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https://sarabic.ae/20240829/منهاج-جديد-لتعليم-اللغة-الروسية-في-سوريا-1092207975.html
منهاج جديد لتعليم اللغة الروسية في سوريا
منهاج جديد لتعليم اللغة الروسية في سوريا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة التربية السورية عن اعتماد منهاج جديد لتعليم اللغة الروسية ضمن منظومة التعليم الأساسي، بدءا من الموسم الدراسي القادم الذي يبدأ يوم الثامن من شهر... 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T14:38+0000
2024-08-29T14:38+0000
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
حصري
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وكانت التربية السورية قد تسلمت قبل أيام نسخة محدثة لمنهاج تدريس اللغة الروسية الذي تم اعتماده منذ أعوام عدة.والمنهاج الذي تسلمته وزارة التربية قوامه 5000 كتاب لتعليم الروسية في صفوف السابع الأساسي، على أن يتم توزيعها على مدارس نموذجية في 6 محافظات كتجربة أولى، تمهيدا لتعميم التجربة على مدارس الجمهورية العربية السورية.وأضاف الموجه الأول أن المنهاج الجديد سيتم تدريسه خلال الموسم الدراسي 2024 – 2025 بشكل تجريبي لـ 1000 طالب في مدارس منتقاة في محافظات: "دمشق وحمص وطرطوس واللاذقية والسويداء ودرعا"، لكون هذه المحافظات هي الأكثر تدريساً للغة الروسية في سوريا.وأوضح الموجه التربوي الأول للغة الروسية في سوريا أنه "تم استلام 5 آلاف نسخة لكل من كتابي الطالب والأنشطة، و300 نسخة من دليل المعلم، وستقوم الوزارة بتوزيع 1000 كتاب في المرحلة التجريبية على أن يتم الاحتفاظ بـ 4000 كتاب للعام القادم، يضاف إليها 5000 نسخة أخرى سيتم تزويد الوزارة بها في العام القادم، ليطرح حينها منهاج اللغة الروسية الجديد في جميع المدارس".ولفت الموجه الطويل إلى أن التوزيع سيبدأ من محافظة اللاذقية، نظرا لكون كتلة الطلاب الذين اختاروا خلال الأعوام السابقة دراسة اللغة الروسية بدلاً من الفرنسية أكبر منها في بقية المحافظات، وستكون حصتها بين 300-350 كتاب، فيما حصة محافظة طرطوس نحو 260 كتاب وهكذا..نحو 40 ألف طالب يدرسون الروسيةوبين الموجه الأول أن عدد الطلاب الدارسين للغة الروسية في سورية كلغة أجنبية ثانية وصل خلال الموسم الدراسي الماضي إلى 39500 طالب وطالبة من الصف السابع الأساسي وحتى الثاني الثانوي، منهم 8500 طالب في الصف السابع فقط.دمج الثقافتين الروسية والسوريةوحول ما يميز المنهاج الجديد عن القديم قال الطويل: هو منهاج محدث ومتطور عن القديم وفيه نوع من الدمج ما بين الثقافة السورية والروسية بحكم أن اللجنة العلمية المؤلفة مشتركة من البلدين.وكشف الموجه الأول عن أن "اللغة الروسية تحظى باهتمام واسع في سوريا حاليا، وهناك إقبال متزايد على دراستها"، مستدلا في ذلك على أن "الشعب السوري يحترم شعب روسيا ويحب لغته وثقافته ويرى فيها ثقافة قريبة إلى منظومته الحضارية، ولهذا السبب فإن اللغة الروسية الآن، وعلى عكس اللغات الأجنبية الأخرى، تُدرس على نطاق واسع حتى في المدارس وهناك اهتمام كبير ورغبة قوية جدا لدى الطلاب بدراسة الروسية، وفي الأخص في محافظة اللاذقية وطرطوس وحمص، ولذلك نحن نحاول التوسع في تدرسيها بشكل منتظم بحيث نتجاوز الصعوبات الموضوعية التي تواجه تعلم اللغة والتي تتمحور حول قلىة الكوادر التدريسية للغة الروسية، فالعدد ما زال قليل جداً".تلافي نقص الكوادر التعليميةوبين الموجه التربوي الأول لتعليم اللغة الروسية في سوريا أن وزارة التربية تقوم بتدريب الكوادر الموجودة لكونهم غير اختصاصيين بطرائق التدريس، وكيفية التعامل مع المنهاج، كما تسعى بالتعاون مع وزارة التربية الروسية إلى توفير منح السفر لهم إلى روسيا للتخصص بشكل أكبر في اللغة وطرق تدريسها.وأشار موجّه اللغة الروسية إلى أن الوزارة "تعمل على تلافي نقص المدرسين عبر بث دروس مسجلة متسلسلة عبر المنصات التربوية الثلاث، حيث سجّل ما يقارب 60 إلى 70% من منهاج الصف السابع إلى الثالث الثانوي، إضافة إلى دروس وندوات تلفزيونية عبر قناة الفضائية التربوية وصلت إلى 15 ندوة خلال منهاج الفصل الأول، و10 ندوات لاحقة للشهادتين".
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العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري

منهاج جديد لتعليم اللغة الروسية في سوريا

14:38 GMT 29.08.2024
© Sputnik . NOUR MOLHEMمنهاج جديد لتعليم اللغة الروسية في سوريا
منهاج جديد لتعليم اللغة الروسية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
© Sputnik . NOUR MOLHEM
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حصري
أعلنت وزارة التربية السورية عن اعتماد منهاج جديد لتعليم اللغة الروسية ضمن منظومة التعليم الأساسي، بدءا من الموسم الدراسي القادم الذي يبدأ يوم الثامن من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.
وكانت التربية السورية قد تسلمت قبل أيام نسخة محدثة لمنهاج تدريس اللغة الروسية الذي تم اعتماده منذ أعوام عدة.
والمنهاج الذي تسلمته وزارة التربية قوامه 5000 كتاب لتعليم الروسية في صفوف السابع الأساسي، على أن يتم توزيعها على مدارس نموذجية في 6 محافظات كتجربة أولى، تمهيدا لتعميم التجربة على مدارس الجمهورية العربية السورية.
وقال الموجه الأول لمادة اللغة الروسية في وزارة التربية، المهندس بسام الطويل، لـ "سبوتنيك": تم تأليف الكتاب الجديد من خلال لجنة علمية مشتركة من وزارتي التربية السورية والروسية.
وأضاف الموجه الأول أن المنهاج الجديد سيتم تدريسه خلال الموسم الدراسي 2024 – 2025 بشكل تجريبي لـ 1000 طالب في مدارس منتقاة في محافظات: "دمشق وحمص وطرطوس واللاذقية والسويداء ودرعا"، لكون هذه المحافظات هي الأكثر تدريساً للغة الروسية في سوريا.
وأوضح الموجه التربوي الأول للغة الروسية في سوريا أنه "تم استلام 5 آلاف نسخة لكل من كتابي الطالب والأنشطة، و300 نسخة من دليل المعلم، وستقوم الوزارة بتوزيع 1000 كتاب في المرحلة التجريبية على أن يتم الاحتفاظ بـ 4000 كتاب للعام القادم، يضاف إليها 5000 نسخة أخرى سيتم تزويد الوزارة بها في العام القادم، ليطرح حينها منهاج اللغة الروسية الجديد في جميع المدارس".
ولفت الموجه الطويل إلى أن التوزيع سيبدأ من محافظة اللاذقية، نظرا لكون كتلة الطلاب الذين اختاروا خلال الأعوام السابقة دراسة اللغة الروسية بدلاً من الفرنسية أكبر منها في بقية المحافظات، وستكون حصتها بين 300-350 كتاب، فيما حصة محافظة طرطوس نحو 260 كتاب وهكذا..
علاء هلال، مدير (المجموعة العربية للمعارض) - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
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نحو 40 ألف طالب يدرسون الروسية

وبين الموجه الأول أن عدد الطلاب الدارسين للغة الروسية في سورية كلغة أجنبية ثانية وصل خلال الموسم الدراسي الماضي إلى 39500 طالب وطالبة من الصف السابع الأساسي وحتى الثاني الثانوي، منهم 8500 طالب في الصف السابع فقط.
وأشار الطويل إلى أن "منهاج الصف الثامن للغة الروسية قيد الإنجاز حاليا، واللجنة الروسية السورية المشتركة انتهت من تأليف ما يوازي ثلاثة أرباع المنهاج لهذا الصف، وبعد العام المقبل، أي بعد إدراج منهاج الصف السابع للغة الروسية بكل المدارس في المحافظات، ستأخذ الوزارة حقوق الطباعة وتصدر منهاج الصف الثامن".

دمج الثقافتين الروسية والسورية

وحول ما يميز المنهاج الجديد عن القديم قال الطويل: هو منهاج محدث ومتطور عن القديم وفيه نوع من الدمج ما بين الثقافة السورية والروسية بحكم أن اللجنة العلمية المؤلفة مشتركة من البلدين.
وكشف الموجه الأول عن أن "اللغة الروسية تحظى باهتمام واسع في سوريا حاليا، وهناك إقبال متزايد على دراستها"، مستدلا في ذلك على أن "الشعب السوري يحترم شعب روسيا ويحب لغته وثقافته ويرى فيها ثقافة قريبة إلى منظومته الحضارية، ولهذا السبب فإن اللغة الروسية الآن، وعلى عكس اللغات الأجنبية الأخرى، تُدرس على نطاق واسع حتى في المدارس وهناك اهتمام كبير ورغبة قوية جدا لدى الطلاب بدراسة الروسية، وفي الأخص في محافظة اللاذقية وطرطوس وحمص، ولذلك نحن نحاول التوسع في تدرسيها بشكل منتظم بحيث نتجاوز الصعوبات الموضوعية التي تواجه تعلم اللغة والتي تتمحور حول قلىة الكوادر التدريسية للغة الروسية، فالعدد ما زال قليل جداً".

تلافي نقص الكوادر التعليمية

وبين الموجه التربوي الأول لتعليم اللغة الروسية في سوريا أن وزارة التربية تقوم بتدريب الكوادر الموجودة لكونهم غير اختصاصيين بطرائق التدريس، وكيفية التعامل مع المنهاج، كما تسعى بالتعاون مع وزارة التربية الروسية إلى توفير منح السفر لهم إلى روسيا للتخصص بشكل أكبر في اللغة وطرق تدريسها.

وأضاف: "كما وضعت وزارة التربية السورية خطة سنوية لتدريب المدرسين والبحث عن حلول أخرى لرفد الكوادر التدريسية ضمن ملاك الوزارة".

وأشار موجّه اللغة الروسية إلى أن الوزارة "تعمل على تلافي نقص المدرسين عبر بث دروس مسجلة متسلسلة عبر المنصات التربوية الثلاث، حيث سجّل ما يقارب 60 إلى 70% من منهاج الصف السابع إلى الثالث الثانوي، إضافة إلى دروس وندوات تلفزيونية عبر قناة الفضائية التربوية وصلت إلى 15 ندوة خلال منهاج الفصل الأول، و10 ندوات لاحقة للشهادتين".
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