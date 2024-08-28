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عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
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25 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
11:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
اتحاد كتاب روسيا يمنح الشاعر الفلسطيني عبدالله عيسى جائزة " الثقافة الإمبراطورية"
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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60 د
ملفات ساخنة
ما أسباب قيام إسرائيل بتوسعة محور نتساريم وسط قطاع غزة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
17:33 GMT
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كيف يتضرر الاقتصاد اليمني المدمر بتصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية؟
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
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من الملعب
لماذا لم تنجح الأندية الإيطالية بالفوز في دوري أبطال أوروبا منذ العام ألفين وعشرة
09:03 GMT
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
10:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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ماذا بعد فشل جولة مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب في غزة
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https://sarabic.ae/20240828/جدل-بعد-فوز-فريق-كرة-قدم-يضم-5-متحولين-في-جميع-المبارايات-فيديو-1092161276.html
جدل بعد فوز فريق كرة قدم يضم 5 "متحولين" في جميع المبارايات... فيديو
جدل بعد فوز فريق كرة قدم يضم 5 "متحولين" في جميع المبارايات... فيديو
سبوتنيك عربي
تعرض فريق كرة قدم للسيدات يضم 5 أشخاص متحولين جنسيا، لانتقادات واسعة في أستراليا، بعد أن أحرز الفريق عددا من الانتصارات على الفرق الأخرى، التي لا تتضمن سوى... 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T09:58+0000
2024-08-28T10:09+0000
مجتمع
رياضة
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وبحسب وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تعرض الفريق المذكور، لانتقادات واسعة بعد فوزه بدوري محلي ممتاز، كون الفريق يضم 5 أشخاص متحولين جنسيا.وتشير المعلومات إلى أن الفريق قد فاز في جميع المباريات في الدوري خلال الموسم.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، عقدت اللجنة الأولمبية الدولية اجتماعا لمعالجة سياساتها المتعلقة بالتحول الجنسي وفرط الأندروجين. وفي ما يتعلق بالرياضيين المتحولين جنسيا، إذ ذكرت اللجنة أنه لا يمكن استبعاد الرياضيين المتحولين جنسيا من فرصة المشاركة في المنافسات الرياضية، إذ سُمح للرياضيين المتحولين جنسيا، الذين حددوا أنفسهم على أنهم إناث بالمنافسة في هذه الفئة طالما كانت مستويات هرمون التستوستيرون لديهم أقل من 10 نانومول / لتر، لمدة 12 شهرا على الأقل قبل المنافسة.وفي عام 2018 خفّض الاتحاد الدولي لألعاب القوى الحد الأقصى إلى 5 نانومول/ لتر.
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رياضة, نادي الفيديو
رياضة, نادي الفيديو

جدل بعد فوز فريق كرة قدم يضم 5 "متحولين" في جميع المبارايات... فيديو

09:58 GMT 28.08.2024 (تم التحديث: 10:09 GMT 28.08.2024)
© UNSPLASH/ Frantzou Fleurineلاعب كرة قدم
لاعب كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
© UNSPLASH/ Frantzou Fleurine
تابعنا عبر
تعرض فريق كرة قدم للسيدات يضم 5 أشخاص متحولين جنسيا، لانتقادات واسعة في أستراليا، بعد أن أحرز الفريق عددا من الانتصارات على الفرق الأخرى، التي لا تتضمن سوى الإناث.
وبحسب وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تعرض الفريق المذكور، لانتقادات واسعة بعد فوزه بدوري محلي ممتاز، كون الفريق يضم 5 أشخاص متحولين جنسيا.
وتشير المعلومات إلى أن الفريق قد فاز في جميع المباريات في الدوري خلال الموسم.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، عقدت اللجنة الأولمبية الدولية اجتماعا لمعالجة سياساتها المتعلقة بالتحول الجنسي وفرط الأندروجين. وفي ما يتعلق بالرياضيين المتحولين جنسيا، إذ ذكرت اللجنة أنه لا يمكن استبعاد الرياضيين المتحولين جنسيا من فرصة المشاركة في المنافسات الرياضية، إذ سُمح للرياضيين المتحولين جنسيا، الذين حددوا أنفسهم على أنهم إناث بالمنافسة في هذه الفئة طالما كانت مستويات هرمون التستوستيرون لديهم أقل من 10 نانومول / لتر، لمدة 12 شهرا على الأقل قبل المنافسة.
وفي عام 2018 خفّض الاتحاد الدولي لألعاب القوى الحد الأقصى إلى 5 نانومول/ لتر.
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