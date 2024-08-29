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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240829/الخارجية-المجرية-بودابست-لن-تسمح-بنقل-تدريب-الناتو-للجيش-الأوكراني-إلى-أوكرانيا-1092211558.html
الخارجية المجرية: بودابست لن تسمح بنقل تدريب الناتو للجيش الأوكراني إلى أوكرانيا
الخارجية المجرية: بودابست لن تسمح بنقل تدريب الناتو للجيش الأوكراني إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخراجية المجري، بيتر سيارتو، أن ظهور عدد كبير من قوات الناتو هناك، حتى لغرض التدريب، يشكل تهديدًا بالتصعيد. 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T16:14+0000
2024-08-29T16:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضارف سيارتو، أن "المجر لا تمنع الاتحاد الأوروبي من القيام بمهمة لتدريب الجيش الأوكراني على أراضي المجموعة، لكنها لن تسمح بنقلها إلى أراضي أوكرانيا".ووفقا له، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تتعرض "لضغوط كبيرة لتوسيع وإطالة أمد مهمة تدريب الجيش الأوكراني"، والتي لا تشارك فيها المجر بأي شكل من الأشكال.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240829/تحطم-أول-طائرة-إف-16-في-أوكرانيا--1092210549.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الخارجية المجرية: بودابست لن تسمح بنقل تدريب الناتو للجيش الأوكراني إلى أوكرانيا

16:14 GMT 29.08.2024
© AP Photo / ATTILA KISBENEDEKوزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر
وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / ATTILA KISBENEDEK
تابعنا عبر
صرح وزير الخراجية المجري، بيتر سيارتو، أن ظهور عدد كبير من قوات الناتو هناك، حتى لغرض التدريب، يشكل تهديدًا بالتصعيد.
وأضارف سيارتو، أن "المجر لا تمنع الاتحاد الأوروبي من القيام بمهمة لتدريب الجيش الأوكراني على أراضي المجموعة، لكنها لن تسمح بنقلها إلى أراضي أوكرانيا".
ووفقا له، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تتعرض "لضغوط كبيرة لتوسيع وإطالة أمد مهمة تدريب الجيش الأوكراني"، والتي لا تشارك فيها المجر بأي شكل من الأشكال.

وأشار سيارتو إلى أنه "لقد أكدنا على أنه إذا كانت هناك حاجة إلى توسيع رقعة هذه المهمة، فإن المجر لن توافق على ذلك".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تحطم أول طائرة "إف-16" في أوكرانيا
15:50 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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