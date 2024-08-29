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أغابيكيان لـ"سبوتنيك": نطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل إنجاح زيارة عباس إلى غزة
أغابيكيان لـ"سبوتنيك": نطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل إنجاح زيارة عباس إلى غزة
سبوتنيك عربي
طالبت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، فارسين أغابيكيان، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل إنجاح زيارة الرئيس الفلسطيني محمود... 29.08.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت أغابيكيان في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول زيارة عباس المقررة إلى غزة: "نحن سنمضي قدما من أجل تنفيذ زيارة الرئيس محمود عباس إلى قطاع عزة.. كما تم تشكيل لجنة فلسطينية للعمل والترتيب للزيارة إلى قطاع غزة وإنجاحها.. ونطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل إنجاح زيارة الرئيس عباس".ووقّع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مرسوما أوعز فيه بالبدء بإجراء الترتيبات اللازمة لتوجهه وأعضاء من القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة.وأوضح أن "القيادة الفلسطينية شرعت بتحركاتها واتصالاتها على مستوى العالم للتحضير لتوجه الرئيس محمود عباس، إلى القطاع"، مؤكدة أن "توجه الرئيس عباس إلى غزة يؤكد أن منظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الولاية والمسؤولية على أرض دولة فلسطين كافة والعمل على استعادة الوحدة الوطنية".
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العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, غزة
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, غزة

أغابيكيان لـ"سبوتنيك": نطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل إنجاح زيارة عباس إلى غزة

12:16 GMT 29.08.2024
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
© Sputnik . POOL
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حصري
طالبت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، فارسين أغابيكيان، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل إنجاح زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى قطاع غزة.
وقالت أغابيكيان في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول زيارة عباس المقررة إلى غزة: "نحن سنمضي قدما من أجل تنفيذ زيارة الرئيس محمود عباس إلى قطاع عزة.. كما تم تشكيل لجنة فلسطينية للعمل والترتيب للزيارة إلى قطاع غزة وإنجاحها.. ونطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل إنجاح زيارة الرئيس عباس".

وتابعت: "نحن عممنا ومنذ اللحظة الأولى للمبادرة على جميع سفرائنا بضرورة التحرك في الدول كافة وعلى جميع الأصعدة لحشد الدعم الدولي اللازم لإنجاح هذه المبادرة".

الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
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22 أغسطس, 13:50 GMT
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر التوجه مع جميع القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وقال، في كلمة له أمام البرلمان التركي، إن "149 دولة اعترفت بفلسطين بينما 50 دولة فقط تعترف بإسرائيل"، داعيا مجلس الأمن لتأمين الوصول إلى غزة.
ووقّع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مرسوما أوعز فيه بالبدء بإجراء الترتيبات اللازمة لتوجهه وأعضاء من القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة.

وحدد المرسوم الرئاسي أهدافا عدة للزيارة المرتقبة، منها "وقف العدوان المتواصل على المحافظات الجنوبية والانسحاب الكامل والفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد على أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على أراضي الدولة كاملة"، بحسب نص المرسوم.

وأوضح أن "القيادة الفلسطينية شرعت بتحركاتها واتصالاتها على مستوى العالم للتحضير لتوجه الرئيس محمود عباس، إلى القطاع"، مؤكدة أن "توجه الرئيس عباس إلى غزة يؤكد أن منظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الولاية والمسؤولية على أرض دولة فلسطين كافة والعمل على استعادة الوحدة الوطنية".
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