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إيران تحذر من "مخططات إسرائيل الخبيثة" في المسجد الأقصى
إيران تحذر من "مخططات إسرائيل الخبيثة" في المسجد الأقصى
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، بأن "الحكومة الإسرائيلية تحاول تنفيذ مخططاتها الخبيثة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى، لدرجة أنها تنادي بلا... 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T06:29+0000
2024-08-28T06:29+0000
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وأوضح كنعاني، في رسالة نشرها عبر منصة "إكس"، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين بشدة مثل هذه التصريحات والمخططات"، محذرًا من "أي تعدٍ على حرمات المسجد الأقصى المبارك والمغامرة الجديدة للصهاينة في تجاوز الخطوط الحمراء للأمة الإسلامية".وأضاف: "في ظل صحوة الضمائر الإنسانية والكراهية العالمية للجرائم الصهيونية، اليوم يصرخ المسلمون والمطالبون بالحرية في العالم بصوت واحد لنصرة فلسطين والمسجد الأقصى ومحاكمة المجرمين الصهاينة"، على حد قوله.وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قد قال إنه "خلافا لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فإن سياستي هي أنه بإمكان اليهود الصلاة في المسجد الأقصى".وتابع بن غفير: "إذا قلت إن المسلمين غير مسموح لهم بالصلاة، فإنك ستقتلني"، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد تمييز بين اليهود والمسلمين، وبالتالي فإن المسلمين مسموح لهم بالصلاة في أي مكان، حتى في الحائط الغربي"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وتعرض بن غفير، لانتقادات حادة من جانب مسؤولين إسرائيليين، في أعقاب تصريحاته بشأن المسجد الأقصى، فقد دعا وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى التحرك فورا ضد تصريحات بن غفير، معتبرًا أن "كلماته غير المسؤولة تختبر تحالفات إسرائيل الاستراتيجية مع الدول الإسلامية، التي تشكل تحالفا في الحرب ضد محور الشر الإيراني".كما انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، بن غفير، بسبب تصريحاته عن المسجد الأقصى.وشدد لابيد عبر منصة "إكس"، بأن "المنطقة بأسرها ترى ضعف نتنياهو في مواجهة بن غفير، فهو غير قادر على السيطرة على الحكومة، حتى عندما تكون هذه محاولة واضحة لتقويض أمننا القومي. لا توجد سياسة ولا استراتيجية، وفي الواقع لا توجد حكومة".يشار إلى أنه خلال الشهر الجاري، اقتحم مئات المستوطنين، بحماية الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى، إن "نحو 1200 مستعمر اقتحموا باحات المسجد الأقصى في الساعات الأولى من الاقتحام".وحمَّلت الرئاسة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية "مسؤولية ممارسات المستوطنيين في المسجد الأقصى المبارك، وخطورتها في استفزاز مشاعر الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين".
https://sarabic.ae/20240827/مسؤولون-أردنيون-يهاجمون-بن-غفير-اليهود-ليس-لديهم-ما-يبحثون-عنه-في-الحرم-القدسي-1092121960.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم

إيران تحذر من "مخططات إسرائيل الخبيثة" في المسجد الأقصى

06:29 GMT 28.08.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzoالمسجد الأقصى
المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzo
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، بأن "الحكومة الإسرائيلية تحاول تنفيذ مخططاتها الخبيثة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى، لدرجة أنها تنادي بلا خجل بالنوايا الشريرة لبناء كنيس هناك".
وأوضح كنعاني، في رسالة نشرها عبر منصة "إكس"، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين بشدة مثل هذه التصريحات والمخططات"، محذرًا من "أي تعدٍ على حرمات المسجد الأقصى المبارك والمغامرة الجديدة للصهاينة في تجاوز الخطوط الحمراء للأمة الإسلامية".
وأضاف: "في ظل صحوة الضمائر الإنسانية والكراهية العالمية للجرائم الصهيونية، اليوم يصرخ المسلمون والمطالبون بالحرية في العالم بصوت واحد لنصرة فلسطين والمسجد الأقصى ومحاكمة المجرمين الصهاينة"، على حد قوله.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قد قال إنه "خلافا لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فإن سياستي هي أنه بإمكان اليهود الصلاة في المسجد الأقصى".
وتابع بن غفير: "إذا قلت إن المسلمين غير مسموح لهم بالصلاة، فإنك ستقتلني"، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد تمييز بين اليهود والمسلمين، وبالتالي فإن المسلمين مسموح لهم بالصلاة في أي مكان، حتى في الحائط الغربي"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وتعرض بن غفير، لانتقادات حادة من جانب مسؤولين إسرائيليين، في أعقاب تصريحاته بشأن المسجد الأقصى، فقد دعا وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى التحرك فورا ضد تصريحات بن غفير، معتبرًا أن "كلماته غير المسؤولة تختبر تحالفات إسرائيل الاستراتيجية مع الدول الإسلامية، التي تشكل تحالفا في الحرب ضد محور الشر الإيراني".
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مسؤولون أردنيون يهاجمون بن غفير: اليهود ليس لديهم ما يبحثون عنه في الحرم القدسي
أمس, 05:47 GMT
كما انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، بن غفير، بسبب تصريحاته عن المسجد الأقصى.
وشدد لابيد عبر منصة "إكس"، بأن "المنطقة بأسرها ترى ضعف نتنياهو في مواجهة بن غفير، فهو غير قادر على السيطرة على الحكومة، حتى عندما تكون هذه محاولة واضحة لتقويض أمننا القومي. لا توجد سياسة ولا استراتيجية، وفي الواقع لا توجد حكومة".
يشار إلى أنه خلال الشهر الجاري، اقتحم مئات المستوطنين، بحماية الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى، إن "نحو 1200 مستعمر اقتحموا باحات المسجد الأقصى في الساعات الأولى من الاقتحام".
وحمَّلت الرئاسة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية "مسؤولية ممارسات المستوطنيين في المسجد الأقصى المبارك، وخطورتها في استفزاز مشاعر الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين".
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