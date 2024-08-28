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زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
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صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
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مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
11:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
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12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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بلا قيود
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أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
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لماذا لم تنجح الأندية الإيطالية بالفوز في دوري أبطال أوروبا منذ العام ألفين وعشرة
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بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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https://sarabic.ae/20240828/بريطانيا-وألمانيا-تتفاوضان-على-إبرام-اتفاقية-دفاع-ثنائية-بحلول-أوائل-2025-1092152653.html
بريطانيا وألمانيا تتفاوضان على إبرام اتفاقية دفاع ثنائية بحلول أوائل 2025
بريطانيا وألمانيا تتفاوضان على إبرام اتفاقية دفاع ثنائية بحلول أوائل 2025
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء أن بريطانيا وألمانيا تتفاوضان على اتفاقية دفاع ثنائية وتخططان لإبرامها بحلول أوائل عام 2025. 28.08.2024, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة: "ستكون المعاهدة الجديدة بين بريطانيا وألمانيا عنصراً أساسياً في إعادة ضبط علاقة المملكة المتحدة مع أوروبا على نطاق أوسع، وستعتمد على اتفاقية الدفاع التي يتم التفاوض عليها حالياً بين البلدين والتي من المتوقع الانتهاء منها في الخريف. ويريد الجانبان الاتفاق على شراكة جديدة في بداية عام 2025".وبحسب البيان، فريق ستارمر المفاوض سيقضي الأشهر الستة المقبلة في الاتفاق على معاهدة جديدة.وأشار مكتب رئيس الوزراء أيضاً إلى أنه كجزء من زيارته التي تستغرق يومين لأوروبا، سيحضر ستارمر حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية في باريس مساء الأربعاء، ويلتقي بقادة الأعمال الفرنسيين في اليوم التالي.يذكر أن ستارمر أعلن مراراً عن نيته بناء علاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي. وفي بيانه الانتخابي، أعلن حزب العمال عن خطط لإبرام اتفاق أمني مع الكتلة الأوروبية، وتعزيز التعاون الدفاعي مع فرنسا وألمانيا والشركاء في قوة التدخل السريع المشتركة.
https://sarabic.ae/20240523/رفع-السرية-عن-وثائق-تكشف-ارتكاب-أمريكا-وبريطانيا-وفرنسا-مجازر-في-ألمانيا-عام-1945-1089134859.html
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بريطانيا, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن

بريطانيا وألمانيا تتفاوضان على إبرام اتفاقية دفاع ثنائية بحلول أوائل 2025

02:54 GMT 28.08.2024
© AP Photo / Sergei Stepanovقوات الناتو على حدود روسيا - مدرعات تابعة لقوات الجيش البريطاني تصل إلى إستونيا 25 فبراير 2022
قوات الناتو على حدود روسيا - مدرعات تابعة لقوات الجيش البريطاني تصل إلى إستونيا 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Sergei Stepanov
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أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء أن بريطانيا وألمانيا تتفاوضان على اتفاقية دفاع ثنائية وتخططان لإبرامها بحلول أوائل عام 2025.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة: "ستكون المعاهدة الجديدة بين بريطانيا وألمانيا عنصراً أساسياً في إعادة ضبط علاقة المملكة المتحدة مع أوروبا على نطاق أوسع، وستعتمد على اتفاقية الدفاع التي يتم التفاوض عليها حالياً بين البلدين والتي من المتوقع الانتهاء منها في الخريف. ويريد الجانبان الاتفاق على شراكة جديدة في بداية عام 2025".
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وبحسب البيان، فريق ستارمر المفاوض سيقضي الأشهر الستة المقبلة في الاتفاق على معاهدة جديدة.
وأشار مكتب رئيس الوزراء أيضاً إلى أنه كجزء من زيارته التي تستغرق يومين لأوروبا، سيحضر ستارمر حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية في باريس مساء الأربعاء، ويلتقي بقادة الأعمال الفرنسيين في اليوم التالي.
يذكر أن ستارمر أعلن مراراً عن نيته بناء علاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي. وفي بيانه الانتخابي، أعلن حزب العمال عن خطط لإبرام اتفاق أمني مع الكتلة الأوروبية، وتعزيز التعاون الدفاعي مع فرنسا وألمانيا والشركاء في قوة التدخل السريع المشتركة.
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