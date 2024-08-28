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دموع في نهائيات بطولة العالم للتانغو في الأرجنتين
دموع في نهائيات بطولة العالم للتانغو في الأرجنتين
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لأجمل الرقصات ضمن بطولة العالم لرقص الـ"تانغو"، في بوينس آيرس، في الأرجنتين. 28.08.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, الأرجنتين, أخبار الأرجنتين
фото, صور, الأرجنتين, أخبار الأرجنتين

دموع في نهائيات بطولة العالم للتانغو في الأرجنتين

12:11 GMT 28.08.2024
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جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لأجمل الرقصات ضمن بطولة العالم لرقص الـ"تانغو"، في بوينس آيرس، في الأرجنتين.
© AP Photo / Natacha Pisarenko

ثنائي من راقصي التانغو يرقصان في نهائيات بطولة العالم لـ"تانغو"، في بوينس آيرس، الأرجنتين.

ثنائي من راقصي التانغو يرقصان في نهائيات بطولة العالم لـ&quot;تانغو&quot;، في بوينس آيرس، الأرجنتين. - سبوتنيك عربي
1/8
© AP Photo / Natacha Pisarenko

ثنائي من راقصي التانغو يرقصان في نهائيات بطولة العالم لـ"تانغو"، في بوينس آيرس، الأرجنتين.

© AP Photo / Natacha Pisarenko

ثنائي من راقصي التانغو من فئة "صالون" في نهائيات بطولة العالم لـ"تانغو"، في بوينس آيرس، الأرجنتين.

ثنائي من راقصي التانغو من فئة &quot;صالون&quot; في نهائيات بطولة العالم لـ&quot;تانغو&quot;، في بوينس آيرس، الأرجنتين. - سبوتنيك عربي
2/8
© AP Photo / Natacha Pisarenko

ثنائي من راقصي التانغو من فئة "صالون" في نهائيات بطولة العالم لـ"تانغو"، في بوينس آيرس، الأرجنتين.

© AP Photo / Natacha Pisarenko

المتسابقان لوكاس غيفارا، ودانييلا برافو يؤديان رقصة في الجولة النهائية لبطولة العالم لـ"تانغو" في بوينس آيرس، الأرجنتين.

المتسابقان لوكاس غيفارا، ودانييلا برافو يؤديان رقصة في الجولة النهائية لبطولة العالم لـ&quot;تانغو&quot; في بوينس آيرس، الأرجنتين. - سبوتنيك عربي
3/8
© AP Photo / Natacha Pisarenko

المتسابقان لوكاس غيفارا، ودانييلا برافو يؤديان رقصة في الجولة النهائية لبطولة العالم لـ"تانغو" في بوينس آيرس، الأرجنتين.

© AP Photo / Natacha Pisarenko

الراقصة فاطمة كاراكوتش، ولوكاس برينو ماركيز، يؤديان رقصة استعراضية بعد فوزهما في نهائيات فئة الـ"صالون" ضمن بطولة العالم لـ"تانغو" في بوينس آيرس، الأرجنتين.

الراقصة فاطمة كاراكوتش، ولوكاس برينو ماركيز، يؤديان رقصة استعراضية بعد فوزهما في نهائيات فئة الـ&quot;صالون&quot; ضمن بطولة العالم لـ&quot;تانغو&quot; في بوينس آيرس، الأرجنتين. - سبوتنيك عربي
4/8
© AP Photo / Natacha Pisarenko

الراقصة فاطمة كاراكوتش، ولوكاس برينو ماركيز، يؤديان رقصة استعراضية بعد فوزهما في نهائيات فئة الـ"صالون" ضمن بطولة العالم لـ"تانغو" في بوينس آيرس، الأرجنتين.

© AP Photo / Natacha Pisarenko

المتسابق سيباستيان مارتينيز يحتضن زميلته أيلين موراندو، التي كانت تبكي بعد الفوز في النهائيات ضمن بطولة العالم لـ"تانغو" في بوينس آيرس، الأرجنتين.

المتسابق سيباستيان مارتينيز يحتضن زميلته أيلين موراندو، التي كانت تبكي بعد الفوز في النهائيات ضمن بطولة العالم لـ&quot;تانغو&quot; في بوينس آيرس، الأرجنتين. - سبوتنيك عربي
5/8
© AP Photo / Natacha Pisarenko

المتسابق سيباستيان مارتينيز يحتضن زميلته أيلين موراندو، التي كانت تبكي بعد الفوز في النهائيات ضمن بطولة العالم لـ"تانغو" في بوينس آيرس، الأرجنتين.

© AP Photo / Natacha Pisarenko

المتسابق ماكسي كوبيلو، والراقصة كارو تيرينزيو يؤديان إحدى الرقصات خلال نهائيات فئة الـ"صالون" ضمن بطولة العالم لـ"تانغو" في بوينس آيرس، الأرجنتين.

المتسابق ماكسي كوبيلو، والراقصة كارو تيرينزيو يؤديان إحدى الرقصات خلال نهائيات فئة الـ&quot;صالون&quot; ضمن بطولة العالم لـ&quot;تانغو&quot; في بوينس آيرس، الأرجنتين. - سبوتنيك عربي
6/8
© AP Photo / Natacha Pisarenko

المتسابق ماكسي كوبيلو، والراقصة كارو تيرينزيو يؤديان إحدى الرقصات خلال نهائيات فئة الـ"صالون" ضمن بطولة العالم لـ"تانغو" في بوينس آيرس، الأرجنتين.

© AP Photo / Natacha Pisarenko

صورة لأحد عروض الرقص ضمن بطولة العالم لـ"تانغو" في بوينس آيرس، الأرجنتين.

صورة لأحد عروض الرقص ضمن بطولة العالم لـ&quot;تانغو&quot; في بوينس آيرس، الأرجنتين. - سبوتنيك عربي
7/8
© AP Photo / Natacha Pisarenko

صورة لأحد عروض الرقص ضمن بطولة العالم لـ"تانغو" في بوينس آيرس، الأرجنتين.

© AP Photo / Natacha Pisarenko

المتسابق سيباستيان فرنانديز، وزميلته أيلين بارال في لقطة استعراضية خلال نهائيات فئة "المسرح" ضمن بطولة العالم لـ"تانغو" في بوينس آيرس، الأرجنتين.

المتسابق سيباستيان فرنانديز، وزميلته أيلين بارال في لقطة استعراضية خلال نهائيات فئة &quot;المسرح&quot; ضمن بطولة العالم لـ&quot;تانغو&quot; في بوينس آيرس، الأرجنتين. - سبوتنيك عربي
8/8
© AP Photo / Natacha Pisarenko

المتسابق سيباستيان فرنانديز، وزميلته أيلين بارال في لقطة استعراضية خلال نهائيات فئة "المسرح" ضمن بطولة العالم لـ"تانغو" في بوينس آيرس، الأرجنتين.

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