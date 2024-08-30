أبرز أحداث الأسبوع في صور

عربي
سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات على تجمعات للقوات الأوكرانية في 11 بلدة بمقاطعة سومي
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:18 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب قيام إسرائيل بتوسعة محور نتساريم وسط قطاع غزة
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: إسرائيل تُصر على تصفية الوجود الفلسطيني تماما
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ليبيا... ماذا وراء لقاء حفتر بقائد قوات أفريكوم؟
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
08:17 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
10:03 GMT
30 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ليبيا... ماذا وراء لقاء حفتر بقائد قوات أفريكوم؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحطم مقاتلة "إف-16" أكد أنها ستكون هدفا سهلا لمنظومات الدفاع الجوي الروسية
16:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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أبرز أحداث الأسبوع في صور
أبرز أحداث الأسبوع في صور
سبوتنيك عربي
أبرز أحداث الأسبوع في صور
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أبرز أحداث الأسبوع في صور
أبرز أحداث الأسبوع في صور

أبرز أحداث الأسبوع في صور

12:10 GMT 30.08.2024
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يقدم فريق "سبوتنيك" أبرز أحداث الأسبوع في صور بعدسات المصورين من مختلف أنحاء العالم.
© AP Photo / European Union's Operation Aspides

تظهر هذه الصورة التي نشرتها عملية "أسبيدس" التابعة للاتحاد الأوروبي حرائق مشتعلة على متن ناقلة النفط سونيون في البحر الأحمر يوم 25 أغسطس 2024. وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي إنه لا توجد علامات على تسرب نفطي من سونيون، التي تعرضت لهجوم متكرر من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية وسط حملتهم التي تستهدف الشحن بسبب الحرب في قطاع غزة.

تظهر هذه الصورة التي نشرتها عملية &quot;أسبيدس&quot; التابعة للاتحاد الأوروبي حرائق مشتعلة على متن ناقلة النفط سونيون في البحر الأحمر يوم 25 أغسطس 2024. وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي إنه لا توجد علامات على تسرب نفطي من سونيون، التي تعرضت لهجوم متكرر من قبل جماعة &quot;أنصار الله&quot; اليمنية وسط حملتهم التي تستهدف الشحن بسبب الحرب في قطاع غزة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / European Union's Operation Aspides

تظهر هذه الصورة التي نشرتها عملية "أسبيدس" التابعة للاتحاد الأوروبي حرائق مشتعلة على متن ناقلة النفط سونيون في البحر الأحمر يوم 25 أغسطس 2024. وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي إنه لا توجد علامات على تسرب نفطي من سونيون، التي تعرضت لهجوم متكرر من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية وسط حملتهم التي تستهدف الشحن بسبب الحرب في قطاع غزة.

© AP Photo / Alberto Saiz

يستلقي المشاركون في بركة من الطماطم المهروسة خلال مهرجان الطماطم السنوي "Tomatina"، في قرية بونول بالقرب من فالنسي، إسبانيا، 28 أغسطس 2024.

يستلقي المشاركون في بركة من الطماطم المهروسة خلال مهرجان الطماطم السنوي &quot;Tomatina&quot;، في قرية بونول بالقرب من فالنسي، إسبانيا، 28 أغسطس 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Alberto Saiz

يستلقي المشاركون في بركة من الطماطم المهروسة خلال مهرجان الطماطم السنوي "Tomatina"، في قرية بونول بالقرب من فالنسي، إسبانيا، 28 أغسطس 2024.

© AP Photo / Hadi Mizban

يتجمع الحجاج المسلمون أمام ضريح الإمام العباس المقدس بمناسبة أيام الأربعين في كربلاء بالعراق، لإحياء ذكرى انتهاء فترة الحداد التي استمرت أربعين يومًا بعد استشهاد الإمام الحسين، حفيد النبي محمد، في القرن السابع. 24 أغسطس 2024

يتجمع الحجاج المسلمون أمام ضريح الإمام العباس المقدس بمناسبة أيام الأربعين في كربلاء بالعراق، لإحياء ذكرى انتهاء فترة الحداد التي استمرت أربعين يومًا بعد استشهاد الإمام الحسين، حفيد النبي محمد، في القرن السابع. 24 أغسطس 2024 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Hadi Mizban

يتجمع الحجاج المسلمون أمام ضريح الإمام العباس المقدس بمناسبة أيام الأربعين في كربلاء بالعراق، لإحياء ذكرى انتهاء فترة الحداد التي استمرت أربعين يومًا بعد استشهاد الإمام الحسين، حفيد النبي محمد، في القرن السابع. 24 أغسطس 2024

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

تقديم جوائز حكومية للعسكريين من جيش الأسلحة المشتركة للحرس العشرين التابع لقوات مجموعة "الغرب" الروسية.

تقديم جوائز حكومية للعسكريين من جيش الأسلحة المشتركة للحرس العشرين التابع لقوات مجموعة &quot;الغرب&quot; الروسية. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Sergey Bobylev
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تقديم جوائز حكومية للعسكريين من جيش الأسلحة المشتركة للحرس العشرين التابع لقوات مجموعة "الغرب" الروسية.

© AP Photo / Rajanish Kakade

يمسك مزارع بزمام الأمور بينما يركض في الوحل خلف ثيرانه المسرعة خلال سباق تقليدي للثيران يُعرف باسم نانجارني سباردا في قرية ديرفان في منطقة راتناجيري بولاية ماهاراشترا الهندية، 22 أغسطس 2024.

يمسك مزارع بزمام الأمور بينما يركض في الوحل خلف ثيرانه المسرعة خلال سباق تقليدي للثيران يُعرف باسم نانجارني سباردا في قرية ديرفان في منطقة راتناجيري بولاية ماهاراشترا الهندية، 22 أغسطس 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Rajanish Kakade

يمسك مزارع بزمام الأمور بينما يركض في الوحل خلف ثيرانه المسرعة خلال سباق تقليدي للثيران يُعرف باسم نانجارني سباردا في قرية ديرفان في منطقة راتناجيري بولاية ماهاراشترا الهندية، 22 أغسطس 2024.

© AP Photo / Mohammad Yousaf

يبحث عمال الإنقاذ عن الضحايا والركاب الجرحى من بين حطام حافلة سقطت في واد بالقرب من كاهوتا في باكستان، 25 أغسطس 2024.

يبحث عمال الإنقاذ عن الضحايا والركاب الجرحى من بين حطام حافلة سقطت في واد بالقرب من كاهوتا في باكستان، 25 أغسطس 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Mohammad Yousaf

يبحث عمال الإنقاذ عن الضحايا والركاب الجرحى من بين حطام حافلة سقطت في واد بالقرب من كاهوتا في باكستان، 25 أغسطس 2024.

© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة ترتدي فستانًا برتقاليًا تسير على الدرج بالقرب من مسرح البولشوي في موسكو.

فتاة ترتدي فستانًا برتقاليًا تسير على الدرج بالقرب من مسرح البولشوي في موسكو. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vitaliy Belousov
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فتاة ترتدي فستانًا برتقاليًا تسير على الدرج بالقرب من مسرح البولشوي في موسكو.

© AP Photo / Marwan Ali

أشخاص يسيرون في شارع بعد الفيضانات في مروي بالسودان، 27 أغسطس 2024

أشخاص يسيرون في شارع بعد الفيضانات في مروي بالسودان، 27 أغسطس 2024 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Marwan Ali

أشخاص يسيرون في شارع بعد الفيضانات في مروي بالسودان، 27 أغسطس 2024

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أحد المشاركين في وقفة تضامنية لدعم مؤسس تطبيق "تلغرام"، بافل دوروف، بالقرب من السفارة الفرنسية في موسكو. يذكر أنه تم اعتقال بافل دوروف في مطار لوبورجيه في فرنسا.

أحد المشاركين في وقفة تضامنية لدعم مؤسس تطبيق &quot;تلغرام&quot;، بافل دوروف، بالقرب من السفارة الفرنسية في موسكو. يذكر أنه تم اعتقال بافل دوروف في مطار لوبورجيه في فرنسا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexey Maishev
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أحد المشاركين في وقفة تضامنية لدعم مؤسس تطبيق "تلغرام"، بافل دوروف، بالقرب من السفارة الفرنسية في موسكو. يذكر أنه تم اعتقال بافل دوروف في مطار لوبورجيه في فرنسا.

© AP Photo / Vianney Le Caer

تتألق تايلور راسل أمام المصورين عند وصولها لحضور العرض الأول لفيلم "بيتلجوس بيتلجوس" وحفل افتتاح الدورة الـ81 لمهرجان البندقية السينمائي في البندقية بإيطاليا، 28 أغسطس 2024.

تتألق تايلور راسل أمام المصورين عند وصولها لحضور العرض الأول لفيلم &quot;بيتلجوس بيتلجوس&quot; وحفل افتتاح الدورة الـ81 لمهرجان البندقية السينمائي في البندقية بإيطاليا، 28 أغسطس 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Vianney Le Caer

تتألق تايلور راسل أمام المصورين عند وصولها لحضور العرض الأول لفيلم "بيتلجوس بيتلجوس" وحفل افتتاح الدورة الـ81 لمهرجان البندقية السينمائي في البندقية بإيطاليا، 28 أغسطس 2024.

© AP Photo / Eduardo Verdugo

يهتف أحد موظفي المحكمة الفيدرالية بشعارات خلال احتجاج ضد الإصلاحات التي من شأنها أن تجبر جميع القضاة على الترشح للانتخابات في مكسيكو سيتي، 26 أغسطس 2024.

يهتف أحد موظفي المحكمة الفيدرالية بشعارات خلال احتجاج ضد الإصلاحات التي من شأنها أن تجبر جميع القضاة على الترشح للانتخابات في مكسيكو سيتي، 26 أغسطس 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Eduardo Verdugo

يهتف أحد موظفي المحكمة الفيدرالية بشعارات خلال احتجاج ضد الإصلاحات التي من شأنها أن تجبر جميع القضاة على الترشح للانتخابات في مكسيكو سيتي، 26 أغسطس 2024.

© AP Photo / Fatima Tuj Johora

رجل يراقب من شرفة أشخاصًا يحملون أمتعتهم على متن قارب عبر شارع غمرته المياه في فيني، وهي منطقة ساحلية في جنوب شرق بنغلاديش، 24 أغسطس 2024، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في غمر مناطق واسعة في بنغلاديش.

رجل يراقب من شرفة أشخاصًا يحملون أمتعتهم على متن قارب عبر شارع غمرته المياه في فيني، وهي منطقة ساحلية في جنوب شرق بنغلاديش، 24 أغسطس 2024، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في غمر مناطق واسعة في بنغلاديش. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Fatima Tuj Johora

رجل يراقب من شرفة أشخاصًا يحملون أمتعتهم على متن قارب عبر شارع غمرته المياه في فيني، وهي منطقة ساحلية في جنوب شرق بنغلاديش، 24 أغسطس 2024، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في غمر مناطق واسعة في بنغلاديش.

© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصور

الناس يشاهدون الألعاب النارية في مهرجان روستيخ الدولي للألعاب النارية في سوزدال.

الناس يشاهدون الألعاب النارية في مهرجان روستيخ الدولي للألعاب النارية في سوزدال. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexey Filippov
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الناس يشاهدون الألعاب النارية في مهرجان روستيخ الدولي للألعاب النارية في سوزدال.

© Sputnik . Пресс-служба ГК "Росатом" / الانتقال إلى بنك الصور

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (في الوسط) خلال زيارة لإحدى وحدات الطاقة في محطة كورسك للطاقة النووية.

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (في الوسط) خلال زيارة لإحدى وحدات الطاقة في محطة كورسك للطاقة النووية. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Пресс-служба ГК "Росатом"
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المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (في الوسط) خلال زيارة لإحدى وحدات الطاقة في محطة كورسك للطاقة النووية.

© AP Photo / Mohammed Zaatari

عمال الدفاع المدني يتفقدون بقايا سيارة محترقة أصيبت بغارة إسرائيلية في مدينة صيدا الساحلية الجنوبية في لبنان، 26 أغسطس 2024.

عمال الدفاع المدني يتفقدون بقايا سيارة محترقة أصيبت بغارة إسرائيلية في مدينة صيدا الساحلية الجنوبية في لبنان، 26 أغسطس 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Mohammed Zaatari

عمال الدفاع المدني يتفقدون بقايا سيارة محترقة أصيبت بغارة إسرائيلية في مدينة صيدا الساحلية الجنوبية في لبنان، 26 أغسطس 2024.

© AP Photo / Maria Ximena

مهاجرون ينزلون في ميناء "لا إستاكا" في فالفيردي في جزيرة إل هييرو الكناري بإسبانيا، يوم 26 أغسطس 2024، بعد رحلة بالقارب استغرقت ثلاثة عشر يومًا من ساحل السنغال.

مهاجرون ينزلون في ميناء &quot;لا إستاكا&quot; في فالفيردي في جزيرة إل هييرو الكناري بإسبانيا، يوم 26 أغسطس 2024، بعد رحلة بالقارب استغرقت ثلاثة عشر يومًا من ساحل السنغال. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Maria Ximena

مهاجرون ينزلون في ميناء "لا إستاكا" في فالفيردي في جزيرة إل هييرو الكناري بإسبانيا، يوم 26 أغسطس 2024، بعد رحلة بالقارب استغرقت ثلاثة عشر يومًا من ساحل السنغال.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة في ساحة المسرح أمام مسرح أوبرا نوفوسيبيرسك ومسرح الباليه في ضباب الصباح في نوفوسيبيرسك.

فتاة في ساحة المسرح أمام مسرح أوبرا نوفوسيبيرسك ومسرح الباليه في ضباب الصباح في نوفوسيبيرسك. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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فتاة في ساحة المسرح أمام مسرح أوبرا نوفوسيبيرسك ومسرح الباليه في ضباب الصباح في نوفوسيبيرسك.

© AP Photo / Darko Vojinovic

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على اليسار، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش يتحدثان بعد توقيع وثائق ثنائية في بلغراد، صربيا، يوم 29 أغسطس 2024. يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة دولة تستغرق يومين إلى صربيا مع التركيز على بيع محتمل لـ 12 طائرة مقاتلة متعددة الأغراض من طراز "رافال".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على اليسار، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش يتحدثان بعد توقيع وثائق ثنائية في بلغراد، صربيا، يوم 29 أغسطس 2024. يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة دولة تستغرق يومين إلى صربيا مع التركيز على بيع محتمل لـ 12 طائرة مقاتلة متعددة الأغراض من طراز &quot;رافال&quot;. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Darko Vojinovic

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على اليسار، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش يتحدثان بعد توقيع وثائق ثنائية في بلغراد، صربيا، يوم 29 أغسطس 2024. يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة دولة تستغرق يومين إلى صربيا مع التركيز على بيع محتمل لـ 12 طائرة مقاتلة متعددة الأغراض من طراز "رافال".

© AP Photo / Mukhtar Khan

تنظر امرأة كشميرية مسنة إلى جندي يحرس أثناء الحملة الانتخابية التي تنتقل من باب إلى باب التي يقوم بها مرشح حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) قبل انتخابات الجمعية التشريعية لولاية جامو وكشمير، في سريناغار، الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، 29 أغسطس 2024.

تنظر امرأة كشميرية مسنة إلى جندي يحرس أثناء الحملة الانتخابية التي تنتقل من باب إلى باب التي يقوم بها مرشح حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) قبل انتخابات الجمعية التشريعية لولاية جامو وكشمير، في سريناغار، الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، 29 أغسطس 2024. - سبوتنيك عربي
19/21
© AP Photo / Mukhtar Khan

تنظر امرأة كشميرية مسنة إلى جندي يحرس أثناء الحملة الانتخابية التي تنتقل من باب إلى باب التي يقوم بها مرشح حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) قبل انتخابات الجمعية التشريعية لولاية جامو وكشمير، في سريناغار، الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، 29 أغسطس 2024.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

أوركسترا حرس الشرف النموذجية العسكرية تقدم عرضها في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو.

أوركسترا حرس الشرف النموذجية العسكرية تقدم عرضها في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية &quot;برج سباسكايا&quot; في الساحة الحمراء في موسكو. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Kirill Zykov
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أوركسترا حرس الشرف النموذجية العسكرية تقدم عرضها في المهرجان الدولي للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو.

© Sputnik . Suhaib Omaraya

أسواق حلب التاريخية تنبعث مجددا وقلوب تجارها تتلهف إلى "الأيام الخوالي"

أسواق حلب التاريخية تنبعث مجددا وقلوب تجارها تتلهف إلى &quot;الأيام الخوالي&quot; - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Suhaib Omaraya

أسواق حلب التاريخية تنبعث مجددا وقلوب تجارها تتلهف إلى "الأيام الخوالي"

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