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مسؤول لـ"سبوتنيك": العملية العسكرية الإسرائيلية تسعى لتغيير معالم الضفة الغربية
مسؤول لـ"سبوتنيك": العملية العسكرية الإسرائيلية تسعى لتغيير معالم الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بسام الصالحي، إن "الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية، جزء مكمل لما يجري في قطاع غزة، في إطار محاولة... 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T16:35+0000
2024-08-28T16:35+0000
حصري
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أخبار الضفة الغربية
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وأضاف الصالحي في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "إسرائيل تستكمل في الضفة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة حتى الآن، فيما تهدف بشكل خاص إلى تغيير المعالم الجغرافية والعمرانية للضفة الغربية، خاصة في موضوع المخيمات، بالإضافة إلى السعي لتكريس الاحتلال والضم".وأكد أن ما يحدث الآن عملية مركبة في الواقع، وجزء من حملة شاملة في الضفة الغربية، وجزء مكمل في غزة، وجزء يأتي في سياق رفض حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال وإقامة دولته المستقلة.وعن سر التوقيت، قال إن إسرائيل تخرب أي إمكانية للتوصل لصفقة تبادل الأسرى، وهذه الصفقة في كل المرات التي طرحت بها بما في ذلك الجولة الأخيرة، يكون هناك مساع واضحة لإجهاض أي إمكانية للتقدم، ويأتي العدوان على الضفة ليؤكد أن الأمر الجوهري لدى إسرائيل هو إفشال محاولات وقف إطلاق النار، أو التهدئة.وأوضح أن "استمرار المخطط الإسرائيلي في التوسع والضم، بات يتم عبر ثالوث مكون من الحكومة الإسرائيلية على المستوى السياسي، وجيش الاحتلال الذي ينضم سياسات الضم والإبادة الجماعية، وكذلك المستوطنين والمستعمرين الذين يشكلون جيشا مكملا للجيش الإسرائيلي في الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني".وكانت الرئاسة الفلسطينية، قد أكدت اليوم الأربعاء، أن "العدوان الذي بدأته القوات الإسرائيلية على شمال الضفة الغربية، وأدى حتى الآن إلى استشهاد تسعة مواطنين وإصابة العشرات، يأتي استكمالا للحرب الشاملة على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "الحرب الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية على مدن وقرى ومخيمات جنين طولكرم وطوباس وغيرها من المدن الفلسطينية، إلى جانب حرب الإبادة في قطاع غزة، ستؤدي إلى نتائج وخيمة وخطيرة سيدفع ثمنها الجميع"، مؤكدًا أنه "تصعيد خطير تتحمل مسؤوليته سلطات الاحتلال والجانب الأمريكي، الذي يوفر الحماية والدعم لهذا الاحتلال للاستمرار في حربه ضد شعبنا الفلسطيني"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وأضاف أبو ردينة أن "هذه السياسة التصعيدية وتدمير المدن وقتل المواطنين والاعتقالات والاستعمار، لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، وسيدفع الجميع ثمن هذه الحماقات الإسرائيلية"، مطالبًا العالم بـ"التحرك الفوري والعاجل للجم هذه الحكومة المتطرفة، التي تشكل خطرا على استقرار المنطقة والعالم أجمع".وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن "استشهاد 11 فلسطينيا خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية، 6 منهم في جنين و5 بطوباس".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، عن بدء عملية عسكرية واسعة في كل من جنين وطولكرم بالضفة الغربية في فلسطين.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس": "بدأت قوات الأمن الآن عملية لمكافحة الإرهاب في جنين وطولكرم، ضمن منطقة فرقة مناشيه".ومنذ عملية "طوفان الأقصى"، صعّدت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 635 فلسطينيا واعتقال ما يزيد على 10 آلاف آخرين.
https://sarabic.ae/20240828/رئيس-سابق-لـالشاباك-علينا-إجلاء-المواطنين-الفلسطينيين-من-الضفة-الغربية-لحماية-جنودنا-1092175419.html
https://sarabic.ae/20240828/الرئاسة-الفلسطينية-الحرب-الإسرائيلية-المتصاعدة-في-الضفة-ستؤدي-إلى-نتائج-خطيرة-سيدفع-ثمنها-الجميع-1092157645.html
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حصري, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار
حصري, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار

مسؤول لـ"سبوتنيك": العملية العسكرية الإسرائيلية تسعى لتغيير معالم الضفة الغربية

16:35 GMT 28.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
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قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بسام الصالحي، إن "الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية، جزء مكمل لما يجري في قطاع غزة، في إطار محاولة بث الرعب والإرهاب في صفوف الشعب الفلسطيني".
وأضاف الصالحي في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "إسرائيل تستكمل في الضفة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة حتى الآن، فيما تهدف بشكل خاص إلى تغيير المعالم الجغرافية والعمرانية للضفة الغربية، خاصة في موضوع المخيمات، بالإضافة إلى السعي لتكريس الاحتلال والضم".
وأكد أن ما يحدث الآن عملية مركبة في الواقع، وجزء من حملة شاملة في الضفة الغربية، وجزء مكمل في غزة، وجزء يأتي في سياق رفض حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال وإقامة دولته المستقلة.
وعن سر التوقيت، قال إن إسرائيل تخرب أي إمكانية للتوصل لصفقة تبادل الأسرى، وهذه الصفقة في كل المرات التي طرحت بها بما في ذلك الجولة الأخيرة، يكون هناك مساع واضحة لإجهاض أي إمكانية للتقدم، ويأتي العدوان على الضفة ليؤكد أن الأمر الجوهري لدى إسرائيل هو إفشال محاولات وقف إطلاق النار، أو التهدئة.
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
رئيس سابق لـ"الشاباك": علينا إجلاء المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية لحماية جنودنا
15:18 GMT
وأوضح أن "استمرار المخطط الإسرائيلي في التوسع والضم، بات يتم عبر ثالوث مكون من الحكومة الإسرائيلية على المستوى السياسي، وجيش الاحتلال الذي ينضم سياسات الضم والإبادة الجماعية، وكذلك المستوطنين والمستعمرين الذين يشكلون جيشا مكملا للجيش الإسرائيلي في الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني".
وكانت الرئاسة الفلسطينية، قد أكدت اليوم الأربعاء، أن "العدوان الذي بدأته القوات الإسرائيلية على شمال الضفة الغربية، وأدى حتى الآن إلى استشهاد تسعة مواطنين وإصابة العشرات، يأتي استكمالا للحرب الشاملة على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "الحرب الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية على مدن وقرى ومخيمات جنين طولكرم وطوباس وغيرها من المدن الفلسطينية، إلى جانب حرب الإبادة في قطاع غزة، ستؤدي إلى نتائج وخيمة وخطيرة سيدفع ثمنها الجميع"، مؤكدًا أنه "تصعيد خطير تتحمل مسؤوليته سلطات الاحتلال والجانب الأمريكي، الذي يوفر الحماية والدعم لهذا الاحتلال للاستمرار في حربه ضد شعبنا الفلسطيني"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
الجيش الإسرائيلي يواصل عملية عسكرية واسعة في مخيم جنين شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
الرئاسة الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة ستؤدي إلى نتائج خطيرة سيدفع ثمنها الجميع
08:16 GMT
وأضاف أبو ردينة أن "هذه السياسة التصعيدية وتدمير المدن وقتل المواطنين والاعتقالات والاستعمار، لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، وسيدفع الجميع ثمن هذه الحماقات الإسرائيلية"، مطالبًا العالم بـ"التحرك الفوري والعاجل للجم هذه الحكومة المتطرفة، التي تشكل خطرا على استقرار المنطقة والعالم أجمع".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن "استشهاد 11 فلسطينيا خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية، 6 منهم في جنين و5 بطوباس".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، عن بدء عملية عسكرية واسعة في كل من جنين وطولكرم بالضفة الغربية في فلسطين.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر حسابه على منصة "إكس": "بدأت قوات الأمن الآن عملية لمكافحة الإرهاب في جنين وطولكرم، ضمن منطقة فرقة مناشيه".
ومنذ عملية "طوفان الأقصى"، صعّدت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 635 فلسطينيا واعتقال ما يزيد على 10 آلاف آخرين.
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جنود الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية موسعة في الضفة الغربية14:31 GMTБоевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:01 GMT
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