https://sarabic.ae/20240828/كوريا-الجنوبية-مسؤول-في-المخابرات-يقر-بالتجسس-لصالح-عميل-صيني-1092177046.html
كوريا الجنوبية: مسؤول في المخابرات يقر بالتجسس لصالح عميل صيني
كوريا الجنوبية: مسؤول في المخابرات يقر بالتجسس لصالح عميل صيني
سبوتنيك عربي
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن مسؤول الاستخبارات العسكرية الذي وجهت إليه اتهامات هذا الأسبوع ببيع أسرار عسكرية، تم تجنيده من قبل عميل صيني مشتبه به... 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T15:59+0000
2024-08-28T15:59+0000
2024-08-28T15:59+0000
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
العالم
أخبار العالم الآن
الصين
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102985/05/1029850544_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b5e7097579ea9eadc728d753e71afc04.jpg
وحسب وكالة "يونهاب"، وجهت النيابة العسكرية للمسؤول تهما تتعلق بـ"مساعدة العدو وتلقي الرشوة وانتهاك قانون حماية الأسرار العسكرية"، لقيامه بتسريب الأسرار مقابل المال.ووفقا للتحقيقات، زعم المسؤول (49 عاما) أنه تم أخذه من قبل أشخاص صينيين في مطار في مدينة يانجي بشرق الصين في أبريل/نيسان 2017، حيث زارها للقاء بعض المتعاونين معه.وعُرض عليه العمل لصالح العميل الصيني المشتبه به، مشيرا إلى أنه قبل العرض لأن سلامة عائلته كانت مهددة، وفق ما ذكرت الوكالة.وأوضح أنه كان يتواصل مع العميل الصيني من خلال الرسائل الصوتية في لعبة داخل تطبيق مراسلة شهير في الصين.ولم يكتشف مسؤولو مكافحة التجسس التسريبات إلا في شهر يونيو/حزيران الماضي.وحسب "يونهاب"، أكدت النيابة أن التحقيق لا يزال جاريا، لافتة إلى "احتمال أن يكون العميل الصيني عميلا لكوريا الشمالية".
https://sarabic.ae/20240730/لتعزيز-قدرة-الردع-النووي-كوريا-الجنوبية-تنشئ-قيادة-استراتيجية-جديدة-1091250888.html
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102985/05/1029850544_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_13c773ba6db4dbebe8bd9b4ce0c2b4e8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الأخبار
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الأخبار
كوريا الجنوبية: مسؤول في المخابرات يقر بالتجسس لصالح عميل صيني
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن مسؤول الاستخبارات العسكرية الذي وجهت إليه اتهامات هذا الأسبوع ببيع أسرار عسكرية، تم تجنيده من قبل عميل صيني مشتبه به في عام 2017.
وحسب وكالة
"يونهاب"، وجهت النيابة العسكرية للمسؤول تهما تتعلق بـ"مساعدة العدو وتلقي الرشوة وانتهاك قانون حماية الأسرار العسكرية"، لقيامه بتسريب الأسرار مقابل المال.
ووفقا للتحقيقات، زعم المسؤول (49 عاما) أنه تم أخذه من قبل أشخاص صينيين في مطار في مدينة يانجي بشرق الصين في أبريل/نيسان 2017، حيث زارها للقاء بعض المتعاونين معه.
وعُرض عليه العمل لصالح العميل الصيني المشتبه به، مشيرا إلى أنه قبل العرض لأن سلامة عائلته كانت مهددة، وفق ما ذكرت الوكالة.
كما اعترف المسؤول بقيامه ببيع أسرار عسكرية، وفي مقابل ذلك حصل على نحو 160 مليون وون (120 ألف دولار أمريكي).
وأوضح أنه كان يتواصل مع العميل الصيني من خلال الرسائل الصوتية في لعبة داخل تطبيق مراسلة شهير في الصين
.
ولم يكتشف مسؤولو مكافحة التجسس التسريبات إلا في شهر يونيو/حزيران الماضي.
وحسب "يونهاب"، أكدت النيابة أن التحقيق لا يزال جاريا، لافتة إلى "احتمال أن يكون العميل الصيني عميلا لكوريا الشمالية
".