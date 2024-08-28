https://sarabic.ae/20240828/جدل-بعد-فوز-فريق-كرة-قدم-يضم-5-متحولين-في-جميع-المبارايات-فيديو-1092161276.html
جدل بعد فوز فريق كرة قدم يضم 5 "متحولين" في جميع المبارايات... فيديو
جدل بعد فوز فريق كرة قدم يضم 5 "متحولين" في جميع المبارايات... فيديو
سبوتنيك عربي
تعرض فريق كرة قدم للسيدات يضم 5 أشخاص متحولين جنسيا، لانتقادات واسعة في أستراليا، بعد أن أحرز الفريق عددا من الانتصارات على الفرق الأخرى، التي لا تتضمن سوى... 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T09:58+0000
2024-08-28T09:58+0000
2024-08-28T10:09+0000
مجتمع
رياضة
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/1d/1084544627_6:0:3647:2048_1920x0_80_0_0_4338a178faff151ecf31d603d0c4a29a.jpg
وبحسب وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تعرض الفريق المذكور، لانتقادات واسعة بعد فوزه بدوري محلي ممتاز، كون الفريق يضم 5 أشخاص متحولين جنسيا.وتشير المعلومات إلى أن الفريق قد فاز في جميع المباريات في الدوري خلال الموسم.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، عقدت اللجنة الأولمبية الدولية اجتماعا لمعالجة سياساتها المتعلقة بالتحول الجنسي وفرط الأندروجين. وفي ما يتعلق بالرياضيين المتحولين جنسيا، إذ ذكرت اللجنة أنه لا يمكن استبعاد الرياضيين المتحولين جنسيا من فرصة المشاركة في المنافسات الرياضية، إذ سُمح للرياضيين المتحولين جنسيا، الذين حددوا أنفسهم على أنهم إناث بالمنافسة في هذه الفئة طالما كانت مستويات هرمون التستوستيرون لديهم أقل من 10 نانومول / لتر، لمدة 12 شهرا على الأقل قبل المنافسة.وفي عام 2018 خفّض الاتحاد الدولي لألعاب القوى الحد الأقصى إلى 5 نانومول/ لتر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/1d/1084544627_479:0:3210:2048_1920x0_80_0_0_9ea40ae360180a247e5b9b70344ca166.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, نادي الفيديو
جدل بعد فوز فريق كرة قدم يضم 5 "متحولين" في جميع المبارايات... فيديو
09:58 GMT 28.08.2024 (تم التحديث: 10:09 GMT 28.08.2024)
تعرض فريق كرة قدم للسيدات يضم 5 أشخاص متحولين جنسيا، لانتقادات واسعة في أستراليا، بعد أن أحرز الفريق عددا من الانتصارات على الفرق الأخرى، التي لا تتضمن سوى الإناث.
وبحسب وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تعرض الفريق المذكور، لانتقادات واسعة بعد فوزه بدوري محلي ممتاز، كون الفريق يضم 5 أشخاص متحولين جنسيا.
وتشير المعلومات إلى أن الفريق قد فاز في جميع المباريات في الدوري خلال الموسم.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، عقدت اللجنة الأولمبية الدولية اجتماعا لمعالجة سياساتها المتعلقة بالتحول الجنسي وفرط الأندروجين. وفي ما يتعلق بالرياضيين المتحولين جنسيا، إذ ذكرت اللجنة أنه لا يمكن استبعاد الرياضيين المتحولين جنسيا من فرصة المشاركة في المنافسات الرياضية، إذ سُمح للرياضيين المتحولين جنسيا، الذين حددوا أنفسهم على أنهم إناث بالمنافسة في هذه الفئة طالما كانت مستويات هرمون التستوستيرون لديهم أقل من 10 نانومول / لتر، لمدة 12 شهرا على الأقل قبل المنافسة.
وفي عام 2018 خفّض الاتحاد الدولي لألعاب القوى الحد الأقصى إلى 5 نانومول/ لتر.