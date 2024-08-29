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https://sarabic.ae/20240829/لماذا-يكذب-الإنسان؟-10-علامات-تكشف-الكاذب--1092207054.html
لماذا يكذب الإنسان؟... 10 علامات تكشف الكاذب
لماذا يكذب الإنسان؟... 10 علامات تكشف الكاذب
سبوتنيك عربي
أنواع الكذب
2024-08-29T14:50+0000
2024-08-29T15:06+0000
مجتمع
منوعات
الصحة
الكذب
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نفعل الحالة الأولى أحيانًا بغية اختيارعبارات أقل قسوة لوصف الحقيقة الصادمة، فنبالغ ونجامل حرصًا على مشاعر من نحبهم، دون الاكتراث بأن مجاملتنا كذب، أما في الحالات الأخرى فإن حجب الحقيقة يمكن أن يسبب الأذى بشكل مباشر للآخرين تؤدي إلى نهايات وخيمة.كما قلنا سابقا، أن الكذب يندرج تحت مسميات عديدة، حيث يعد منها بسيطا والآخر خطيرا ويكشف عن اعتلالات نفسية. إليك 5 مستويات للكذب حددتها الاختصاصية النفسية ليزا فايرستون، إذا كنت تمارس واحدة منها فأنت كاذب:أولا: "الكذب الأبيض" وله أشكال عدة منها:ثانيا: "الكذب الرمادي": هو قول نصف الحقيقة والنصف الآخر تحتفظ به لنفسك، كأن تسرد لصديقك جانبا من مشكلة مع شخص آخر، في حين تهمل تفاصيل صغيرة مهمة.ثالثا: "الكذب الأسود": يعد من أخطر أنواع الكذب ومن الممكن أن تكون دوافعه في كثير من الأحيان تخبئ خلفها أمراضا نفسية، مثل إطلاق شائعة لتدمير حياة شخص ما.كم عدد المرات التي تمارس فيها الكذب يوميا؟يعد الكذب من الممارسات السيكولوجية، التي شغلت أبحاث العلماء والأطباء النفسيين في المختبرات والجامعات حول العالم، حيث توصلت دراسة نشرتها مجلة "الشخصية وعلم النفس الاجتماعي"، أجراها باحثون متخصصون على 77 طالبًا جامعيًا، جميعهم أبلغوا عن كذبهم مرتين يوميًا، وقال 70 طالبًا منهم إن أكاذيبهم تتمحور حول ذاتهم، لذلك لا يعدون أكاذيبهم خطيرة.إشارات تكشف الكاذبتوصل الخبراء في بحث علمي منشور بموسوعة مركز جامعة روتشستر الطبية، إلى مجموعات من الإشارات عند محاولة اكتشاف الكاذب، معتمدين على النظرية، التي تقول إن أجسامنا تتفاعل جسديًا عندما لا نستجيب بصدق، وتشمل هذه الإشارات:الكذب مهارة اجتماعية متطورةيصف بعض الأطباء النفسيين الكذب بأنه "استراتيجية للخروج من المواجهات والمناقشات الصعبة" عند بعض الأشخاص أو تسهيلا للتفاعلات الاجتماعية اليومية، وتحتاج في الكثير من الأحيان إلى مهارات شخصية وخبرة حياتية، وهذا ما يفسر أن الكاذب يبدو أكثر صدقًا في الكثير من الأحيان وذو قبول اجتماعي.
https://sarabic.ae/20240829/دراسة-عمرك-البيولوجي-مرتبط-بشهادة-جدك-العلمية--1092206395.html
https://sarabic.ae/20240829/دراسة-تكشف-عن-غزو-المواد-البلاستيكية-الدقيقة-لمخ-الإنسان-1092206536.html
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انواع الكذب كذب الكاذب يكذب كاذبون يكذبون
انواع الكذب كذب الكاذب يكذب كاذبون يكذبون

لماذا يكذب الإنسان؟... 10 علامات تكشف الكاذب

14:50 GMT 29.08.2024 (تم التحديث: 15:06 GMT 29.08.2024)
© Photo / unsplash/Jametlene Reskpلعبة بأنف طويل تعبر عن الكذب
لعبة بأنف طويل تعبر عن الكذب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
© Photo / unsplash/Jametlene Reskp
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يعتبر الكذب من العادات اليومية التي نمارسها بشكل طبيعي في حياتنا، والذي يندرج تحت مسميات عديدة منها "الكذبة البيضاء" و"الكذبة السوداء"، وممكن أن يتطور إلى مرحلة متقدمة عند بعض الأشخاص لما يسمى بـ"الكذب القهري".
نفعل الحالة الأولى أحيانًا بغية اختيارعبارات أقل قسوة لوصف الحقيقة الصادمة، فنبالغ ونجامل حرصًا على مشاعر من نحبهم، دون الاكتراث بأن مجاملتنا كذب، أما في الحالات الأخرى فإن حجب الحقيقة يمكن أن يسبب الأذى بشكل مباشر للآخرين تؤدي إلى نهايات وخيمة.
رجل يحمل مكبرا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
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14:04 GMT
كما قلنا سابقا، أن الكذب يندرج تحت مسميات عديدة، حيث يعد منها بسيطا والآخر خطيرا ويكشف عن اعتلالات نفسية. إليك 5 مستويات للكذب حددتها الاختصاصية النفسية ليزا فايرستون، إذا كنت تمارس واحدة منها فأنت كاذب:

أولا: "الكذب الأبيض" وله أشكال عدة منها:

الكذب بالإغفال: إذا قررت عدم ذكر حقيقة مهمة لتجنب إثارة مشاعر الآخرين.
الكذب المبالغ: المبالغة والتضخيم في رسم صورة عن نفسك وإنجازاتك ومهاراتك لنيل إعجاب الآخرين.
الوعد الواهي: ممكن أن يقودك الإحراج إلى أن تعد شخصا بمساعدته وأنت تعرف أنك لن تفي بالوعد.
المجاملة: تعد المجاملة كذبًا حتى لوكانت بهدف حماية مشاعر الآخرين.

ثانيا: "الكذب الرمادي":

هو قول نصف الحقيقة والنصف الآخر تحتفظ به لنفسك، كأن تسرد لصديقك جانبا من مشكلة مع شخص آخر، في حين تهمل تفاصيل صغيرة مهمة.

ثالثا: "الكذب الأسود":

يعد من أخطر أنواع الكذب ومن الممكن أن تكون دوافعه في كثير من الأحيان تخبئ خلفها أمراضا نفسية، مثل إطلاق شائعة لتدمير حياة شخص ما.

كم عدد المرات التي تمارس فيها الكذب يوميا؟

يعد الكذب من الممارسات السيكولوجية، التي شغلت أبحاث العلماء والأطباء النفسيين في المختبرات والجامعات حول العالم، حيث توصلت دراسة نشرتها مجلة "الشخصية وعلم النفس الاجتماعي"، أجراها باحثون متخصصون على 77 طالبًا جامعيًا، جميعهم أبلغوا عن كذبهم مرتين يوميًا، وقال 70 طالبًا منهم إن أكاذيبهم تتمحور حول ذاتهم، لذلك لا يعدون أكاذيبهم خطيرة.
دماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
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إشارات تكشف الكاذب

توصل الخبراء في بحث علمي منشور بموسوعة مركز جامعة روتشستر الطبية، إلى مجموعات من الإشارات عند محاولة اكتشاف الكاذب، معتمدين على النظرية، التي تقول إن أجسامنا تتفاعل جسديًا عندما لا نستجيب بصدق، وتشمل هذه الإشارات:
1.
تجنب الاتصال بالعين أو تحريك العينين.
2.
التلعثم أو التوقف عن الكلام.
3.
تغيير نبرة الصوت أو حجمه.
4.
تقديم أعذار متعددة لموقف ما، بدلاً من عذر واحد فقط.
5.
الوقوف في وضع دفاعي مع وضع الذراعين متقاطعتين فوق الصدر.
6.
احمرار الوجه أو الرقبة قليلاً.
7.
فرك الأنف أو مداعبته أو شدّه.
8.
زلة لسان أثناء إنكار شيء ما.
9.
تحويل الانتباه عن المشكلة.
10.
الظهور بمظهر غير مريح.

الكذب مهارة اجتماعية متطورة

يصف بعض الأطباء النفسيين الكذب بأنه "استراتيجية للخروج من المواجهات والمناقشات الصعبة" عند بعض الأشخاص أو تسهيلا للتفاعلات الاجتماعية اليومية، وتحتاج في الكثير من الأحيان إلى مهارات شخصية وخبرة حياتية، وهذا ما يفسر أن الكاذب يبدو أكثر صدقًا في الكثير من الأحيان وذو قبول اجتماعي.
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