https://sarabic.ae/20240830/ترامب-يواجه-دعاوى-قضائية-من-فنانين-بسبب-استخدام-الموسيقى-غير-المصرح-بها-1092245740.html

ترامب يواجه دعاوى قضائية من فنانين بسبب استخدام الموسيقى غير المصرح بها

ترامب يواجه دعاوى قضائية من فنانين بسبب استخدام الموسيقى غير المصرح بها

سبوتنيك عربي

تواجه حملة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تحديات قانونية من فنانين يطالبون بعدم استخدام موسيقاهم في التجمعات الانتخابية وعلى منصات التواصل الاجتماعي،... 30.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-30T22:26+0000

2024-08-30T22:26+0000

2024-08-30T22:26+0000

ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

دعاوي قضائية

العالم

الانتخابات الأمريكية

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وبحسب التقارير، هدد جاك وايت، المغني الرئيسي لفرقة وايت سترايبس، حملة ترامب باتخاذ إجراء قانوني لاستخدام أغنية "جيش الأمم السبعة" في مقطع فيديو يصور ترامب وهو يستقل طائرة.وطالبت مجموعة يونيفرسال ميوزيك وأعضاء مجموعة آبا يوم الخميس، ترامب بالتوقف عن استخدام موسيقى آبا في الحملة الانتخابية.انضمت آبا إلى فنانين مثل سيلين ديون وريهانا وبروس سبرينغستين ونيل يونغ في المطالبة بأن يتوقف عن استخدام موسيقاهم في الأماكن العامة.أعلنت عائلة الموسيقي الأمريكي إسحاق هايز، أنها سترفع دعوى قضائية ضد ترامب وحملته الانتخابية بسبب استخدام إحدى أغاني الفنان في التجمعات الانتخابية دون إذن.

https://sarabic.ae/20240830/ترامب-من-المهم-ضمان-عدم-استخدام-الأسلحة-النووية-أبدا-1092220898.html

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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, دعاوي قضائية, العالم, الانتخابات الأمريكية