https://sarabic.ae/20240829/الخارجية-المجرية-بودابست-لن-تسمح-بنقل-تدريب-الناتو-للجيش-الأوكراني-إلى-أوكرانيا-1092211558.html

الخارجية المجرية: بودابست لن تسمح بنقل تدريب الناتو للجيش الأوكراني إلى أوكرانيا

الخارجية المجرية: بودابست لن تسمح بنقل تدريب الناتو للجيش الأوكراني إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخراجية المجري، بيتر سيارتو، أن ظهور عدد كبير من قوات الناتو هناك، حتى لغرض التدريب، يشكل تهديدًا بالتصعيد. 29.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-29T16:14+0000

2024-08-29T16:14+0000

2024-08-29T16:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وأضارف سيارتو، أن "المجر لا تمنع الاتحاد الأوروبي من القيام بمهمة لتدريب الجيش الأوكراني على أراضي المجموعة، لكنها لن تسمح بنقلها إلى أراضي أوكرانيا".ووفقا له، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تتعرض "لضغوط كبيرة لتوسيع وإطالة أمد مهمة تدريب الجيش الأوكراني"، والتي لا تشارك فيها المجر بأي شكل من الأشكال.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240829/تحطم-أول-طائرة-إف-16-في-أوكرانيا--1092210549.html

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