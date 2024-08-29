أطنان من الأسماك النافقة تطفوا على مياه ميناء يوناني... فيديو
© Sputnik . Alexey Suhorukov / الانتقال إلى بنك الصورسمك الحفش يقفز إلى الشباك في مجمع لصيد الأسماك في تامبوف
© Sputnik . Alexey Suhorukov/
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تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر كميات ضخمة من الأسماك النافقة تقدر بالأطنان، وهي تطفو فوق مياه أحد مواني اليونان السياحية.
وقالت وسائل إعلام أمريكية إن السلطات اليونانية جمعت أطنانا من تلك الأسماك النافقة بعدما اجتاحت ميناء سياحي في مدينة فولوس، بعد نزحت من المياه العذبة أثناء فيضانات العام الماضي، حيث شكلت غطاء فوق المياه مسببة رائحة كريهة.
وتسببت هذه الكميات الضخمة من الأسماك النافقة في إزعاج وقلق السكان والسلطات، الذين سارعوا لانتشالها قبل أن تصل إلى المطاعم والفنادق القريبة.
Thousands of dead fresh-water fish found floating in the sea in Volos, #Greece.— Daphne Tolis (@daphnetoli) August 27, 2024
Local authorities have temporarily lowered the Blue Flags at 6 out of 11 beaches awarded with a Blue Flag, a program that assesses criteria such as water quality and beach cleanliness.
🎥 UGC pic.twitter.com/T1V3JVEPGn
في السياق ذاته، قالت السلطات اليونانية إنه تم جمع أكثر من 40 طنا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما أشار رئيس بلدية فولوس اليونانية، أكيلياس بيوس، إلى أن الرائحة لا تطاق، محملا الحكومة المسؤولية ومحذرا من أن تعفن الأسماك قد يؤدي إلى كارثة بيئية.
وأرجع الخبراء المشكلة إلى وقوع فيضانات تاريخية العام الماضي غمرت سهل ثيساليا في الشمال، شملت الأنهار والبحيرات، وأوضحوا إنه لم يتم وضع شبكة عند مصب النهر المؤدي إلى فولوس، ما تسبب في نفوق الأسماك بفعل المياه المالحة عندما التقت بالبحر.