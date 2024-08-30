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سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات على تجمعات للقوات الأوكرانية في 11 بلدة بمقاطعة سومي
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القاعدة القمرية الروسية ستحتضن محطة طاقة نووية فريدة من نوعها
القاعدة القمرية الروسية ستحتضن محطة طاقة نووية فريدة من نوعها
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس السابق للصناعة النووية والمدير العلمي لمعهد "روساتوم - نيكيت"، يفغيني أداموف، أن القاعدة القمرية الروسية قادرة على احتضان محطة الطاقة النووية... 30.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-30T11:14+0000
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وجاءت تصريحات أداموف لوكالة "سبوتنيك" على هامش مشاركته في حفل بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاختبار أول شحنة نووية محلية قال خلاله إن إمدادات الطاقة لمحطة الطاقة النووية ستكون من خلال محطة الطاقة النووية التي سيتم تجهيزها وتسليمها للقاعدة.وأشار أداموف أنه على الأرجح، يمكن تركيب معدات التثبيت المرتبطة بالقاعدة القمرية في القريب العاجل".وفي يوليو/ تموز، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، أن الشركة مع زملائها الصينيين، تدرس تسليم وتركيب محطة للطاقة النووية على سطح القمر في الفترة 2033-2035.
https://sarabic.ae/20221221/روسيا-والصين-توقعان-اتفاقية-لبناء-قاعدة-قمرية-مستقبلية-1071434440.html
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علوم, منوعات
علوم, منوعات

القاعدة القمرية الروسية ستحتضن محطة طاقة نووية فريدة من نوعها

11:14 GMT 30.08.2024 (تم التحديث: 11:21 GMT 30.08.2024)
© Photo / Alina Polyanina, Depositphotos, Lockheed-Martinصورة تجسد القاعدة القمرية - صورة أرشيفية
صورة تجسد القاعدة القمرية - صورة أرشيفية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
© Photo / Alina Polyanina, Depositphotos, Lockheed-Martin
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أعلن الرئيس السابق للصناعة النووية والمدير العلمي لمعهد "روساتوم - نيكيت"، يفغيني أداموف، أن القاعدة القمرية الروسية قادرة على احتضان محطة الطاقة النووية "سيلينا" الذاتية، والتي تقوم على مبادئ التحويل المباشر للطاقة.
وجاءت تصريحات أداموف لوكالة "سبوتنيك" على هامش مشاركته في حفل بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاختبار أول شحنة نووية محلية قال خلاله إن إمدادات الطاقة لمحطة الطاقة النووية ستكون من خلال محطة الطاقة النووية التي سيتم تجهيزها وتسليمها للقاعدة.

وتابع أداموف بالقول إنه في المرحلة الأولى من البناء والتطوير، ستكون الطاقة الممتدة إلى القاعدة تعتمد على محول من ثلاثة إلى خمسة كيلووات، حيث من المتوقع أن يرتفع حجم الطاقة إلى 12 طنا، وقوتها إلى نصف ميغاوات في المستقبل.

القمر خلال الكسوف في فلاديفوستوك الروسية. في 8 نوفمبر، بعد الظهر، سيُغطى القمر جزئيًا بظل الأرض، وسيغطي القمر أورانوس ويتحول إلى اللون الأحمر القرمزي (القمر الدموي). سيكمل هذا الحدث ممر الكسوف الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول. في المرة القادمة يمكن رؤية هذه الظاهرة فقط في غضون سنوات قليلة. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
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وأشار أداموف أنه على الأرجح، يمكن تركيب معدات التثبيت المرتبطة بالقاعدة القمرية في القريب العاجل".
وفي يوليو/ تموز، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، أن الشركة مع زملائها الصينيين، تدرس تسليم وتركيب محطة للطاقة النووية على سطح القمر في الفترة 2033-2035.
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