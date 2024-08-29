https://sarabic.ae/20240829/الخارجية-المجرية-بودابست-لن-تسمح-بنقل-تدريب-الناتو-للجيش-الأوكراني-إلى-أوكرانيا-1092211558.html
الخارجية المجرية: بودابست لن تسمح بنقل تدريب الناتو للجيش الأوكراني إلى أوكرانيا
الخارجية المجرية: بودابست لن تسمح بنقل تدريب الناتو للجيش الأوكراني إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخراجية المجري، بيتر سيارتو، أن ظهور عدد كبير من قوات الناتو هناك، حتى لغرض التدريب، يشكل تهديدًا بالتصعيد. 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T16:14+0000
2024-08-29T16:14+0000
2024-08-29T16:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/13/1086228339_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_80f67289151e751fc194498e7beb3ee1.jpg
وأضارف سيارتو، أن "المجر لا تمنع الاتحاد الأوروبي من القيام بمهمة لتدريب الجيش الأوكراني على أراضي المجموعة، لكنها لن تسمح بنقلها إلى أراضي أوكرانيا".ووفقا له، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تتعرض "لضغوط كبيرة لتوسيع وإطالة أمد مهمة تدريب الجيش الأوكراني"، والتي لا تشارك فيها المجر بأي شكل من الأشكال.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240829/تحطم-أول-طائرة-إف-16-في-أوكرانيا--1092210549.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/13/1086228339_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_46a38d3c15cf77977a72eee880391382.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
الخارجية المجرية: بودابست لن تسمح بنقل تدريب الناتو للجيش الأوكراني إلى أوكرانيا
صرح وزير الخراجية المجري، بيتر سيارتو، أن ظهور عدد كبير من قوات الناتو هناك، حتى لغرض التدريب، يشكل تهديدًا بالتصعيد.
وأضارف سيارتو، أن "المجر لا تمنع الاتحاد الأوروبي من القيام بمهمة لتدريب الجيش الأوكراني على أراضي المجموعة، لكنها لن تسمح بنقلها إلى أراضي أوكرانيا".
ووفقا له، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تتعرض "لضغوط كبيرة لتوسيع وإطالة أمد مهمة تدريب الجيش الأوكراني"، والتي لا تشارك فيها المجر بأي شكل من الأشكال.
وأشار سيارتو إلى أنه "لقد أكدنا على أنه إذا كانت هناك حاجة إلى توسيع رقعة هذه المهمة، فإن المجر لن توافق على ذلك".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.