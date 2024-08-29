"حزب الله" يعلن استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية للبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:18 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
08:35 GMT
25 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
11:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
اتحاد كتاب روسيا يمنح الشاعر الفلسطيني عبدالله عيسى جائزة " الثقافة الإمبراطورية"
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي حول بناء كنيس في الأقصى تثمل أقلية صغيرة في إسرائيل
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما أسباب قيام إسرائيل بتوسعة محور نتساريم وسط قطاع غزة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يتضرر الاقتصاد اليمني المدمر بتصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية؟
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
من الملعب
لماذا لم تنجح الأندية الإيطالية بالفوز في دوري أبطال أوروبا منذ العام ألفين وعشرة
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا بعد فشل جولة مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب في غزة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تتخوف من فتح جبهة جديدة في الضفة الغربية
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل الجوار بين لبنان وإسرائيل مع التهديد والتوتر المستمر بين الطرفين
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240829/حزب-الله-يعلن-استهداف-6-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-الجنوبية-للبنان-1092187014.html
"حزب الله" يعلن استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية للبنان
"حزب الله" يعلن استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية للبنان
سبوتنيك عربي
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T00:25+0000
2024-08-29T00:25+0000
أخبار حزب الله
الحرب على حزب الله
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/14/1088144199_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_ea12a33346bfe65a51fd52303b22e677.jpg
بيروت - سبوتنيك. وقال حزب الله في عدة بيانات له إن عناصره استهدفوا "6 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث شنّوا هجومًا جويًا بمسيّرة انقضاضية على المقر المستحدث للّواء الغربي جنوب مستوطنة يعرا، مستهدفين أماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده وأصابوا أهدافهم بدقة".وأوضح أحد البيانات أن عناصر الحزب "قصفوا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا، وموقع السماقة في تلال كفرشوبا، وموقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة، كما قصفوا مبانٍ يستخدمها جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة المنارة مرتين على التوالي بالأسلحة المناسبة".وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف "21 بلدة في جنوب لبنان، حيث أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على بلدات كفركلا، العديسة، تومات-نيحا، واستهدفت بالصواريخ الموجهة بلدة عيترون، وقصف بالقذائف الفوسفورية بلدتي مركبا، والعديسة، وقصف بالمدفعية الثقيلة بلدات بليدا، الخيام، وسهل الخيام-مرجعيون، وبين بلدتي يارين والجبين، كما شرع في تمشيط أطراف بلدة كفرشوبا بالأسلحة الرشاشة".وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ322، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر، ورد حزب الله على 11 موقعًا إسرائيليًا بينهم مقر الوحدة 8200 في مارغليلوت.
https://sarabic.ae/20240827/هل-ما-زال-خطر-اندلاع-حرب-أوسع-قائما-أم-تراجع-بعد-الاشتباك-بين-إسرائيل-وحزب-الله-1092130003.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/14/1088144199_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_a5e08effc9575a61460ccba004d58e64.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

"حزب الله" يعلن استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية للبنان

00:25 GMT 29.08.2024
© Sputnik . Abed.K Bayمقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
بيروت - سبوتنيك. وقال حزب الله في عدة بيانات له إن عناصره استهدفوا "6 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث شنّوا هجومًا جويًا بمسيّرة انقضاضية على المقر المستحدث للّواء الغربي جنوب مستوطنة يعرا، مستهدفين أماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده وأصابوا أهدافهم بدقة".
قصف متبادل بين حزب الله في لبنان وقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
هل ما زال خطر اندلاع حرب أوسع قائما أم تراجع بعد الاشتباك بين إسرائيل و"حزب الله"؟
27 أغسطس, 10:48 GMT
وأوضح أحد البيانات أن عناصر الحزب "قصفوا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا، وموقع السماقة في تلال كفرشوبا، وموقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة، كما قصفوا مبانٍ يستخدمها جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة المنارة مرتين على التوالي بالأسلحة المناسبة".
وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف "21 بلدة في جنوب لبنان، حيث أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على بلدات كفركلا، العديسة، تومات-نيحا، واستهدفت بالصواريخ الموجهة بلدة عيترون، وقصف بالقذائف الفوسفورية بلدتي مركبا، والعديسة، وقصف بالمدفعية الثقيلة بلدات بليدا، الخيام، وسهل الخيام-مرجعيون، وبين بلدتي يارين والجبين، كما شرع في تمشيط أطراف بلدة كفرشوبا بالأسلحة الرشاشة".
وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ322، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.
وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر، ورد حزب الله على 11 موقعًا إسرائيليًا بينهم مقر الوحدة 8200 في مارغليلوت.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يطلب عقد اجتماع المجلس الأمني في محور فيلادلفياأمس, 21:07 GMTБоевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала