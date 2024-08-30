https://sarabic.ae/20240830/ترامب-يواجه-دعاوى-قضائية-من-فنانين-بسبب-استخدام-الموسيقى-غير-المصرح-بها-1092245740.html
ترامب يواجه دعاوى قضائية من فنانين بسبب استخدام الموسيقى غير المصرح بها
ترامب يواجه دعاوى قضائية من فنانين بسبب استخدام الموسيقى غير المصرح بها
سبوتنيك عربي
تواجه حملة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تحديات قانونية من فنانين يطالبون بعدم استخدام موسيقاهم في التجمعات الانتخابية وعلى منصات التواصل الاجتماعي،... 30.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-30T22:26+0000
2024-08-30T22:26+0000
2024-08-30T22:26+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
دعاوي قضائية
العالم
الانتخابات الأمريكية
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وبحسب التقارير، هدد جاك وايت، المغني الرئيسي لفرقة وايت سترايبس، حملة ترامب باتخاذ إجراء قانوني لاستخدام أغنية "جيش الأمم السبعة" في مقطع فيديو يصور ترامب وهو يستقل طائرة.وطالبت مجموعة يونيفرسال ميوزيك وأعضاء مجموعة آبا يوم الخميس، ترامب بالتوقف عن استخدام موسيقى آبا في الحملة الانتخابية.انضمت آبا إلى فنانين مثل سيلين ديون وريهانا وبروس سبرينغستين ونيل يونغ في المطالبة بأن يتوقف عن استخدام موسيقاهم في الأماكن العامة.أعلنت عائلة الموسيقي الأمريكي إسحاق هايز، أنها سترفع دعوى قضائية ضد ترامب وحملته الانتخابية بسبب استخدام إحدى أغاني الفنان في التجمعات الانتخابية دون إذن.
https://sarabic.ae/20240830/ترامب-من-المهم-ضمان-عدم-استخدام-الأسلحة-النووية-أبدا-1092220898.html
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سبوتنيك عربي
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, دعاوي قضائية, العالم, الانتخابات الأمريكية
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, دعاوي قضائية, العالم, الانتخابات الأمريكية
ترامب يواجه دعاوى قضائية من فنانين بسبب استخدام الموسيقى غير المصرح بها
تواجه حملة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تحديات قانونية من فنانين يطالبون بعدم استخدام موسيقاهم في التجمعات الانتخابية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية.
وبحسب التقارير، هدد جاك وايت، المغني الرئيسي لفرقة وايت سترايبس، حملة ترامب باتخاذ إجراء قانوني
لاستخدام أغنية "جيش الأمم السبعة" في مقطع فيديو يصور ترامب وهو يستقل طائرة.
وقال المتحدث باسم حملة ترامب ستيفن تشيونغ، إن التركيز الحالي بين العديد من الفنانين هو على المال وليس على الحرية وأعرب عن ثقته في أن ترامب سيستعيد البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر.
وطالبت مجموعة يونيفرسال ميوزيك وأعضاء مجموعة آبا يوم الخميس، ترامب بالتوقف عن استخدام موسيقى آبا في الحملة الانتخابية.
انضمت آبا إلى فنانين مثل سيلين ديون وريهانا وبروس سبرينغستين ونيل يونغ في المطالبة بأن يتوقف عن استخدام موسيقاهم في الأماكن العامة.
أعلنت عائلة الموسيقي الأمريكي إسحاق هايز، أنها سترفع دعوى قضائية ضد ترامب وحملته الانتخابية بسبب استخدام إحدى أغاني الفنان في التجمعات الانتخابية دون إذن.