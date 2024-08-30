https://sarabic.ae/20240830/القاعدة-القمرية-الروسية-ستحتضن-محطة-طاقة-نووية-فريدة-من-نوعها-1092227670.html
القاعدة القمرية الروسية ستحتضن محطة طاقة نووية فريدة من نوعها
القاعدة القمرية الروسية ستحتضن محطة طاقة نووية فريدة من نوعها
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس السابق للصناعة النووية والمدير العلمي لمعهد "روساتوم - نيكيت"، يفغيني أداموف، أن القاعدة القمرية الروسية قادرة على احتضان محطة الطاقة النووية... 30.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-30T11:14+0000
2024-08-30T11:14+0000
2024-08-30T11:21+0000
علوم
منوعات
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وجاءت تصريحات أداموف لوكالة "سبوتنيك" على هامش مشاركته في حفل بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاختبار أول شحنة نووية محلية قال خلاله إن إمدادات الطاقة لمحطة الطاقة النووية ستكون من خلال محطة الطاقة النووية التي سيتم تجهيزها وتسليمها للقاعدة.وأشار أداموف أنه على الأرجح، يمكن تركيب معدات التثبيت المرتبطة بالقاعدة القمرية في القريب العاجل".وفي يوليو/ تموز، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، أن الشركة مع زملائها الصينيين، تدرس تسليم وتركيب محطة للطاقة النووية على سطح القمر في الفترة 2033-2035.
https://sarabic.ae/20221221/روسيا-والصين-توقعان-اتفاقية-لبناء-قاعدة-قمرية-مستقبلية-1071434440.html
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علوم, منوعات
القاعدة القمرية الروسية ستحتضن محطة طاقة نووية فريدة من نوعها
11:14 GMT 30.08.2024 (تم التحديث: 11:21 GMT 30.08.2024)
أعلن الرئيس السابق للصناعة النووية والمدير العلمي لمعهد "روساتوم - نيكيت"، يفغيني أداموف، أن القاعدة القمرية الروسية قادرة على احتضان محطة الطاقة النووية "سيلينا" الذاتية، والتي تقوم على مبادئ التحويل المباشر للطاقة.
وجاءت تصريحات أداموف لوكالة "سبوتنيك" على هامش مشاركته في حفل بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاختبار أول شحنة نووية محلية قال خلاله إن إمدادات الطاقة لمحطة الطاقة النووية ستكون من خلال محطة الطاقة النووية التي سيتم تجهيزها وتسليمها للقاعدة.
وتابع أداموف بالقول إنه في المرحلة الأولى من البناء والتطوير، ستكون الطاقة الممتدة إلى القاعدة تعتمد على محول من ثلاثة إلى خمسة كيلووات، حيث من المتوقع أن يرتفع حجم الطاقة إلى 12 طنا، وقوتها إلى نصف ميغاوات في المستقبل.
21 ديسمبر 2022, 08:19 GMT
وأشار أداموف أنه على الأرجح، يمكن تركيب معدات التثبيت المرتبطة بالقاعدة القمرية في القريب العاجل".
وفي يوليو/ تموز، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، أن الشركة مع زملائها الصينيين، تدرس تسليم وتركيب محطة للطاقة النووية على سطح القمر في الفترة 2033-2035.