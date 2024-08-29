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سيدة كاميرونية تضع مولودها خلال هبوط اضطراري لطائرة مصرية في مدينة الكفرة جنوب شرق ليبيا.. فيديو
سيدة كاميرونية تضع مولودها خلال هبوط اضطراري لطائرة مصرية في مدينة الكفرة جنوب شرق ليبيا.. فيديو
سبوتنيك عربي
وضعت سيدة كاميرونية، أمس الخميس، مولودها أثناء هبوط اضطراري لطائرة مصر للطيران بمطار مدينة الكفرة جنوب شرق ليبيا بعد أن أطلقت السيدة الكاميرونية شريفة أبيب... 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T21:51+0000
2024-08-29T21:52+0000
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وبعد أن اشتد مخاضها، طلب كابتن الطائرة الهبوط الاضطراري بمطار مدينة الكفرة الليبية لإتمام عملية الولادة حفاظاً على سلامة أبيب ومولودها.وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قال إسماعيل العيضة، رئيس غرفة الطوارئ بوزارة الصحة: "تلقى برج المراقبة بمطار مدينة الكفرة نداء استغاثة في تمام الساعة السادسة والربع مساءً اليوم الخميس، يفيد بوجود امرأة في حالة مخاض على متن طائرة مصر للطيران في رحلتها التي أقلعت من مطار القاهرة متجهة إلى دولة الكاميرون".وأضاف العيضة في تصريحه بأن فرق الطوارئ بالمدينة كانت على أتم الجاهزية لتلقي الحالة، وكانت السيدة الكاميرونية شريفة أبيب، البالغة من العمر 27 عاماً، قد ولدت أثناء لحظات هبوط الطائرة. إلا أن الفريق الطبي كان مجهزاً بالكامل ويضم أخصائية نساء وتوليد وأخصائي طب الأطفال لاستقبال السيدة ومولودها.وتابع العيضة: "دخل فريق الطوارئ المتكامل للطائرة من أطباء متخصصين لنقلها في سيارات مجهزة بالكامل لنقل المرأة ومولودها وفق أساليب العناية الفائقة المستخدمة في الحالات الطارئة إلى مستشفى المدينة". وأفاد بأن السيدة ومولودها بصحة جيدة وهي لا تزال في المستشفى ولم تستطع إكمال رحلتها نظراً لصعوبة حالتها الصحية. وسوف يتم تسهيل إجراءات ترحيلها فور تماثلها للشفاء.
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أخبار ليبيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم

سيدة كاميرونية تضع مولودها خلال هبوط اضطراري لطائرة مصرية في مدينة الكفرة جنوب شرق ليبيا.. فيديو

21:51 GMT 29.08.2024 (تم التحديث: 21:52 GMT 29.08.2024)
© Photo / MAHER ALSHAERYسيدة كاميرونية تضع مولودها خلال هبوط اضطراري لطائرة مصر للطيران في مدينة الكفرة جنوب شرق ليبيا
سيدة كاميرونية تضع مولودها خلال هبوط اضطراري لطائرة مصر للطيران في مدينة الكفرة جنوب شرق ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
© Photo / MAHER ALSHAERY
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وضعت سيدة كاميرونية، أمس الخميس، مولودها أثناء هبوط اضطراري لطائرة مصر للطيران بمطار مدينة الكفرة جنوب شرق ليبيا بعد أن أطلقت السيدة الكاميرونية شريفة أبيب صرخات المخاض، حيث كانت أبيب متجهة في رحلتها من مطار القاهرة بجمهورية مصر العربية إلى مطار الكاميرون.
وبعد أن اشتد مخاضها، طلب كابتن الطائرة الهبوط الاضطراري بمطار مدينة الكفرة الليبية لإتمام عملية الولادة حفاظاً على سلامة أبيب ومولودها.
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قال إسماعيل العيضة، رئيس غرفة الطوارئ بوزارة الصحة: "تلقى برج المراقبة بمطار مدينة الكفرة نداء استغاثة في تمام الساعة السادسة والربع مساءً اليوم الخميس، يفيد بوجود امرأة في حالة مخاض على متن طائرة مصر للطيران في رحلتها التي أقلعت من مطار القاهرة متجهة إلى دولة الكاميرون".
وأضاف العيضة في تصريحه بأن فرق الطوارئ بالمدينة كانت على أتم الجاهزية لتلقي الحالة، وكانت السيدة الكاميرونية شريفة أبيب، البالغة من العمر 27 عاماً، قد ولدت أثناء لحظات هبوط الطائرة. إلا أن الفريق الطبي كان مجهزاً بالكامل ويضم أخصائية نساء وتوليد وأخصائي طب الأطفال لاستقبال السيدة ومولودها.
وتابع العيضة: "دخل فريق الطوارئ المتكامل للطائرة من أطباء متخصصين لنقلها في سيارات مجهزة بالكامل لنقل المرأة ومولودها وفق أساليب العناية الفائقة المستخدمة في الحالات الطارئة إلى مستشفى المدينة".
وأفاد بأن السيدة ومولودها بصحة جيدة وهي لا تزال في المستشفى ولم تستطع إكمال رحلتها نظراً لصعوبة حالتها الصحية. وسوف يتم تسهيل إجراءات ترحيلها فور تماثلها للشفاء.
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