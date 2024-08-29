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العراق.. سقوط طائرة تركية مسيرة في كركوك
العراق.. سقوط طائرة تركية مسيرة في كركوك
سبوتنيك عربي
أصدر العراق بيانا بشأن سقوط طائرة تركية مسيرة، اليوم الخميس، داخل محافظة كركوك. 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T16:17+0000
2024-08-29T16:17+0000
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وقالت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان لها، أنه "في الساعة 9:30 صباح اليوم، رصد الدفاع الجوي العراقي طائرة مسيرة ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك، وبعد متابعتها ومعرفة خط سيرها ووصولها إلى مركز مدينة كركوك الذي يحتوي مقرات حكومية ومراكز اقتصادية مهمة وأهدافا حيوية، تم الاستعلام من قبل جميع الأجهزة الأمنية وكذلك قوات التحالف الدولي عن عائدية هذه الطائرة، وتبين أنها طائرة مجهولة"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وتابع البيان أنه "في الساعة 10:30، تم ملاحظة سقوط الطائرة داخل المدينة، وتبين أنها طائرة تركية، وتم تشكيل فريق عمل فني من الأدلة الجنائية والدفاع الجوي وملاكات الطائرات المسيرة لغرض معرفة أسباب سقوطها وملابسات الحادث".ويأتي حادث سقوط الطائرة المسيرة التركية، في الوقت الذي تحاول فيه العراق وتركيا تطوير علاقات اقتصادية وأمنية أوثق.وكانت تركيا والعراق وقعا، خلال الشهر الجاري، مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب.واعتبر وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن هذه الاتفاقية "لها أهمية تاريخية"، بينما وصف نظيره العراقي، فؤاد حسين، الاتفاق بأنه "خطوة للأمام" في العلاقات بين البلدين.وأوضح أن مذكرة التفاهم بين تركيا والعراق بشأن التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب، وقعها وزيرا دفاع البلدين.
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

العراق.. سقوط طائرة تركية مسيرة في كركوك

16:17 GMT 29.08.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مسيرة بدون طيار
طائرة مسيرة بدون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
طائرة مسيرة بدون طيار
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تابعنا عبر
أصدر العراق بيانا بشأن سقوط طائرة تركية مسيرة، اليوم الخميس، داخل محافظة كركوك.
وقالت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان لها، أنه "في الساعة 9:30 صباح اليوم، رصد الدفاع الجوي العراقي طائرة مسيرة ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك، وبعد متابعتها ومعرفة خط سيرها ووصولها إلى مركز مدينة كركوك الذي يحتوي مقرات حكومية ومراكز اقتصادية مهمة وأهدافا حيوية، تم الاستعلام من قبل جميع الأجهزة الأمنية وكذلك قوات التحالف الدولي عن عائدية هذه الطائرة، وتبين أنها طائرة مجهولة"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وتابع البيان أنه "في الساعة 10:30، تم ملاحظة سقوط الطائرة داخل المدينة، وتبين أنها طائرة تركية، وتم تشكيل فريق عمل فني من الأدلة الجنائية والدفاع الجوي وملاكات الطائرات المسيرة لغرض معرفة أسباب سقوطها وملابسات الحادث".
ويأتي حادث سقوط الطائرة المسيرة التركية، في الوقت الذي تحاول فيه العراق وتركيا تطوير علاقات اقتصادية وأمنية أوثق.
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وكانت تركيا والعراق وقعا، خلال الشهر الجاري، مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب.
واعتبر وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن هذه الاتفاقية "لها أهمية تاريخية"، بينما وصف نظيره العراقي، فؤاد حسين، الاتفاق بأنه "خطوة للأمام" في العلاقات بين البلدين.
وأوضح أن مذكرة التفاهم بين تركيا والعراق بشأن التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب، وقعها وزيرا دفاع البلدين.
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