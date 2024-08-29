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خبير عراقي يكشف لـ"سبوتنيك" موعد انتهاء أزمة المرتبات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان
خبير عراقي يكشف لـ"سبوتنيك" موعد انتهاء أزمة المرتبات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان
سبوتنيك عربي
أكد الخبير في الشؤون العراقية والكردية، كفاح محمود، اليوم الخميس، أنه لا يوجد أي عائق فني في موضوع تأخر المرتبات بعد تصفية كل الإشكاليات الفنية وتضارب... 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T13:28+0000
2024-08-29T13:29+0000
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وقال محمود في حديثه لـ"سبوتنيك": "اتفقت الحكومتان الإتحادية في بغداد والإقليمية في أربيل على توطين الرواتب في بنوك متفق عليها في الإقليم وفي العراق، كما جاء في قرار المحكمة الاتحادية".وأشار الخبير في الشؤون العراقية والكردية إلى أنه "رغم ما تم الاتفاق عليه بين بغداد وأربيل على أن جهات متنفذة سواء في الحكومة الاتحادية أو في البرلمان تحاول وضع العراقيل أمام توطين الرواتب، وتعمل على تحويل الموضوع إلى قضية سياسية وورقة ضغط لقبول واقع مشوه في المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، والمسماة المتنازع عليها سواء في نينوى أو في كركوك".واستطرد محمود: "تلك القوى المتنفذة تستفرد بالقرارات وتحاول الالتفاف على التوافق وعلى تطبيق روح الدستور وخاصة المادة 140، كما حصل في التحالفات الميليشياوية في المحافظتين ضد أي حل في سنجار أو سهل نينوى أو في كركوك، ناهيك عن استخدام الرواتب كورقة ضغط ضد الحزب الأكبر في كردستان (الديمقراطي الكردستاني) قبيل الانتخابات العامة لبرلمان الإقليم والتشويش على الناخبين باستخدام الموضوع كدعاية انتخابية ضد الديمقراطي".وأوضح محمود "أنه رغم كل تلك العراقيل المصطنعة تتعامل حكومة الإقليم بمرونة وشفافية ومهنية عالية مع كل الحجج والمعوقات بإرسال وفود فنية متخصصة لشرح وتوضيح وفضح تلك الإدعاءات والإشكاليات المفترضة والمفبركة".ولفت محمود إلى أن "وفد وزارة المالية الكردستانية الأخير إلى بغداد نجح في إزاحة بعض تلك المعوقات وتمت الموافقة على إرسال مرتبات شهري تموز وأب/يوليو وأغسطس لقوى الأمن والبيشمركة، وسيتم معالجة ما تبقى من مرتبات الموظفين المدنيين خلال الأيام القليلة القادمة".كان وفد من وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان قد زار العاصمة بغداد الثلاثاء الماضي واجتمع مع مسؤولي وزارة المالية في بغداد، وبحسب "كردستان 24" توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بتحويل مرتبات شهري يوليو وأغسطس لقوات الأمن والبيشمركة، على أن يتم تحويل باقي المرتبات خلال الأيام المقبلة.وكانت بغداد وأربيل قد توصلتا، في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار، ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك إلا أن هذه الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي لغاية الآن لأسباب سياسية، وفقا لمسؤولين في إقليم كردستان.وكان تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول عدة) قد اجتاح قضاء سنجار العام 2014، وارتكب مجزرة بحق سكانه، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي، إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي بسط سيطرته على القضاء جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال في العام 2017.وتوجد حالياً إدارتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية والثانية هي حكومة تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.كما شكل حزب العمال الكردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة "الحشد الشعبي".
https://sarabic.ae/20240806/أمين-وزارة-البيشمركة-السابق-لـسبوتنيك-هذه-العراقيل-تواجه-اتفاقسنجارالموقع-بين-كردستان-وبغداد-1091485186.html
https://sarabic.ae/20240418/هل-تلعب-أمريكا-دورا-في-حل-الخلافات-بين-إقليم-كردستان-والحكومة-الاتحادية-في-بغداد-1088092901.html
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حصري, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, العالم العربي, الأخبار
حصري, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, العالم العربي, الأخبار

خبير عراقي يكشف لـ"سبوتنيك" موعد انتهاء أزمة المرتبات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان

13:28 GMT 29.08.2024 (تم التحديث: 13:29 GMT 29.08.2024)
© AP Photo / Karim Kadimعلم العراق
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Karim Kadim
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أكد الخبير في الشؤون العراقية والكردية، كفاح محمود، اليوم الخميس، أنه لا يوجد أي عائق فني في موضوع تأخر المرتبات بعد تصفية كل الإشكاليات الفنية وتضارب المعلومات أو تكرار الأسماء وتم ذلك منذ عدة أشهر.
وقال محمود في حديثه لـ"سبوتنيك": "اتفقت الحكومتان الإتحادية في بغداد والإقليمية في أربيل على توطين الرواتب في بنوك متفق عليها في الإقليم وفي العراق، كما جاء في قرار المحكمة الاتحادية".
وأشار الخبير في الشؤون العراقية والكردية إلى أنه "رغم ما تم الاتفاق عليه بين بغداد وأربيل على أن جهات متنفذة سواء في الحكومة الاتحادية أو في البرلمان تحاول وضع العراقيل أمام توطين الرواتب، وتعمل على تحويل الموضوع إلى قضية سياسية وورقة ضغط لقبول واقع مشوه في المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، والمسماة المتنازع عليها سواء في نينوى أو في كركوك".
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6 أغسطس, 17:27 GMT
واستطرد محمود: "تلك القوى المتنفذة تستفرد بالقرارات وتحاول الالتفاف على التوافق وعلى تطبيق روح الدستور وخاصة المادة 140، كما حصل في التحالفات الميليشياوية في المحافظتين ضد أي حل في سنجار أو سهل نينوى أو في كركوك، ناهيك عن استخدام الرواتب كورقة ضغط ضد الحزب الأكبر في كردستان (الديمقراطي الكردستاني) قبيل الانتخابات العامة لبرلمان الإقليم والتشويش على الناخبين باستخدام الموضوع كدعاية انتخابية ضد الديمقراطي".
وأوضح محمود "أنه رغم كل تلك العراقيل المصطنعة تتعامل حكومة الإقليم بمرونة وشفافية ومهنية عالية مع كل الحجج والمعوقات بإرسال وفود فنية متخصصة لشرح وتوضيح وفضح تلك الإدعاءات والإشكاليات المفترضة والمفبركة".
ولفت محمود إلى أن "وفد وزارة المالية الكردستانية الأخير إلى بغداد نجح في إزاحة بعض تلك المعوقات وتمت الموافقة على إرسال مرتبات شهري تموز وأب/يوليو وأغسطس لقوى الأمن والبيشمركة، وسيتم معالجة ما تبقى من مرتبات الموظفين المدنيين خلال الأيام القليلة القادمة".
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18 أبريل, 18:19 GMT
كان وفد من وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان قد زار العاصمة بغداد الثلاثاء الماضي واجتمع مع مسؤولي وزارة المالية في بغداد، وبحسب "كردستان 24" توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بتحويل مرتبات شهري يوليو وأغسطس لقوات الأمن والبيشمركة، على أن يتم تحويل باقي المرتبات خلال الأيام المقبلة.
وكانت بغداد وأربيل قد توصلتا، في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار، ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك إلا أن هذه الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي لغاية الآن لأسباب سياسية، وفقا لمسؤولين في إقليم كردستان.
وكان تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول عدة) قد اجتاح قضاء سنجار العام 2014، وارتكب مجزرة بحق سكانه، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي، إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي بسط سيطرته على القضاء جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال في العام 2017.
وتوجد حالياً إدارتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية والثانية هي حكومة تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.
كما شكل حزب العمال الكردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة "الحشد الشعبي".
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