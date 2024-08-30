https://sarabic.ae/20240830/تركيا-إسرائيل-تلعب-بالنار-وتسعى-لنشر-الحرب-على-جبهات-مختلفة-1092235560.html

تركيا: إسرائيل تلعب بالنار وتسعى لنشر الحرب على جبهات مختلفة

تركيا: إسرائيل تلعب بالنار وتسعى لنشر الحرب على جبهات مختلفة

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الجمعة، إن إسرائيل "نقلت الوحشية الممنهجة التي تنفذها في غزة إلى الضفة الغربية". 30.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-30T14:06+0000

2024-08-30T14:06+0000

2024-08-30T14:06+0000

أخبار تركيا اليوم

إسرائيل

طوفان الأقصى

أخبار الضفة الغربية

غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101523/23/1015232366_0:2:1000:565_1920x0_80_0_0_75c67e3c7d704ce05c511d41d6d17726.jpg

وأكد خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية السلوفينية، تانيا فاجون، أن "حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تواصل اللعب بالنار"، وشدد أن إسرائيل تسعى إلى "نشر الحرب على جبهات مختلفة".ودعا وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، المجتمع الدولي إلى وقف إسرائيل، مؤكدا أن الصراع "يجب أن يتوقف على الفور"، وفق صحيفة "ديلي صباح" التركية.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، عن بدء عملية عسكرية واسعة في كل من جنين وطولكرم بالضفة الغربية في فلسطين. يشار إلى أنه منذ عملية "طوفان الأقصى"، صعّدت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 635 فلسطينيا واعتقال ما يزيد على 10 آلاف آخرين.وتتواصل جهود إقليمية ودولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وعدد من الإسرائيليين المحتجزين بالقطاع، منذ أن بدأت حركة حماس، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عملية "طوفان الأقصى"؛ حيث أطلقت آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي.ومنذ ذلك الحين تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على القطاع، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 40 ألف قتيل و92 ألف مصاب، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وقد أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بوقت سابق، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مُشدِّدًا على موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الداعي لتسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

https://sarabic.ae/20240807/تركيا-تقرر-الانضمام-إلى-قضية-الإبادة-الجماعية-ضد-إسرائيل-في-محكمة-العدل-الدولية-1091496417.html

https://sarabic.ae/20240806/تركيا-تجدد-هجومها-على-وزير-خارجية-إسرائيل-بعد-منشور-مسيء-لأردوغان-اعتاد-الإدلاء-بتصريحات-مبتذلة-1091479118.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار الضفة الغربية, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي