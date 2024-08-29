https://sarabic.ae/20240829/وزيرة-فلسطينية-لـسبوتنيك-يجب-على-المجتمع-الدولي-الضغط-على-إسرائيل-للسماح-لعباس-بزيارة-غزة-1092187210.html
وزيرة فلسطينية لـ"سبوتنيك": يجب على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للسماح لعباس بزيارة غزة
وزيرة فلسطينية لـ"سبوتنيك": يجب على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للسماح لعباس بزيارة غزة
سبوتنيك عربي
أكدت وزيرة الدولة الفلسطينية لشؤون وزارة الخارجية فارسين أغابيكيان شاهين، اليوم الخميس، أن بلادها تدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل حتى يتمكن الرئيس محمود... 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T01:13+0000
2024-08-29T01:13+0000
2024-08-29T01:13+0000
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
دولة فلسطينية
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القاهرة- سبوتنيك. وقالت شاهين في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "سنعمل على ضمان زيارة الرئيس محمود عباس لقطاع غزة. تم تشكيل لجنة فلسطينية للعمل وتنظيم هذه الزيارة لقطاع غزة. نطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لضمان زيارة الرئيس عباس".وأضافت أن "السلطة الفلسطينية أبلغت كافة سفرائها وممثليها بضرورة التحرك في كافة الدول وعلى كافة المستويات لحشد الدعم الدولي لهذه المبادرة".وكانت بوابة "والا" الإسرائيلية قد أفادت الأسبوع الماضي بأن السلطة الوطنية الفلسطينية طلبت من السلطات الإسرائيلية السماح لعباس بزيارة غزة في المستقبل القريب.ولاحقًا، صرح مستشار عباس للعلاقات الدولية ومبعوثه الخاص، رياض المالكي، لـ"سبوتنيك" أن إسرائيل رفضت السماح للرئيس الفلسطيني بزيارة القطاع.
https://sarabic.ae/20240822/المبعوث-الخاص-للرئيس-الفلسطيني-لـسبوتنيك-إسرائيل-رفضت-زيارة-محمود-عباس-إلى-غزة-1092011319.html
غزة
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غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, دولة فلسطينية
غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, دولة فلسطينية
وزيرة فلسطينية لـ"سبوتنيك": يجب على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للسماح لعباس بزيارة غزة
أكدت وزيرة الدولة الفلسطينية لشؤون وزارة الخارجية فارسين أغابيكيان شاهين، اليوم الخميس، أن بلادها تدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل حتى يتمكن الرئيس محمود عباس من زيارة قطاع غزة.
القاهرة- سبوتنيك
. وقالت شاهين في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "سنعمل على ضمان زيارة الرئيس محمود عباس لقطاع غزة. تم تشكيل لجنة فلسطينية للعمل وتنظيم هذه الزيارة لقطاع غزة. نطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لضمان زيارة الرئيس عباس".
وأضافت أن "السلطة الفلسطينية أبلغت كافة سفرائها وممثليها بضرورة التحرك في كافة الدول وعلى كافة المستويات لحشد الدعم الدولي لهذه المبادرة".
وكانت بوابة "والا" الإسرائيلية قد أفادت الأسبوع الماضي بأن السلطة الوطنية الفلسطينية طلبت من السلطات الإسرائيلية السماح لعباس بزيارة غزة في المستقبل القريب.
ولاحقًا، صرح مستشار عباس للعلاقات الدولية ومبعوثه الخاص، رياض المالكي، لـ"سبوتنيك" أن إسرائيل رفضت السماح
للرئيس الفلسطيني بزيارة القطاع.