https://sarabic.ae/20240829/تمساح-ضخم-يحل-ضيفا-ثقيلا-على-منزل-في-الهند-فيديو-1092201957.html
تمساح ضخم يحل "ضيفا ثقيلا" على منزل في الهند... فيديو
تمساح ضخم يحل "ضيفا ثقيلا" على منزل في الهند... فيديو
سبوتنيك عربي
أدى فيضان نهر "فيشواميتري" في ولاية غوجارات الهندية، إلى وصول تماسيح إلى مناطق سكنية، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان. 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T12:27+0000
2024-08-29T12:27+0000
2024-08-29T12:27+0000
مجتمع
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وتبين المشاهد لحظة وصول التمساح إلى المنزل، حيث تسبب في حالة من الذعر بين أهالي المنطقة.وانتشر عدد من مقاطع الفيديو تظهر فيها تماسيح جاثمة على سطح أحد المنازل وفي الشوارع والساحات العامة وأمام المنازل.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
تمساح ضخم يحل "ضيفا ثقيلا" على منزل في الهند... فيديو
أدى فيضان نهر "فيشواميتري" في ولاية غوجارات الهندية، إلى وصول تماسيح إلى مناطق سكنية، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان.
وتبين المشاهد لحظة وصول التمساح إلى المنزل، حيث تسبب في حالة من الذعر بين أهالي المنطقة.
وانتشر عدد من مقاطع الفيديو تظهر فيها تماسيح جاثمة على سطح أحد المنازل وفي الشوارع والساحات العامة وأمام المنازل.