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شرطة كركوك: الدفاعات الجوية العراقية تسقط طائرة مسيرة
شرطة كركوك: الدفاعات الجوية العراقية تسقط طائرة مسيرة
سبوتنيك عربي
أفادت شرطة محافظة كركوك، اليوم الخميس، بأن الدفاعات الجوية العراقية أسقطت طائرة دون طيار في سماء المحافظة. 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T11:57+0000
2024-08-29T11:57+0000
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وأوضح المتحدث باسم شرطة كركوك عامر نوري، في تصريحات لشبكة "رووداو" الكردية، أنه "ما زال مجهولاً إلى أي بلد تنتمي الطائرة المسيّرة ومن أين أتت"، مبيناً أن الجيش العراقي أسقط الطائرة المسيّرة قرب ناحية جيمن.ونوّه المتحدث باسم شرطة كركوك إلى أن "الطائرة من دون طيار سقطت في أحد أحياء كركوك، بعد تعرضها لهجوم من الأرض واسقاطها من قبل الدفاعات الجوية العراقية".وأكد أن "القوات الأمنية والجيش يحققون في الطائرة المسيّرة وتفاصيلها"، موضحا أن الطائرة تعرضت لهجوم بثلاثة إلى أربع صواريخ أرض جو.وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قد أعلنت الشهر الماضي، أن "القوات الأمريكية في العراق وسوريا، تعرضت لـ66 هجوما، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى إصابة 62 شخصا".وتتعرض القواعد العسكرية التي تستضيف قوات أمريكية في العراق إلى هجمات بشكل شبه يومية من "المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تضم تحت رايتها فصائل مسلحة عدة، ردًا على استمرار الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20231225/الجيش-العراقي-إصابات-إثر-استهداف-طائرة-مسيرة-مفخخة-لمحيط-مطار-أربيل-المدني-1084460405.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

شرطة كركوك: الدفاعات الجوية العراقية تسقط طائرة مسيرة

11:57 GMT 29.08.2024
© Photo / Iraqi Security Media Cellالجيش العراقي يدمر أوكارا لـ"داعش" في الحدود مع السعودية
الجيش العراقي يدمر أوكارا لـداعش في الحدود مع السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
© Photo / Iraqi Security Media Cell
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أفادت شرطة محافظة كركوك، اليوم الخميس، بأن الدفاعات الجوية العراقية أسقطت طائرة دون طيار في سماء المحافظة.
وأوضح المتحدث باسم شرطة كركوك عامر نوري، في تصريحات لشبكة "رووداو" الكردية، أنه "ما زال مجهولاً إلى أي بلد تنتمي الطائرة المسيّرة ومن أين أتت"، مبيناً أن الجيش العراقي أسقط الطائرة المسيّرة قرب ناحية جيمن.
ونوّه المتحدث باسم شرطة كركوك إلى أن "الطائرة من دون طيار سقطت في أحد أحياء كركوك، بعد تعرضها لهجوم من الأرض واسقاطها من قبل الدفاعات الجوية العراقية".
مطار أربيل الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2023
الجيش العراقي: إصابات إثر استهداف طائرة مسيرة مفخخة لمحيط مطار أربيل المدني
25 ديسمبر 2023, 21:15 GMT
وأكد أن "القوات الأمنية والجيش يحققون في الطائرة المسيّرة وتفاصيلها"، موضحا أن الطائرة تعرضت لهجوم بثلاثة إلى أربع صواريخ أرض جو.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قد أعلنت الشهر الماضي، أن "القوات الأمريكية في العراق وسوريا، تعرضت لـ66 هجوما، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى إصابة 62 شخصا".
وتتعرض القواعد العسكرية التي تستضيف قوات أمريكية في العراق إلى هجمات بشكل شبه يومية من "المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تضم تحت رايتها فصائل مسلحة عدة، ردًا على استمرار الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
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