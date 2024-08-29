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https://sarabic.ae/20240829/أطنان-من-الأسماك-النافقة-تطفوا-على-مياه-ميناء-يوناني-فيديو-1092201190.html
أطنان من الأسماك النافقة تطفوا على مياه ميناء يوناني... فيديو
أطنان من الأسماك النافقة تطفوا على مياه ميناء يوناني... فيديو
سبوتنيك عربي
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر كميات ضخمة من الأسماك النافقة تقدر بالأطنان، وهي تطفو فوق مياه أحد مواني اليونان السياحية. 29.08.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت وسائل إعلام أمريكية إن السلطات اليونانية جمعت أطنانا من تلك الأسماك النافقة بعدما اجتاحت ميناء سياحي في مدينة فولوس، بعد نزحت من المياه العذبة أثناء فيضانات العام الماضي، حيث شكلت غطاء فوق المياه مسببة رائحة كريهة.وتسببت هذه الكميات الضخمة من الأسماك النافقة في إزعاج وقلق السكان والسلطات، الذين سارعوا لانتشالها قبل أن تصل إلى المطاعم والفنادق القريبة.في السياق ذاته، قالت السلطات اليونانية إنه تم جمع أكثر من 40 طنا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما أشار رئيس بلدية فولوس اليونانية، أكيلياس بيوس، إلى أن الرائحة لا تطاق، محملا الحكومة المسؤولية ومحذرا من أن تعفن الأسماك قد يؤدي إلى كارثة بيئية.وأرجع الخبراء المشكلة إلى وقوع فيضانات تاريخية العام الماضي غمرت سهل ثيساليا في الشمال، شملت الأنهار والبحيرات، وأوضحوا إنه لم يتم وضع شبكة عند مصب النهر المؤدي إلى فولوس، ما تسبب في نفوق الأسماك بفعل المياه المالحة عندما التقت بالبحر.
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نادي الفيديو, منوعات, اليونان, الأخبار
نادي الفيديو, منوعات, اليونان, الأخبار

أطنان من الأسماك النافقة تطفوا على مياه ميناء يوناني... فيديو

12:12 GMT 29.08.2024
© Sputnik . Alexey Suhorukov / الانتقال إلى بنك الصورسمك الحفش يقفز إلى الشباك في مجمع لصيد الأسماك في تامبوف
سمك الحفش يقفز إلى الشباك في مجمع لصيد الأسماك في تامبوف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
© Sputnik . Alexey Suhorukov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر كميات ضخمة من الأسماك النافقة تقدر بالأطنان، وهي تطفو فوق مياه أحد مواني اليونان السياحية.
وقالت وسائل إعلام أمريكية إن السلطات اليونانية جمعت أطنانا من تلك الأسماك النافقة بعدما اجتاحت ميناء سياحي في مدينة فولوس، بعد نزحت من المياه العذبة أثناء فيضانات العام الماضي، حيث شكلت غطاء فوق المياه مسببة رائحة كريهة.
وتسببت هذه الكميات الضخمة من الأسماك النافقة في إزعاج وقلق السكان والسلطات، الذين سارعوا لانتشالها قبل أن تصل إلى المطاعم والفنادق القريبة.
في السياق ذاته، قالت السلطات اليونانية إنه تم جمع أكثر من 40 طنا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما أشار رئيس بلدية فولوس اليونانية، أكيلياس بيوس، إلى أن الرائحة لا تطاق، محملا الحكومة المسؤولية ومحذرا من أن تعفن الأسماك قد يؤدي إلى كارثة بيئية.
وأرجع الخبراء المشكلة إلى وقوع فيضانات تاريخية العام الماضي غمرت سهل ثيساليا في الشمال، شملت الأنهار والبحيرات، وأوضحوا إنه لم يتم وضع شبكة عند مصب النهر المؤدي إلى فولوس، ما تسبب في نفوق الأسماك بفعل المياه المالحة عندما التقت بالبحر.
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