولبنان
إسرائيل تعلن مقتل المسؤول عن الخطط العملياتية لحركة "الجهاد" في سوريا ولبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، القضاء على فارس قاسم، الذي قال إنه أحد المسؤولين البارزين في وحدة العمليات في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية بغارة... 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T13:41+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "قواته الجوية شنت في وقت سابق اليوم هجوما على الحدود السورية اللبنانية وقضت على فراس قاسم المسؤول في وحدة العمليات التابعة لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية".وأوضح أنه "كان يلعب دورا مركزيا في تجنيد فلسطينيين لصالح حزب الله بهدف تنفيذ عمليات إرهابية من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية".كما أشار إلى "القضاء على عدد من عناصر الجهاد الإسلامي كانوا في طريقهم من سوريا إلى لبنان بهدف تنفيذ عمليات إرهابية لصالح حزب الله"، وفق البيان.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240822/حماس-والجهاد-الإسلامي-في-بيان-مشترك-لا-اتفاق-مع-إسرائيل-دون-انسحابها-من-قطاع-غزة-1091984825.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, لبنان, أخبار سوريا اليوم, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, لبنان, أخبار سوريا اليوم, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار

إسرائيل تعلن مقتل المسؤول عن الخطط العملياتية لحركة "الجهاد" في سوريا ولبنان

13:41 GMT 28.08.2024 (تم التحديث: 14:03 GMT 28.08.2024)
© Photo / Ajwad Jradatذكرى تأسيس حركة الجهاد الإسلامي الـ35
ذكرى تأسيس حركة الجهاد الإسلامي الـ35 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
© Photo / Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، القضاء على فارس قاسم، الذي قال إنه أحد المسؤولين البارزين في وحدة العمليات في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية بغارة على الحدود السورية اللبنانية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "قواته الجوية شنت في وقت سابق اليوم هجوما على الحدود السورية اللبنانية وقضت على فراس قاسم المسؤول في وحدة العمليات التابعة لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية".
وأضاف البيان أن "فراس قاسم كان مسؤولا عن تطوير الخطط العملياتية للجهاد الإسلامي في سوريا ولبنان".
وأوضح أنه "كان يلعب دورا مركزيا في تجنيد فلسطينيين لصالح حزب الله بهدف تنفيذ عمليات إرهابية من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية".
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كما أشار إلى "القضاء على عدد من عناصر الجهاد الإسلامي كانوا في طريقهم من سوريا إلى لبنان بهدف تنفيذ عمليات إرهابية لصالح حزب الله"، وفق البيان.
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
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