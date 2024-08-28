دموع في نهائيات بطولة العالم للتانغو في الأرجنتين

ثنائي من راقصي التانغو يرقصان في نهائيات بطولة العالم لـ"تانغو"، في بوينس آيرس، الأرجنتين.
ثنائي من راقصي التانغو يرقصان في نهائيات بطولة العالم لـ"تانغو"، في بوينس آيرس، الأرجنتين.
ثنائي من راقصي التانغو من فئة "صالون" في نهائيات بطولة العالم لـ"تانغو"، في بوينس آيرس، الأرجنتين.
ثنائي من راقصي التانغو من فئة "صالون" في نهائيات بطولة العالم لـ"تانغو"، في بوينس آيرس، الأرجنتين.
المتسابقان لوكاس غيفارا، ودانييلا برافو يؤديان رقصة في الجولة النهائية لبطولة العالم لـ"تانغو" في بوينس آيرس، الأرجنتين.
المتسابقان لوكاس غيفارا، ودانييلا برافو يؤديان رقصة في الجولة النهائية لبطولة العالم لـ"تانغو" في بوينس آيرس، الأرجنتين.
الراقصة فاطمة كاراكوتش، ولوكاس برينو ماركيز، يؤديان رقصة استعراضية بعد فوزهما في نهائيات فئة الـ"صالون" ضمن بطولة العالم لـ"تانغو" في بوينس آيرس، الأرجنتين.
الراقصة فاطمة كاراكوتش، ولوكاس برينو ماركيز، يؤديان رقصة استعراضية بعد فوزهما في نهائيات فئة الـ"صالون" ضمن بطولة العالم لـ"تانغو" في بوينس آيرس، الأرجنتين.
المتسابق سيباستيان مارتينيز يحتضن زميلته أيلين موراندو، التي كانت تبكي بعد الفوز في النهائيات ضمن بطولة العالم لـ"تانغو" في بوينس آيرس، الأرجنتين.
المتسابق سيباستيان مارتينيز يحتضن زميلته أيلين موراندو، التي كانت تبكي بعد الفوز في النهائيات ضمن بطولة العالم لـ"تانغو" في بوينس آيرس، الأرجنتين.
المتسابق ماكسي كوبيلو، والراقصة كارو تيرينزيو يؤديان إحدى الرقصات خلال نهائيات فئة الـ"صالون" ضمن بطولة العالم لـ"تانغو" في بوينس آيرس، الأرجنتين.
المتسابق ماكسي كوبيلو، والراقصة كارو تيرينزيو يؤديان إحدى الرقصات خلال نهائيات فئة الـ"صالون" ضمن بطولة العالم لـ"تانغو" في بوينس آيرس، الأرجنتين.
صورة لأحد عروض الرقص ضمن بطولة العالم لـ"تانغو" في بوينس آيرس، الأرجنتين.
صورة لأحد عروض الرقص ضمن بطولة العالم لـ"تانغو" في بوينس آيرس، الأرجنتين.
المتسابق سيباستيان فرنانديز، وزميلته أيلين بارال في لقطة استعراضية خلال نهائيات فئة "المسرح" ضمن بطولة العالم لـ"تانغو" في بوينس آيرس، الأرجنتين.
المتسابق سيباستيان فرنانديز، وزميلته أيلين بارال في لقطة استعراضية خلال نهائيات فئة "المسرح" ضمن بطولة العالم لـ"تانغو" في بوينس آيرس، الأرجنتين.