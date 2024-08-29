https://sarabic.ae/20240829/منهاج-جديد-لتعليم-اللغة-الروسية-في-سوريا-1092207975.html

منهاج جديد لتعليم اللغة الروسية في سوريا

منهاج جديد لتعليم اللغة الروسية في سوريا

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة التربية السورية عن اعتماد منهاج جديد لتعليم اللغة الروسية ضمن منظومة التعليم الأساسي، بدءا من الموسم الدراسي القادم الذي يبدأ يوم الثامن من شهر... 29.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-29T14:38+0000

2024-08-29T14:38+0000

2024-08-29T14:38+0000

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وكانت التربية السورية قد تسلمت قبل أيام نسخة محدثة لمنهاج تدريس اللغة الروسية الذي تم اعتماده منذ أعوام عدة.والمنهاج الذي تسلمته وزارة التربية قوامه 5000 كتاب لتعليم الروسية في صفوف السابع الأساسي، على أن يتم توزيعها على مدارس نموذجية في 6 محافظات كتجربة أولى، تمهيدا لتعميم التجربة على مدارس الجمهورية العربية السورية.وأضاف الموجه الأول أن المنهاج الجديد سيتم تدريسه خلال الموسم الدراسي 2024 – 2025 بشكل تجريبي لـ 1000 طالب في مدارس منتقاة في محافظات: "دمشق وحمص وطرطوس واللاذقية والسويداء ودرعا"، لكون هذه المحافظات هي الأكثر تدريساً للغة الروسية في سوريا.وأوضح الموجه التربوي الأول للغة الروسية في سوريا أنه "تم استلام 5 آلاف نسخة لكل من كتابي الطالب والأنشطة، و300 نسخة من دليل المعلم، وستقوم الوزارة بتوزيع 1000 كتاب في المرحلة التجريبية على أن يتم الاحتفاظ بـ 4000 كتاب للعام القادم، يضاف إليها 5000 نسخة أخرى سيتم تزويد الوزارة بها في العام القادم، ليطرح حينها منهاج اللغة الروسية الجديد في جميع المدارس".ولفت الموجه الطويل إلى أن التوزيع سيبدأ من محافظة اللاذقية، نظرا لكون كتلة الطلاب الذين اختاروا خلال الأعوام السابقة دراسة اللغة الروسية بدلاً من الفرنسية أكبر منها في بقية المحافظات، وستكون حصتها بين 300-350 كتاب، فيما حصة محافظة طرطوس نحو 260 كتاب وهكذا..نحو 40 ألف طالب يدرسون الروسيةوبين الموجه الأول أن عدد الطلاب الدارسين للغة الروسية في سورية كلغة أجنبية ثانية وصل خلال الموسم الدراسي الماضي إلى 39500 طالب وطالبة من الصف السابع الأساسي وحتى الثاني الثانوي، منهم 8500 طالب في الصف السابع فقط.دمج الثقافتين الروسية والسوريةوحول ما يميز المنهاج الجديد عن القديم قال الطويل: هو منهاج محدث ومتطور عن القديم وفيه نوع من الدمج ما بين الثقافة السورية والروسية بحكم أن اللجنة العلمية المؤلفة مشتركة من البلدين.وكشف الموجه الأول عن أن "اللغة الروسية تحظى باهتمام واسع في سوريا حاليا، وهناك إقبال متزايد على دراستها"، مستدلا في ذلك على أن "الشعب السوري يحترم شعب روسيا ويحب لغته وثقافته ويرى فيها ثقافة قريبة إلى منظومته الحضارية، ولهذا السبب فإن اللغة الروسية الآن، وعلى عكس اللغات الأجنبية الأخرى، تُدرس على نطاق واسع حتى في المدارس وهناك اهتمام كبير ورغبة قوية جدا لدى الطلاب بدراسة الروسية، وفي الأخص في محافظة اللاذقية وطرطوس وحمص، ولذلك نحن نحاول التوسع في تدرسيها بشكل منتظم بحيث نتجاوز الصعوبات الموضوعية التي تواجه تعلم اللغة والتي تتمحور حول قلىة الكوادر التدريسية للغة الروسية، فالعدد ما زال قليل جداً".تلافي نقص الكوادر التعليميةوبين الموجه التربوي الأول لتعليم اللغة الروسية في سوريا أن وزارة التربية تقوم بتدريب الكوادر الموجودة لكونهم غير اختصاصيين بطرائق التدريس، وكيفية التعامل مع المنهاج، كما تسعى بالتعاون مع وزارة التربية الروسية إلى توفير منح السفر لهم إلى روسيا للتخصص بشكل أكبر في اللغة وطرق تدريسها.وأشار موجّه اللغة الروسية إلى أن الوزارة "تعمل على تلافي نقص المدرسين عبر بث دروس مسجلة متسلسلة عبر المنصات التربوية الثلاث، حيث سجّل ما يقارب 60 إلى 70% من منهاج الصف السابع إلى الثالث الثانوي، إضافة إلى دروس وندوات تلفزيونية عبر قناة الفضائية التربوية وصلت إلى 15 ندوة خلال منهاج الفصل الأول، و10 ندوات لاحقة للشهادتين".

https://sarabic.ae/20240829/منظم-إكسبو-سورية-2024-لـسبوتنيك-المعرض-سينقل-قدراتنا-التصديرية-نحو-مستوى-نوعي-جديد-1092198256.html

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