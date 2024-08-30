https://sarabic.ae/20240830/زيلينسكي-يقيل-مسؤولا-رفيع-المستوى-بعد-تحطم-طائرة-إف-16-1092239937.html

زيلينسكي يقيل مسؤولا رفيع المستوى بعد تحطم طائرة "إف-16"

زيلينسكي يقيل مسؤولا رفيع المستوى بعد تحطم طائرة "إف-16"

سبوتنيك عربي

أقال فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، مسؤولا رفيع المستوى، وذلك بعد تحطم طائرة "إف – 16" الأمريكية الصنع. 30.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-30T18:02+0000

2024-08-30T18:02+0000

2024-08-30T18:02+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف البيان الذي جاء في الموقع الإلكتروني لمكتب زيلينسكي، أنه "أقيل نيكولاي نيكولايفيتش أوليشوك من منصب قائد القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية".وأكدت تلك الوسائل تحطم طائرة من طراز "إف-16" تابعة لقوات كييف، زاعمة أن التحطم "ليس نتيجة هجوم روسي".يواصل الغرب إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، رغم استمرار روسيا في عرض حطام الكثير منها في معارض خاصة بحطام الأسلحة الغربية، التي دمرها الجيش الروسي خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة.

https://sarabic.ae/20240829/تحطم-أول-طائرة-إف-16-في-أوكرانيا--1092210549.html

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