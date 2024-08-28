كوريا الجنوبية: مسؤول في المخابرات يقر بالتجسس لصالح عميل صيني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:18 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
08:35 GMT
25 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
11:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
اتحاد كتاب روسيا يمنح الشاعر الفلسطيني عبدالله عيسى جائزة " الثقافة الإمبراطورية"
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي حول بناء كنيس في الأقصى تثمل أقلية صغيرة في إسرائيل
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما أسباب قيام إسرائيل بتوسعة محور نتساريم وسط قطاع غزة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يتضرر الاقتصاد اليمني المدمر بتصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية؟
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
من الملعب
لماذا لم تنجح الأندية الإيطالية بالفوز في دوري أبطال أوروبا منذ العام ألفين وعشرة
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا بعد فشل جولة مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب في غزة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تتخوف من فتح جبهة جديدة في الضفة الغربية
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل الجوار بين لبنان وإسرائيل مع التهديد والتوتر المستمر بين الطرفين
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240828/كوريا-الجنوبية-مسؤول-في-المخابرات-يقر-بالتجسس-لصالح-عميل-صيني-1092177046.html
كوريا الجنوبية: مسؤول في المخابرات يقر بالتجسس لصالح عميل صيني
كوريا الجنوبية: مسؤول في المخابرات يقر بالتجسس لصالح عميل صيني
سبوتنيك عربي
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن مسؤول الاستخبارات العسكرية الذي وجهت إليه اتهامات هذا الأسبوع ببيع أسرار عسكرية، تم تجنيده من قبل عميل صيني مشتبه به... 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T15:59+0000
2024-08-28T15:59+0000
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
العالم
أخبار العالم الآن
الصين
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102985/05/1029850544_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b5e7097579ea9eadc728d753e71afc04.jpg
وحسب وكالة "يونهاب"، وجهت النيابة العسكرية للمسؤول تهما تتعلق بـ"مساعدة العدو وتلقي الرشوة وانتهاك قانون حماية الأسرار العسكرية"، لقيامه بتسريب الأسرار مقابل المال.ووفقا للتحقيقات، زعم المسؤول (49 عاما) أنه تم أخذه من قبل أشخاص صينيين في مطار في مدينة يانجي بشرق الصين في أبريل/نيسان 2017، حيث زارها للقاء بعض المتعاونين معه.وعُرض عليه العمل لصالح العميل الصيني المشتبه به، مشيرا إلى أنه قبل العرض لأن سلامة عائلته كانت مهددة، وفق ما ذكرت الوكالة.وأوضح أنه كان يتواصل مع العميل الصيني من خلال الرسائل الصوتية في لعبة داخل تطبيق مراسلة شهير في الصين.ولم يكتشف مسؤولو مكافحة التجسس التسريبات إلا في شهر يونيو/حزيران الماضي.وحسب "يونهاب"، أكدت النيابة أن التحقيق لا يزال جاريا، لافتة إلى "احتمال أن يكون العميل الصيني عميلا لكوريا الشمالية".
https://sarabic.ae/20240730/لتعزيز-قدرة-الردع-النووي-كوريا-الجنوبية-تنشئ-قيادة-استراتيجية-جديدة-1091250888.html
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102985/05/1029850544_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_13c773ba6db4dbebe8bd9b4ce0c2b4e8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الأخبار
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الأخبار

كوريا الجنوبية: مسؤول في المخابرات يقر بالتجسس لصالح عميل صيني

15:59 GMT 28.08.2024
© Sputnik . Maria Plotnikova / الانتقال إلى بنك الصورسيئول، كوريا الجنوبية
سيئول، كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
© Sputnik . Maria Plotnikova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن مسؤول الاستخبارات العسكرية الذي وجهت إليه اتهامات هذا الأسبوع ببيع أسرار عسكرية، تم تجنيده من قبل عميل صيني مشتبه به في عام 2017.
وحسب وكالة "يونهاب"، وجهت النيابة العسكرية للمسؤول تهما تتعلق بـ"مساعدة العدو وتلقي الرشوة وانتهاك قانون حماية الأسرار العسكرية"، لقيامه بتسريب الأسرار مقابل المال.
ووفقا للتحقيقات، زعم المسؤول (49 عاما) أنه تم أخذه من قبل أشخاص صينيين في مطار في مدينة يانجي بشرق الصين في أبريل/نيسان 2017، حيث زارها للقاء بعض المتعاونين معه.
وعُرض عليه العمل لصالح العميل الصيني المشتبه به، مشيرا إلى أنه قبل العرض لأن سلامة عائلته كانت مهددة، وفق ما ذكرت الوكالة.
صاروخ نووي أمريكي منتمان 3 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
لتعزيز قدرة الردع النووي.. كوريا الجنوبية تنشئ قيادة استراتيجية جديدة
30 يوليو, 13:03 GMT

كما اعترف المسؤول بقيامه ببيع أسرار عسكرية، وفي مقابل ذلك حصل على نحو 160 مليون وون (120 ألف دولار أمريكي).

وأوضح أنه كان يتواصل مع العميل الصيني من خلال الرسائل الصوتية في لعبة داخل تطبيق مراسلة شهير في الصين.
ولم يكتشف مسؤولو مكافحة التجسس التسريبات إلا في شهر يونيو/حزيران الماضي.
وحسب "يونهاب"، أكدت النيابة أن التحقيق لا يزال جاريا، لافتة إلى "احتمال أن يكون العميل الصيني عميلا لكوريا الشمالية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
جنود الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية موسعة في الضفة الغربية14:31 GMTБоевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала