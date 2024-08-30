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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240830/زيلينسكي-يقيل-مسؤولا-رفيع-المستوى-بعد-تحطم-طائرة-إف-16-1092239937.html
زيلينسكي يقيل مسؤولا رفيع المستوى بعد تحطم طائرة "إف-16"
زيلينسكي يقيل مسؤولا رفيع المستوى بعد تحطم طائرة "إف-16"
سبوتنيك عربي
أقال فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، مسؤولا رفيع المستوى، وذلك بعد تحطم طائرة "إف – 16" الأمريكية الصنع. 30.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-30T18:02+0000
2024-08-30T18:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف البيان الذي جاء في الموقع الإلكتروني لمكتب زيلينسكي، أنه "أقيل نيكولاي نيكولايفيتش أوليشوك من منصب قائد القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية".وأكدت تلك الوسائل تحطم طائرة من طراز "إف-16" تابعة لقوات كييف، زاعمة أن التحطم "ليس نتيجة هجوم روسي".يواصل الغرب إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، رغم استمرار روسيا في عرض حطام الكثير منها في معارض خاصة بحطام الأسلحة الغربية، التي دمرها الجيش الروسي خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة.
https://sarabic.ae/20240829/تحطم-أول-طائرة-إف-16-في-أوكرانيا--1092210549.html
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روسيا
روسيا

زيلينسكي يقيل مسؤولا رفيع المستوى بعد تحطم طائرة "إف-16"

18:02 GMT 30.08.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYالرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
تابعنا عبر
أقال فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، مسؤولا رفيع المستوى، وذلك بعد تحطم طائرة "إف – 16" الأمريكية الصنع.
وأضاف البيان الذي جاء في الموقع الإلكتروني لمكتب زيلينسكي، أنه "أقيل نيكولاي نيكولايفيتش أوليشوك من منصب قائد القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأفادت وسائل إعلام غربية، يوم أمس الخميس، بتحطم طائرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية من طراز "إف-16".
إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تحطم أول طائرة "إف-16" في أوكرانيا
أمس, 15:50 GMT
وأكدت تلك الوسائل تحطم طائرة من طراز "إف-16" تابعة لقوات كييف، زاعمة أن التحطم "ليس نتيجة هجوم روسي".

وتحطمت طائرة مقاتلة أوكرانية من طراز "إف-16" يوم الإثنين الفائت، وفقًا لمسؤول أمريكي، بعد أسابيع فقط من وصول أول طائرة أمريكية الصنع إلى أوكرانيا.

يواصل الغرب إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، رغم استمرار روسيا في عرض حطام الكثير منها في معارض خاصة بحطام الأسلحة الغربية، التي دمرها الجيش الروسي خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الصحة العالمية تتفق مع إسرائيل على "هدنات إنسانية" في غزة17:59 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:02 GMT
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