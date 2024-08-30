https://sarabic.ae/20240830/زيلينسكي-يقيل-مسؤولا-رفيع-المستوى-بعد-تحطم-طائرة-إف-16-1092239937.html
زيلينسكي يقيل مسؤولا رفيع المستوى بعد تحطم طائرة "إف-16"
زيلينسكي يقيل مسؤولا رفيع المستوى بعد تحطم طائرة "إف-16"
سبوتنيك عربي
أقال فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، مسؤولا رفيع المستوى، وذلك بعد تحطم طائرة "إف – 16" الأمريكية الصنع. 30.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-30T18:02+0000
2024-08-30T18:02+0000
2024-08-30T18:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف البيان الذي جاء في الموقع الإلكتروني لمكتب زيلينسكي، أنه "أقيل نيكولاي نيكولايفيتش أوليشوك من منصب قائد القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية".وأكدت تلك الوسائل تحطم طائرة من طراز "إف-16" تابعة لقوات كييف، زاعمة أن التحطم "ليس نتيجة هجوم روسي".يواصل الغرب إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، رغم استمرار روسيا في عرض حطام الكثير منها في معارض خاصة بحطام الأسلحة الغربية، التي دمرها الجيش الروسي خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة.
https://sarabic.ae/20240829/تحطم-أول-طائرة-إف-16-في-أوكرانيا--1092210549.html
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روسيا
زيلينسكي يقيل مسؤولا رفيع المستوى بعد تحطم طائرة "إف-16"
أقال فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، مسؤولا رفيع المستوى، وذلك بعد تحطم طائرة "إف – 16" الأمريكية الصنع.
وأضاف البيان الذي جاء في الموقع الإلكتروني لمكتب زيلينسكي، أنه "أقيل نيكولاي نيكولايفيتش أوليشوك من منصب قائد القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأفادت وسائل إعلام غربية، يوم أمس الخميس، بتحطم طائرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية من طراز "إف-16".
وأكدت تلك الوسائل تحطم طائرة من طراز "إف-16" تابعة لقوات كييف، زاعمة أن التحطم "ليس نتيجة هجوم روسي".
وتحطمت طائرة مقاتلة أوكرانية من طراز "إف-16" يوم الإثنين الفائت، وفقًا لمسؤول أمريكي، بعد أسابيع فقط من وصول أول طائرة أمريكية الصنع إلى أوكرانيا.
يواصل الغرب إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، رغم استمرار روسيا في عرض حطام الكثير منها في معارض خاصة بحطام الأسلحة الغربية، التي دمرها الجيش الروسي خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة.