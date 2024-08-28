دموع في نهائيات بطولة العالم للتانغو في الأرجنتين

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المتسابق سيباستيان مارتينيز يحتضن زميلته أيلين موراندو، التي كانت تبكي بعد الفوز في النهائيات ضمن بطولة العالم لـ"تانغو" في بوينس آيرس، الأرجنتين.