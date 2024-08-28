https://sarabic.ae/20240828/بريطانيا-وألمانيا-تتفاوضان-على-إبرام-اتفاقية-دفاع-ثنائية-بحلول-أوائل-2025-1092152653.html

بريطانيا وألمانيا تتفاوضان على إبرام اتفاقية دفاع ثنائية بحلول أوائل 2025

بريطانيا وألمانيا تتفاوضان على إبرام اتفاقية دفاع ثنائية بحلول أوائل 2025

سبوتنيك عربي

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء أن بريطانيا وألمانيا تتفاوضان على اتفاقية دفاع ثنائية وتخططان لإبرامها بحلول أوائل عام 2025. 28.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-28T02:54+0000

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة: "ستكون المعاهدة الجديدة بين بريطانيا وألمانيا عنصراً أساسياً في إعادة ضبط علاقة المملكة المتحدة مع أوروبا على نطاق أوسع، وستعتمد على اتفاقية الدفاع التي يتم التفاوض عليها حالياً بين البلدين والتي من المتوقع الانتهاء منها في الخريف. ويريد الجانبان الاتفاق على شراكة جديدة في بداية عام 2025".وبحسب البيان، فريق ستارمر المفاوض سيقضي الأشهر الستة المقبلة في الاتفاق على معاهدة جديدة.وأشار مكتب رئيس الوزراء أيضاً إلى أنه كجزء من زيارته التي تستغرق يومين لأوروبا، سيحضر ستارمر حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية في باريس مساء الأربعاء، ويلتقي بقادة الأعمال الفرنسيين في اليوم التالي.يذكر أن ستارمر أعلن مراراً عن نيته بناء علاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي. وفي بيانه الانتخابي، أعلن حزب العمال عن خطط لإبرام اتفاق أمني مع الكتلة الأوروبية، وتعزيز التعاون الدفاعي مع فرنسا وألمانيا والشركاء في قوة التدخل السريع المشتركة.

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