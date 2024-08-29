https://sarabic.ae/20240829/حزب-الله-يعلن-استهداف-6-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-الجنوبية-للبنان-1092187014.html

"حزب الله" يعلن استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية للبنان

"حزب الله" يعلن استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية للبنان

سبوتنيك عربي

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 29.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-29T00:25+0000

2024-08-29T00:25+0000

2024-08-29T00:25+0000

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بيروت - سبوتنيك. وقال حزب الله في عدة بيانات له إن عناصره استهدفوا "6 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث شنّوا هجومًا جويًا بمسيّرة انقضاضية على المقر المستحدث للّواء الغربي جنوب مستوطنة يعرا، مستهدفين أماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده وأصابوا أهدافهم بدقة".وأوضح أحد البيانات أن عناصر الحزب "قصفوا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا، وموقع السماقة في تلال كفرشوبا، وموقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة، كما قصفوا مبانٍ يستخدمها جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة المنارة مرتين على التوالي بالأسلحة المناسبة".وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف "21 بلدة في جنوب لبنان، حيث أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على بلدات كفركلا، العديسة، تومات-نيحا، واستهدفت بالصواريخ الموجهة بلدة عيترون، وقصف بالقذائف الفوسفورية بلدتي مركبا، والعديسة، وقصف بالمدفعية الثقيلة بلدات بليدا، الخيام، وسهل الخيام-مرجعيون، وبين بلدتي يارين والجبين، كما شرع في تمشيط أطراف بلدة كفرشوبا بالأسلحة الرشاشة".وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ322، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر، ورد حزب الله على 11 موقعًا إسرائيليًا بينهم مقر الوحدة 8200 في مارغليلوت.

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