مستشار وزير الإعلام اللبناني: زيلينسكي انتحر سياسيا وأوكرانيا باتت أداة بيد الدولة العميقة الأمريكية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يتضرر الاقتصاد اليمني المدمر بتصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية؟
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
من الملعب
لماذا لم تنجح الأندية الإيطالية بالفوز في دوري أبطال أوروبا منذ العام ألفين وعشرة
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا بعد فشل جولة مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب في غزة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تتخوف من فتح جبهة جديدة في الضفة الغربية
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل الجوار بين لبنان وإسرائيل مع التهديد والتوتر المستمر بين الطرفين
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:18 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب قيام إسرائيل بتوسعة محور نتساريم وسط قطاع غزة
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: إسرائيل تُصر على تصفية الوجود الفلسطيني تماما
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ليبيا... ماذا وراء لقاء حفتر بقائد قوات أفريكوم؟
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240829/مستشار-وزير-الإعلام-اللبناني-زيلينسكي-انتحر-سياسيا-وأوكرانيا-باتت-أداة-بيد-الدولة-العميقة-الأمريكية-1092205404.html
مستشار وزير الإعلام اللبناني: زيلينسكي انتحر سياسيا وأوكرانيا باتت أداة بيد الدولة العميقة الأمريكية
مستشار وزير الإعلام اللبناني: زيلينسكي انتحر سياسيا وأوكرانيا باتت أداة بيد الدولة العميقة الأمريكية
سبوتنيك عربي
أكد مستشار وزير الإعلام اللبناني، مصباح العلي، أن أوكرانيا من خلال هجومها الإرهابي على كورسك أثبتت مجددا أنها أداة تخدم مصالح الإدارة الأمريكية، مشيرًا إلى أن... 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T13:55+0000
2024-08-29T13:55+0000
العالم العربي
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103931/16/1039311615_0:313:6000:3688_1920x0_80_0_0_8e490eda07cac44311aed5e31acb7632.jpg
وأضاف العلي في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "أوكرانيا قامت بالاعتداء على الهيبة والسيادة الروسية، وعليه لا أعتقد أنها قادرة على تحمل الثمن الباهظ لهذه الممارسات، لا سيما وأن الشعور الوطني الثائر هو المحرك الأساسي لدى الروس، مما يستوجب ردا قاسيا جدا على هذا الهجوم".أما عن الهدف الأمريكي من هذا الهجوم قال العلي: "الدولة العميقة في الولايات المتحدة تقود الصراع على جبهتين، هما غزة وكييف، وبالتالي عندما وصلت الأمور إلى خواتيمها في غزة، حيث تم تدمير آلاف الكيلومترات ولكن حركة "حماس" لم تنته، أرادت الدولة العميقة الإبقاء على الجبهات المشتعلة في العالم للتفاوض على الملفات الدولية، لذلك، سعت واشنطن لاستهداف موسكو من زاوية كييف وتحريك النظام في أوكرانيا ضد السيادة الروسية، وذلك لصرف الأنظار عن غزة، خصوصا أن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة هناك".وحذر مستشار وزير الاعلام اللبناني من "الجنون في النظام الأوكراني بتعاطيه مع الحرب العبثية ضد روسيا والذي قد يدفعه إلى اللجوء إلى خيارات مدمرة، مثل استخدام أسلحة محظورة دوليا"، معتبرا "الهجوم الارهابي على كورسك بمثابة إشارة إلى المنشآت النووية وقدرة النظام الأوكراني على تجاوز الخطوط الحمراء، وعليه إن دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتبر تطورا إيجابيا لأنه يمكن أن يساعد في ضبط الأمور".وشدد العلي على أنه "لا يمكن لروسيا أن تقود مفاوضات بعد الاعتداء على أراضيها وسيادتها"، مؤكدا أن "إمكانية التوصل إلى اتفاقية مع أوكرانيا باتت معدومة ليس فقط بسبب هجوم كورسك بل لأن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته، فلاديمير زيلينسكي، أحرق كل المراكب تجاه أي تسوية لمصلحة الشعبين الروسي والأوكراني، ليبقي نفسه بانتظار استقرار الوضع الميداني والحصول على تسوية تضمنه على المستوى الشخصي".وأظهر مستشار وزير الإعلام اللبناني أن "المعركة اليوم تشير إلى أن روسيا ستصبح قلب العالم في المرحلة المقبلة عبر تحالفاتها الاستراتيجية مع عمالقة الاقتصاد مثل الصين والهند، وتسعى هذه القوى لبناء نظام عالمي قائم على التنمية البشرية، على عكس الدولة العميقة في الولايات المتحدة التي تسعى إلى سرقة ثروات وموارد الشعوب"، موضحا أنه "لا فرق بين الجمهوريين والديمقراطيين في أمريكا بقدر ما أن هناك دولة عميقة تريد إدارة شؤون العالم وفقًا لمصالحها".
https://sarabic.ae/20240612/وزير-الدفاع-اللبناني-الأسبق-الأحادية-القطبية-أضرت-بالعالم-وموقف-روسيا-من-ملف-فلسطين-دين-علينا---1089781886.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103931/16/1039311615_334:0:5667:4000_1920x0_80_0_0_ed79142c9c71e80e6378e8fcd150decf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, روسيا
العالم العربي, روسيا

مستشار وزير الإعلام اللبناني: زيلينسكي انتحر سياسيا وأوكرانيا باتت أداة بيد الدولة العميقة الأمريكية

13:55 GMT 29.08.2024
© Sputnik . Zahraa al- Amirمناظر عامة للمدن العربية - مدينة بيروت، لبنان فبراير/ شباط 2019
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة بيروت، لبنان فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
© Sputnik . Zahraa al- Amir
تابعنا عبر
حصري
أكد مستشار وزير الإعلام اللبناني، مصباح العلي، أن أوكرانيا من خلال هجومها الإرهابي على كورسك أثبتت مجددا أنها أداة تخدم مصالح الإدارة الأمريكية، مشيرًا إلى أن "الدولة العميقة داخل الولايات المتحدة هي من تسير الأمور، وأننا نشهد مخاض النظام العالمي الجديد".
وأضاف العلي في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "أوكرانيا قامت بالاعتداء على الهيبة والسيادة الروسية، وعليه لا أعتقد أنها قادرة على تحمل الثمن الباهظ لهذه الممارسات، لا سيما وأن الشعور الوطني الثائر هو المحرك الأساسي لدى الروس، مما يستوجب ردا قاسيا جدا على هذا الهجوم".

وأشار المستشار إلى أن "نظام كييف ينفذ الشروط الأمريكية بعيدا عن مصلحة الشعب الأوكراني في حربه الشعواء على روسيا، وهي القطب الذي يعول عليه ليكون رائدا في كافة المجالات على الساحة الدولية في المستقبل".

أما عن الهدف الأمريكي من هذا الهجوم قال العلي: "الدولة العميقة في الولايات المتحدة تقود الصراع على جبهتين، هما غزة وكييف، وبالتالي عندما وصلت الأمور إلى خواتيمها في غزة، حيث تم تدمير آلاف الكيلومترات ولكن حركة "حماس" لم تنته، أرادت الدولة العميقة الإبقاء على الجبهات المشتعلة في العالم للتفاوض على الملفات الدولية، لذلك، سعت واشنطن لاستهداف موسكو من زاوية كييف وتحريك النظام في أوكرانيا ضد السيادة الروسية، وذلك لصرف الأنظار عن غزة، خصوصا أن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة هناك".
لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
وزير الدفاع اللبناني الأسبق: الأحادية القطبية أضرت بالعالم وموقف روسيا من ملف فلسطين دين علينا
12 يونيو, 12:15 GMT
وحذر مستشار وزير الاعلام اللبناني من "الجنون في النظام الأوكراني بتعاطيه مع الحرب العبثية ضد روسيا والذي قد يدفعه إلى اللجوء إلى خيارات مدمرة، مثل استخدام أسلحة محظورة دوليا"، معتبرا "الهجوم الارهابي على كورسك بمثابة إشارة إلى المنشآت النووية وقدرة النظام الأوكراني على تجاوز الخطوط الحمراء، وعليه إن دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتبر تطورا إيجابيا لأنه يمكن أن يساعد في ضبط الأمور".

وتابع العلي بالقول: "ومع ذلك، لا أستبعد أن تلجأ كييف إلى خيارات مدمرة بسبب استنزافها للعديد من الأسلحة التقليدية على جبهة القتال دون تحقيق أيّ إنجاز".

وشدد العلي على أنه "لا يمكن لروسيا أن تقود مفاوضات بعد الاعتداء على أراضيها وسيادتها"، مؤكدا أن "إمكانية التوصل إلى اتفاقية مع أوكرانيا باتت معدومة ليس فقط بسبب هجوم كورسك بل لأن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته، فلاديمير زيلينسكي، أحرق كل المراكب تجاه أي تسوية لمصلحة الشعبين الروسي والأوكراني، ليبقي نفسه بانتظار استقرار الوضع الميداني والحصول على تسوية تضمنه على المستوى الشخصي".

وأشار إلى أن "زيلينسكي اتخذ قرارا انتحاريا بالهجوم على كورسك"،مضيفاً أن "فشله العسكري في الميدان دفعه إلى اتخاذ هذا القرار في محاولة لتحقيق شيء يمكنّه من الحفاظ على ما تبقى من نظامه، لا سيّما وأن الوضع الاقتصادي والإنساني في أوكرانيا مدمر نتيجة لسياسات الغرب الذي بدأ يعي عمق خسارته في تلك الجبهة، إضافة إلى أن نسبة الهروب من الخدمة العسكرية في اوكرانيا باتت تسجل معدلات مرتفعة".

وأظهر مستشار وزير الإعلام اللبناني أن "المعركة اليوم تشير إلى أن روسيا ستصبح قلب العالم في المرحلة المقبلة عبر تحالفاتها الاستراتيجية مع عمالقة الاقتصاد مثل الصين والهند، وتسعى هذه القوى لبناء نظام عالمي قائم على التنمية البشرية، على عكس الدولة العميقة في الولايات المتحدة التي تسعى إلى سرقة ثروات وموارد الشعوب"، موضحا أنه "لا فرق بين الجمهوريين والديمقراطيين في أمريكا بقدر ما أن هناك دولة عميقة تريد إدارة شؤون العالم وفقًا لمصالحها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование, фортификационное оборудование и организация невзрывных заграждений военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:31 GMTحيفا - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. فصائل عراقية مسلحة تستهدف محطة كهرباء حيفا شمالي إسرائيل05:29 GMTБоевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала