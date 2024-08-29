https://sarabic.ae/20240829/حماس-تدعو-أجهزة-أمن-السلطة-لوقف-حملة-الاعتقالات-التي-تشنها-في-الضفة-الغربية-1092219263.html
"حماس" تدعو أجهزة أمن السلطة لوقف حملة الاعتقالات التي تشنها في الضفة الغربية
"حماس" تدعو أجهزة أمن السلطة لوقف حملة الاعتقالات التي تشنها في الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
دعت حركة "حماس" الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، أجهزة أمن السلطة "لوقف حملة الاعتقالات التي تشنها في الضفة الغربية والالتحام في ميدان المواجهة الحقيقي ضد... 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T20:23+0000
2024-08-29T20:23+0000
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واستنكرت حركة حماس، في بيان، حملة الاعتقالات التي تشنها أجهزة أمن السلطة وتتركز حاليا بمحافظة نابلس مستهدفة "المقاومين والنشطاء والأسرى المحررين".ونددت أيضا بـ"حملات التشويه التي تهدف لاغتيالهم معنويا عبر بث الإشاعات والتهم الملفقة بحقهم".وقالت حماس إنه "في الوقت الذي يتصاعد فيه عدوان الاحتلال الغاشم على محافظات الضفة الغربية، تصر أجهزة السلطة على استمرار ضرب حاضنتنا الداخلية والنسيج المجتمعي الفلسطيني".وأضافت أن أجهزة السلطة "تواصل الاعتقالات والملاحقات السياسية، والضرب بعرض الحائط كل النداءات التي تدعو لوقف الاعتقالات المهينة لتضحيات شعبنا الثائر، في تماهٍ تام مع الاحتلال وعدوانه المتصاعد".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أمس الأربعاء، عن بدء عملية عسكرية واسعة في كل من جنين وطولكرم بالضفة الغربية في فلسطين.يشار إلى أنه منذ عملية "طوفان الأقصى"، صعّدت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 635 فلسطينيا واعتقال ما يزيد على 10 آلاف آخرين.
https://sarabic.ae/20240829/مسؤول-لـسبوتنيك-إسرائيل-تسعى-لاستدراج-قوات-الأمن-الفلسطينية-بالضفة-لمربع-الصدام-1092217767.html
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طوفان الأقصى, أخبار الضفة الغربية, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار الضفة الغربية, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار
"حماس" تدعو أجهزة أمن السلطة لوقف حملة الاعتقالات التي تشنها في الضفة الغربية
دعت حركة "حماس" الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، أجهزة أمن السلطة "لوقف حملة الاعتقالات التي تشنها في الضفة الغربية والالتحام في ميدان المواجهة الحقيقي ضد الاحتلال الإسرائيلي".
واستنكرت حركة حماس، في بيان
، حملة الاعتقالات التي تشنها أجهزة أمن السلطة وتتركز حاليا بمحافظة نابلس مستهدفة "المقاومين والنشطاء والأسرى المحررين".
ونددت أيضا بـ"حملات التشويه التي تهدف لاغتيالهم معنويا عبر بث الإشاعات والتهم الملفقة بحقهم".
وقالت حماس إنه "في الوقت الذي يتصاعد فيه عدوان الاحتلال الغاشم على محافظات الضفة الغربية، تصر أجهزة السلطة على استمرار ضرب حاضنتنا الداخلية والنسيج المجتمعي الفلسطيني".
وأضافت أن أجهزة السلطة "تواصل الاعتقالات والملاحقات السياسية، والضرب بعرض الحائط كل النداءات التي تدعو لوقف الاعتقالات المهينة لتضحيات شعبنا الثائر، في تماهٍ تام مع الاحتلال وعدوانه المتصاعد".
كما دعت "حماس" السلطة للتوقف الفوري عن هذه الممارسات، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين من سجونها ودفع تلك الأجهزة للالتحام في ميدان المواجهة الحقيقي للدفاع عن الشعب الفلسطيني وأرضه.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أمس الأربعاء، عن بدء عملية عسكرية واسعة في كل من جنين وطولكرم بالضفة الغربية في فلسطين.
يشار إلى أنه منذ عملية "طوفان الأقصى
"، صعّدت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 635 فلسطينيا واعتقال ما يزيد على 10 آلاف آخرين.