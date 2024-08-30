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الصين: ندعو الفلبين ألا تصبح "مخلب قط" لأمريكا على حساب مصالحها الأمنية
الصين: ندعو الفلبين ألا تصبح "مخلب قط" لأمريكا على حساب مصالحها الأمنية
سبوتنيك عربي
ردت الصين، اليوم الجمعة، على إعلان الفلبين عن نشرها نظام صواريخ أمريكية متوسطة المدى، بغرض التدريب في المقام الأول، والذي كانت بكين حذرت في وقت سابق من أنه قد... 30.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-30T13:32+0000
2024-08-30T13:32+0000
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وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي، إن "هذه الخطوة من جانب أمريكا والفلبين تحرّض على المواجهة الجيوسياسية، وتزيد من حدة التوترات في المنطقة، وتضر بالسلام والاستقرار الإقليميين، كما أنها أثارت يقظة عالية ومخاوف دول المنطقة".وتابع جيان: "تحتاج الفلبين إلى فهم واضح لنوايا أمريكا الحقيقية، والاستجابة للمخاوف المشتركة للدول الإقليمية، وتجنب العمل كمخلب قط لأمريكا على حساب مصالحها الأمنية، وسحب نظام الصواريخ بسرعة كما تعهدت بشكل علني".وكان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، حذر الشهر الماضي، من أن نشر الفلبين نظام الصواريخ الأمريكي "سيخلق توترا ومواجهة في المنطقة، ما يؤدي إلى سباق تسلح، وهو ما لا يتفق تماما مع مصالح وتطلعات الشعب الفلبيني".وقال قائد الجيش الفلبيني، روميو براونر جونيور، في تصريحات للصحفيين، أمس الخميس، إن البلاد تريد الحصول على أنظمة أسلحة أكثر تقدما مع تزايد التهديدات لسيادتها. وأعلن: "نهدف إلى شراء أحدث الأسلحة الدفاعية، بما في ذلك تلك ذات القدرات متوسطة المدى".فيما كشف وزير دفاع الفلبين، غيلبرتو تيودورو، أن مانيلا تراجع الآن العروض المقدمة من شركات مختلفة للعثور على الأسلحة الأكثر ملاءمة لقواتها المسلحة. وأضاف أن الفلبين الواقعة في جنوب شرق آسيا "في إمكانها شراء ما يصل إلى 40 طائرة حديثة"، رغم أنه لم يكشف عن النماذج قيد الدراسة.وكانت الصين والفلبين خاضتا مواجهات متكررة في المياه في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك حول سفينة حربية رست قبل سنوات من قبل مانيلا، في جزر توماس الثانية المتنازع عليها، والتي تستضيف حامية.وتؤكد بكين أحقيتها في بحر الصين الجنوبي بالكامل تقريبا، وتجاهلت حكم محكمة دولية بأن تأكيداتها ليس لها أساس قانوني، ونشرت قوارب لدوريات الممر المائي المزدحم، كما أنها بنت جزرا اصطناعية عسكرت لتعزيز مطالبها.
https://sarabic.ae/20240816/الدفاع-الصينية-الفلبين-تدعو-الذئاب-وأضحت-بيدقا-في-أيدي-جهات-خارجية-1091833118.html
https://sarabic.ae/20240727/الصين-تحذر-الفلبين-من-نشر-صواريخ-أمريكية-متوسطة-المدى-1091172481.html
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الصين, الفلبين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, الفلبين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الصين: ندعو الفلبين ألا تصبح "مخلب قط" لأمريكا على حساب مصالحها الأمنية

13:32 GMT 30.08.2024
© AP Photo / NOEL CELISإنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022
إنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
إنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022
© AP Photo / NOEL CELIS
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ردت الصين، اليوم الجمعة، على إعلان الفلبين عن نشرها نظام صواريخ أمريكية متوسطة المدى، بغرض التدريب في المقام الأول، والذي كانت بكين حذرت في وقت سابق من أنه قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي، إن "هذه الخطوة من جانب أمريكا والفلبين تحرّض على المواجهة الجيوسياسية، وتزيد من حدة التوترات في المنطقة، وتضر بالسلام والاستقرار الإقليميين، كما أنها أثارت يقظة عالية ومخاوف دول المنطقة".
وتابع جيان: "تحتاج الفلبين إلى فهم واضح لنوايا أمريكا الحقيقية، والاستجابة للمخاوف المشتركة للدول الإقليمية، وتجنب العمل كمخلب قط لأمريكا على حساب مصالحها الأمنية، وسحب نظام الصواريخ بسرعة كما تعهدت بشكل علني".
وكان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، حذر الشهر الماضي، من أن نشر الفلبين نظام الصواريخ الأمريكي "سيخلق توترا ومواجهة في المنطقة، ما يؤدي إلى سباق تسلح، وهو ما لا يتفق تماما مع مصالح وتطلعات الشعب الفلبيني".
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وقال قائد الجيش الفلبيني، روميو براونر جونيور، في تصريحات للصحفيين، أمس الخميس، إن البلاد تريد الحصول على أنظمة أسلحة أكثر تقدما مع تزايد التهديدات لسيادتها.
وأعلن: "نهدف إلى شراء أحدث الأسلحة الدفاعية، بما في ذلك تلك ذات القدرات متوسطة المدى".
فيما كشف وزير دفاع الفلبين، غيلبرتو تيودورو، أن مانيلا تراجع الآن العروض المقدمة من شركات مختلفة للعثور على الأسلحة الأكثر ملاءمة لقواتها المسلحة.
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الصين تحذر الفلبين من نشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى
27 يوليو, 12:58 GMT
وأضاف أن الفلبين الواقعة في جنوب شرق آسيا "في إمكانها شراء ما يصل إلى 40 طائرة حديثة"، رغم أنه لم يكشف عن النماذج قيد الدراسة.
وكانت الصين والفلبين خاضتا مواجهات متكررة في المياه في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك حول سفينة حربية رست قبل سنوات من قبل مانيلا، في جزر توماس الثانية المتنازع عليها، والتي تستضيف حامية.
وتؤكد بكين أحقيتها في بحر الصين الجنوبي بالكامل تقريبا، وتجاهلت حكم محكمة دولية بأن تأكيداتها ليس لها أساس قانوني، ونشرت قوارب لدوريات الممر المائي المزدحم، كما أنها بنت جزرا اصطناعية عسكرت لتعزيز مطالبها.
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