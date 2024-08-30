أبرز أحداث الأسبوع في صور

تظهر هذه الصورة التي نشرتها عملية "أسبيدس" التابعة للاتحاد الأوروبي حرائق مشتعلة على متن ناقلة النفط سونيون في البحر الأحمر يوم 25 أغسطس 2024. وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي إنه لا توجد علامات على تسرب نفطي من سونيون، التي تعرضت لهجوم متكرر من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية وسط حملتهم التي تستهدف الشحن بسبب الحرب في قطاع غزة.
تظهر هذه الصورة التي نشرتها عملية "أسبيدس" التابعة للاتحاد الأوروبي حرائق مشتعلة على متن ناقلة النفط سونيون في البحر الأحمر يوم 25 أغسطس 2024. وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي إنه لا توجد علامات على تسرب نفطي من سونيون، التي تعرضت لهجوم متكرر من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية وسط حملتهم التي تستهدف الشحن بسبب الحرب في قطاع غزة.
يستلقي المشاركون في بركة من الطماطم المهروسة خلال مهرجان الطماطم السنوي "Tomatina"، في قرية بونول بالقرب من فالنسي، إسبانيا، 28 أغسطس 2024.
يستلقي المشاركون في بركة من الطماطم المهروسة خلال مهرجان الطماطم السنوي "Tomatina"، في قرية بونول بالقرب من فالنسي، إسبانيا، 28 أغسطس 2024.
يتجمع الحجاج المسلمون أمام ضريح الإمام العباس المقدس بمناسبة أيام الأربعين في كربلاء بالعراق، لإحياء ذكرى انتهاء فترة الحداد التي استمرت أربعين يومًا بعد استشهاد الإمام الحسين، حفيد النبي محمد، في القرن السابع. 24 أغسطس 2024
يتجمع الحجاج المسلمون أمام ضريح الإمام العباس المقدس بمناسبة أيام الأربعين في كربلاء بالعراق، لإحياء ذكرى انتهاء فترة الحداد التي استمرت أربعين يومًا بعد استشهاد الإمام الحسين، حفيد النبي محمد، في القرن السابع. 24 أغسطس 2024
تقديم جوائز حكومية للعسكريين من جيش الأسلحة المشتركة للحرس العشرين التابع لقوات مجموعة "الغرب" الروسية.
تقديم جوائز حكومية للعسكريين من جيش الأسلحة المشتركة للحرس العشرين التابع لقوات مجموعة "الغرب" الروسية.
يمسك مزارع بزمام الأمور بينما يركض في الوحل خلف ثيرانه المسرعة خلال سباق تقليدي للثيران يُعرف باسم نانجارني سباردا في قرية ديرفان في منطقة راتناجيري بولاية ماهاراشترا الهندية، 22 أغسطس 2024.
يمسك مزارع بزمام الأمور بينما يركض في الوحل خلف ثيرانه المسرعة خلال سباق تقليدي للثيران يُعرف باسم نانجارني سباردا في قرية ديرفان في منطقة راتناجيري بولاية ماهاراشترا الهندية، 22 أغسطس 2024.
يبحث عمال الإنقاذ عن الضحايا والركاب الجرحى من بين حطام حافلة سقطت في واد بالقرب من كاهوتا في باكستان، 25 أغسطس 2024.
يبحث عمال الإنقاذ عن الضحايا والركاب الجرحى من بين حطام حافلة سقطت في واد بالقرب من كاهوتا في باكستان، 25 أغسطس 2024.
فتاة ترتدي فستانًا برتقاليًا تسير على الدرج بالقرب من مسرح البولشوي في موسكو.
فتاة ترتدي فستانًا برتقاليًا تسير على الدرج بالقرب من مسرح البولشوي في موسكو.
أشخاص يسيرون في شارع بعد الفيضانات في مروي بالسودان، 27 أغسطس 2024
أشخاص يسيرون في شارع بعد الفيضانات في مروي بالسودان، 27 أغسطس 2024
أحد المشاركين في وقفة تضامنية لدعم مؤسس تطبيق "تلغرام"، بافل دوروف، بالقرب من السفارة الفرنسية في موسكو. يذكر أنه تم اعتقال بافل دوروف في مطار لوبورجيه في فرنسا.
أحد المشاركين في وقفة تضامنية لدعم مؤسس تطبيق "تلغرام"، بافل دوروف، بالقرب من السفارة الفرنسية في موسكو. يذكر أنه تم اعتقال بافل دوروف في مطار لوبورجيه في فرنسا.
تتألق تايلور راسل أمام المصورين عند وصولها لحضور العرض الأول لفيلم "بيتلجوس بيتلجوس" وحفل افتتاح الدورة الـ81 لمهرجان البندقية السينمائي في البندقية بإيطاليا، 28 أغسطس 2024.
تتألق تايلور راسل أمام المصورين عند وصولها لحضور العرض الأول لفيلم "بيتلجوس بيتلجوس" وحفل افتتاح الدورة الـ81 لمهرجان البندقية السينمائي في البندقية بإيطاليا، 28 أغسطس 2024.
يهتف أحد موظفي المحكمة الفيدرالية بشعارات خلال احتجاج ضد الإصلاحات التي من شأنها أن تجبر جميع القضاة على الترشح للانتخابات في مكسيكو سيتي، 26 أغسطس 2024.
يهتف أحد موظفي المحكمة الفيدرالية بشعارات خلال احتجاج ضد الإصلاحات التي من شأنها أن تجبر جميع القضاة على الترشح للانتخابات في مكسيكو سيتي، 26 أغسطس 2024.
رجل يراقب من شرفة أشخاصًا يحملون أمتعتهم على متن قارب عبر شارع غمرته المياه في فيني، وهي منطقة ساحلية في جنوب شرق بنغلاديش، 24 أغسطس 2024، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في غمر مناطق واسعة في بنغلاديش.
رجل يراقب من شرفة أشخاصًا يحملون أمتعتهم على متن قارب عبر شارع غمرته المياه في فيني، وهي منطقة ساحلية في جنوب شرق بنغلاديش، 24 أغسطس 2024، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في غمر مناطق واسعة في بنغلاديش.
الناس يشاهدون الألعاب النارية في مهرجان روستيخ الدولي للألعاب النارية في سوزدال.
الناس يشاهدون الألعاب النارية في مهرجان روستيخ الدولي للألعاب النارية في سوزدال.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (في الوسط) خلال زيارة لإحدى وحدات الطاقة في محطة كورسك للطاقة النووية.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (في الوسط) خلال زيارة لإحدى وحدات الطاقة في محطة كورسك للطاقة النووية.
عمال الدفاع المدني يتفقدون بقايا سيارة محترقة أصيبت بغارة إسرائيلية في مدينة صيدا الساحلية الجنوبية في لبنان، 26 أغسطس 2024.
عمال الدفاع المدني يتفقدون بقايا سيارة محترقة أصيبت بغارة إسرائيلية في مدينة صيدا الساحلية الجنوبية في لبنان، 26 أغسطس 2024.
مهاجرون ينزلون في ميناء "لا إستاكا" في فالفيردي في جزيرة إل هييرو الكناري بإسبانيا، يوم 26 أغسطس 2024، بعد رحلة بالقارب استغرقت ثلاثة عشر يومًا من ساحل السنغال.
مهاجرون ينزلون في ميناء "لا إستاكا" في فالفيردي في جزيرة إل هييرو الكناري بإسبانيا، يوم 26 أغسطس 2024، بعد رحلة بالقارب استغرقت ثلاثة عشر يومًا من ساحل السنغال.
فتاة في ساحة المسرح أمام مسرح أوبرا نوفوسيبيرسك ومسرح الباليه في ضباب الصباح في نوفوسيبيرسك.
فتاة في ساحة المسرح أمام مسرح أوبرا نوفوسيبيرسك ومسرح الباليه في ضباب الصباح في نوفوسيبيرسك.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على اليسار، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش يتحدثان بعد توقيع وثائق ثنائية في بلغراد، صربيا، يوم 29 أغسطس 2024. يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة دولة تستغرق يومين إلى صربيا مع التركيز على بيع محتمل لـ 12 طائرة مقاتلة متعددة الأغراض من طراز "رافال".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على اليسار، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش يتحدثان بعد توقيع وثائق ثنائية في بلغراد، صربيا، يوم 29 أغسطس 2024. يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة دولة تستغرق يومين إلى صربيا مع التركيز على بيع محتمل لـ 12 طائرة مقاتلة متعددة الأغراض من طراز "رافال".
تنظر امرأة كشميرية مسنة إلى جندي يحرس أثناء الحملة الانتخابية التي تنتقل من باب إلى باب التي يقوم بها مرشح حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) قبل انتخابات الجمعية التشريعية لولاية جامو وكشمير، في سريناغار، الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، 29 أغسطس 2024.
تنظر امرأة كشميرية مسنة إلى جندي يحرس أثناء الحملة الانتخابية التي تنتقل من باب إلى باب التي يقوم بها مرشح حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) قبل انتخابات الجمعية التشريعية لولاية جامو وكشمير، في سريناغار، الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، 29 أغسطس 2024.
أوركسترا حرس الشرف النموذجية العسكرية تقدم عرضها في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو.
أوركسترا حرس الشرف النموذجية العسكرية تقدم عرضها في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو.
أسواق حلب التاريخية تنبعث مجددا وقلوب تجارها تتلهف إلى "الأيام الخوالي"
أسواق حلب التاريخية تنبعث مجددا وقلوب تجارها تتلهف إلى "الأيام الخوالي"