https://sarabic.ae/20240830/إيران-تعلن-قرب-الانتهاء-من-خطة-تأمين-حدودها-الشرقية-بواسطة-الذكاء-الاصطناعي-1092237682.html
إيران تعلن قرب الانتهاء من خطة تأمين حدودها الشرقية بواسطة "الذكاء الاصطناعي"
إيران تعلن قرب الانتهاء من خطة تأمين حدودها الشرقية بواسطة "الذكاء الاصطناعي"
سبوتنيك عربي
أعلن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، أن خطة تأمين الحدود الشرقية للبلاد، من المتوقع أن تكتمل قبل الموعد المحدد. 30.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-30T16:24+0000
2024-08-30T16:24+0000
2024-08-30T16:24+0000
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وأوضح حيدري، اليوم الجمعة، أن الخطة بأكملها لإغلاق الحدود الشرقية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأكد أن "مجرد بناء جدار لا يكفي لأمن الحدود"، مشيرا إلى أن "التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي يتم توظيفها في هذه العملية".وأضاف حيدري أن "وحدات الهندسة التابعة للقوات البرية للجيش كُلفت بهذه المهمة، ومن المتوقع أن ينتهي المشروع قبل الموعد المحدد". وتقوم إيران حاليا ببناء جدار بطول 930 كيلومترا على طول حدودها الشرقية مع أفغانستان، وهو إجراء يهدف إلى تعزيز الأمن، ومنع أنشطة التهريب.
https://sarabic.ae/20200804/إيران-تكشف-عن-إنجاز-3-منظومات-للذكاء-الاصطناعي-1046183098.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار الذكاء الاصطناعي, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, أخبار الذكاء الاصطناعي, العالم, أخبار العالم الآن
إيران تعلن قرب الانتهاء من خطة تأمين حدودها الشرقية بواسطة "الذكاء الاصطناعي"
أعلن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، أن خطة تأمين الحدود الشرقية للبلاد، من المتوقع أن تكتمل قبل الموعد المحدد.
وأوضح حيدري، اليوم الجمعة، أن الخطة بأكملها لإغلاق الحدود الشرقية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأكد أن "مجرد بناء جدار لا يكفي لأمن الحدود"، مشيرا إلى أن "التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي يتم توظيفها في هذه العملية".
وأضاف حيدري أن "وحدات الهندسة التابعة للقوات البرية للجيش كُلفت بهذه المهمة، ومن المتوقع أن ينتهي المشروع قبل الموعد المحدد".
وتقوم إيران حاليا ببناء جدار بطول 930 كيلومترا على طول حدودها الشرقية مع أفغانستان، وهو إجراء يهدف إلى تعزيز الأمن، ومنع أنشطة التهريب.