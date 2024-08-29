https://sarabic.ae/20240829/تدمير-8-مسيرات-فوق-أراضي-بريانسك-الروسية-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار-مادية-1092220573.html
تدمير 8 مسيرات فوق أراضي بريانسك الروسية دون وقوع إصابات أو أضرار مادية
تدمير 8 مسيرات فوق أراضي بريانسك الروسية دون وقوع إصابات أو أضرار مادية
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 8 مسيرات فوق أراضي المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T23:45+0000
2024-08-29T23:45+0000
2024-08-29T23:46+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوغوماز في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "أحبطت الدفاعات الجوية محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أراضي منطقة بريانسك."وأضاف: "في غضون ساعة، رصدت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية ثماني طائرات بدون طيار ودمرتها"، لافتًا إلى عدم وقوع أي إصابات أو أضرار مادية.ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في حزيران/ يونيو من العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240829/الدفاع-الروسية-إسقاط-6-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-القرم-وبريانسك-وبيلغورود-خلال-الليل-1092188051.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
تدمير 8 مسيرات فوق أراضي بريانسك الروسية دون وقوع إصابات أو أضرار مادية
23:45 GMT 29.08.2024 (تم التحديث: 23:46 GMT 29.08.2024)
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 8 مسيرات فوق أراضي المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال بوغوماز في بيان عبر تطبيق "تليغرام": "أحبطت الدفاعات الجوية محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أراضي منطقة بريانسك."
وأضاف: "في غضون ساعة، رصدت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية ثماني طائرات بدون طيار ودمرتها
"، لافتًا إلى عدم وقوع أي إصابات أو أضرار مادية.
ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في حزيران/ يونيو من العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد على يد نظام كييف.