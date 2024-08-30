"سرايا القدس" تشيع في موكب مهيب ضحايا العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:18 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب قيام إسرائيل بتوسعة محور نتساريم وسط قطاع غزة
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: إسرائيل تُصر على تصفية الوجود الفلسطيني تماما
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ليبيا... ماذا وراء لقاء حفتر بقائد قوات أفريكوم؟
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
08:17 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
10:03 GMT
30 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ليبيا... ماذا وراء لقاء حفتر بقائد قوات أفريكوم؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحطم مقاتلة "إف-16" أكد أنها ستكون هدفا سهلا لمنظومات الدفاع الجوي الروسية
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
مسؤول ليبي: نطالب الأمم المتحدة بحماية منابع النفط
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
جدل حول هدنة إنسانية في غزة للسماح بالتطعيم ضد شلل الأطفال، الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في جنين وطولكرم
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240830/سرايا-القدس-تشيع-في-موكب-مهيب-ضحايا-العدوان-الإسرائيلي-على-ريف-دمشق-1092240981.html
"سرايا القدس" تشيع في موكب مهيب ضحايا العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق
"سرايا القدس" تشيع في موكب مهيب ضحايا العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق
سبوتنيك عربي
شيّعت "حركة الجهاد الإسلامي" في فلسطين، اليوم الجمعة، ثلاثة من مقاتليها من كوادر "سرايا القدس" في الساحة السورية إلى "مقبرة الشهداء" في مخيم اليرموك بالعاصمة... 30.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-30T19:55+0000
2024-08-30T19:55+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
طوفان الأقصى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1e/1092241447_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_6dc6144f139a8e79bfcc4616e1e12da9.png
شيّعت "حركة الجهاد الإسلامي" في فلسطين، اليوم الجمعة، ثلاثة من مقاتليها من كوادر "سرايا القدس" في الساحة السورية إلى "مقبرة الشهداء" في مخيم اليرموك بالعاصمة دمشق، والذين ارتقوا الأربعاء جراء استهداف إسرائيلي بريف دمشق ضمن معركة طوفان الأقصى.ونعت الحركة في بيان لها: "الشهداء المجاهدين أسامة موفق عريشة، حسام زياد عريشة، وفراس حسين قاسم، من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي العاصمة السورية، موضحة أن الشهداء الثلاثة ارتقوا أثناء تأدية واجبهم الجهادي، كما أكدت أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة".وبحضور شعبي كبير انطلق موكب التشييع ظهر اليوم من أمام مشفى المجتهد وسط دمشق، وجاب شوارع العاصمة السورية وصولاً إلى جامع البشير على مشارف مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، حيث تجمع حشد غفير من أبناء المخيمات الفلسطينية للمشاركة في تشييع من ضحوا بدمائهم في سبيل نصرة أهلهم في غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.وتحت أعلام فلسطين ورايات "سرايا القدس" الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي"، هتف المشاركون للشهداء ولفلسطين وأكدوا على استمرار النضال والكفاح ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى أخر قطرة دم لأبناء الشعب الفلسطيني، وأكدوا أنهم سيواصلون المسير على درب الشهداء حتى تحرير كامل فلسطين من بحرها إلى نهرها، كما توعدوا بالثأر لدماء الشهداء من أبناء المخيمات الفلسطينية في سوريا والذين استشهدوا خلال معركة طوفان أقصى سواء في لبنان أو سوريا، والانتصار لدماء الأطفال والنساء والمدنيين الذين يرتقون يومياً في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.وبعد الصلاة عليهم، جابت النعوش التي حملت على أكتاف رفاق الدرب من أبناء "سرايا القدس" شوارع مخيم اليرموك الرئيسية، ذلك المخيم الذي عاش فيه الشهداء الثلاثة، وتعلموا بين حاراته حب فلسطين وعدالة قضيتها، متطلعين إلى العودة القريبة إلى وطنهم المحتل، وقراهم وبلداتهم المحتلة التي ترى أسمائها مرفوعة على كل زاوية من حارات وشوارع المخيم، ذلك المخيم الذي حمل على مدى عقود طويلة شعار حق العودة نظراً لرمزيّته الثورية والنضالية، ومنه خرج قادة الثورة الفلسطينية والفدائيين المقاومين الذين كبدوا الاحتلال خسائر كبيرة في عمليات نوعية منذ ستينيات القرن الماضي.ووسط زغاريد النساء ورشهم للورد والأرز، وتكبيرات المشيعين التي ملأت أزقة المخيم، وصلت النعوش إلى مقبرة مخيم اليرموك، التي يطلق عليها أبناء المخيم "مقبرة الشهداء"، نظرا للعدد الكبير من المناضلين الذين تضمهم بين جنباتها الذين قضوا على مدى سنوات طويلة من الصراع مع إسرائيل.وتحت أنظار عائلاتهم وأبنائهم ورفاق دربهم، ووري الشهداء الثلاثة الثرى، وأكد المشيعين أنهم "اليوم بزفهم هؤلاء الشهداء باتوا أقرب إلى فلسطين وإلى التحرير، وأنهم جميعاً سيكونون مشاريع شهادة للوصول إلى تحقيق الحلم الفلسطيني بتحرير البلاد كاملة وعودة اللاجئين إلى مدنهم وبلداتهم وتقرير مصيرهم وبناء دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".يذكر أن، رئيس مجلس بلدة الديماس في ريف دمشق عبدو التقي، أعلن صباح أول أمس الأربعاء، استشهاد أربعة أشخاص جراء استهداف سيارة بصاروخ أطلقته مسيرة على طريق دمشق بيروت بعد جسر بيروت باتجاه لبنان.وفي وقت لاحق، أعلن كيان الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليته عن استهداف السيارة، بالقرب من مدينة الزبداني بمحافظة ريف دمشق، ما أسفر عن سقوط قتلى، وقالت القوات الإسرائيلية عبر "منصة إكس” إنها تمكنت من استهداف أحد أهم العناصر في قسم العمليات بحركة الجهاد الإسلامي فارس قاسم، مشيرةً إلى أن قاسم قضى برفقة آخرين في غارة لسلاح الجو الإسرائيلي في منطقة الحدود السورية- اللبنانية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1e/1092241447_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_69e8270b8b1b40c13ca3b07a16d21366.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, طوفان الأقصى
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, طوفان الأقصى

"سرايا القدس" تشيع في موكب مهيب ضحايا العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق

19:55 GMT 30.08.2024
© Sputnik . Wasel Hmeida"سرايا القدس" تشيع في موكب مهيب ضحايا العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق
سرايا القدس تشيع في موكب مهيب ضحايا العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
© Sputnik . Wasel Hmeida
تابعنا عبر
حصري
شيّعت "حركة الجهاد الإسلامي" في فلسطين، اليوم الجمعة، ثلاثة من مقاتليها من كوادر "سرايا القدس" في الساحة السورية إلى "مقبرة الشهداء" في مخيم اليرموك بالعاصمة دمشق، والذين ارتقوا الأربعاء جراء استهداف إسرائيلي لريف دمشق ضمن معركة طوفان الأقصى.
شيّعت "حركة الجهاد الإسلامي" في فلسطين، اليوم الجمعة، ثلاثة من مقاتليها من كوادر "سرايا القدس" في الساحة السورية إلى "مقبرة الشهداء" في مخيم اليرموك بالعاصمة دمشق، والذين ارتقوا الأربعاء جراء استهداف إسرائيلي بريف دمشق ضمن معركة طوفان الأقصى.
ونعت الحركة في بيان لها: "الشهداء المجاهدين أسامة موفق عريشة، حسام زياد عريشة، وفراس حسين قاسم، من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي العاصمة السورية، موضحة أن الشهداء الثلاثة ارتقوا أثناء تأدية واجبهم الجهادي، كما أكدت أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة".
© Sputnik . Wasel Hmeida"سرايا القدس" تشيع في موكب مهيب ضحايا العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق
سرايا القدس تشيع في موكب مهيب ضحايا العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
"سرايا القدس" تشيع في موكب مهيب ضحايا العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق
© Sputnik . Wasel Hmeida
وبحضور شعبي كبير انطلق موكب التشييع ظهر اليوم من أمام مشفى المجتهد وسط دمشق، وجاب شوارع العاصمة السورية وصولاً إلى جامع البشير على مشارف مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، حيث تجمع حشد غفير من أبناء المخيمات الفلسطينية للمشاركة في تشييع من ضحوا بدمائهم في سبيل نصرة أهلهم في غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
© Sputnik . Wasel Hmeida"سرايا القدس" تشيع في موكب مهيب ضحايا العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق
سرايا القدس تشيع في موكب مهيب ضحايا العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
"سرايا القدس" تشيع في موكب مهيب ضحايا العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق
© Sputnik . Wasel Hmeida
وتحت أعلام فلسطين ورايات "سرايا القدس" الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي"، هتف المشاركون للشهداء ولفلسطين وأكدوا على استمرار النضال والكفاح ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى أخر قطرة دم لأبناء الشعب الفلسطيني، وأكدوا أنهم سيواصلون المسير على درب الشهداء حتى تحرير كامل فلسطين من بحرها إلى نهرها، كما توعدوا بالثأر لدماء الشهداء من أبناء المخيمات الفلسطينية في سوريا والذين استشهدوا خلال معركة طوفان أقصى سواء في لبنان أو سوريا، والانتصار لدماء الأطفال والنساء والمدنيين الذين يرتقون يومياً في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.
© Sputnik . Wasel Hmeida"سرايا القدس" تشيع في موكب مهيب ضحايا العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق
سرايا القدس تشيع في موكب مهيب ضحايا العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
"سرايا القدس" تشيع في موكب مهيب ضحايا العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق
© Sputnik . Wasel Hmeida
وبعد الصلاة عليهم، جابت النعوش التي حملت على أكتاف رفاق الدرب من أبناء "سرايا القدس" شوارع مخيم اليرموك الرئيسية، ذلك المخيم الذي عاش فيه الشهداء الثلاثة، وتعلموا بين حاراته حب فلسطين وعدالة قضيتها، متطلعين إلى العودة القريبة إلى وطنهم المحتل، وقراهم وبلداتهم المحتلة التي ترى أسمائها مرفوعة على كل زاوية من حارات وشوارع المخيم، ذلك المخيم الذي حمل على مدى عقود طويلة شعار حق العودة نظراً لرمزيّته الثورية والنضالية، ومنه خرج قادة الثورة الفلسطينية والفدائيين المقاومين الذين كبدوا الاحتلال خسائر كبيرة في عمليات نوعية منذ ستينيات القرن الماضي.
© Sputnik . Wasel Hmeida"سرايا القدس" تشيع في موكب مهيب ضحايا العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق
سرايا القدس تشيع في موكب مهيب ضحايا العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
"سرايا القدس" تشيع في موكب مهيب ضحايا العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق
© Sputnik . Wasel Hmeida
ووسط زغاريد النساء ورشهم للورد والأرز، وتكبيرات المشيعين التي ملأت أزقة المخيم، وصلت النعوش إلى مقبرة مخيم اليرموك، التي يطلق عليها أبناء المخيم "مقبرة الشهداء"، نظرا للعدد الكبير من المناضلين الذين تضمهم بين جنباتها الذين قضوا على مدى سنوات طويلة من الصراع مع إسرائيل.
© Sputnik . Wasel Hmeida"سرايا القدس" تشيع في موكب مهيب ضحايا العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق
سرايا القدس تشيع في موكب مهيب ضحايا العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
"سرايا القدس" تشيع في موكب مهيب ضحايا العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق
© Sputnik . Wasel Hmeida
وتحت أنظار عائلاتهم وأبنائهم ورفاق دربهم، ووري الشهداء الثلاثة الثرى، وأكد المشيعين أنهم "اليوم بزفهم هؤلاء الشهداء باتوا أقرب إلى فلسطين وإلى التحرير، وأنهم جميعاً سيكونون مشاريع شهادة للوصول إلى تحقيق الحلم الفلسطيني بتحرير البلاد كاملة وعودة اللاجئين إلى مدنهم وبلداتهم وتقرير مصيرهم وبناء دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".
© Sputnik . Wasel Hmeida"سرايا القدس" تشيع في موكب مهيب ضحايا العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق
سرايا القدس تشيع في موكب مهيب ضحايا العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
"سرايا القدس" تشيع في موكب مهيب ضحايا العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق
© Sputnik . Wasel Hmeida
يذكر أن، رئيس مجلس بلدة الديماس في ريف دمشق عبدو التقي، أعلن صباح أول أمس الأربعاء، استشهاد أربعة أشخاص جراء استهداف سيارة بصاروخ أطلقته مسيرة على طريق دمشق بيروت بعد جسر بيروت باتجاه لبنان.
© Sputnik . Wasel Hmeida"سرايا القدس" تشيع في موكب مهيب ضحايا العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق
سرايا القدس تشيع في موكب مهيب ضحايا العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
"سرايا القدس" تشيع في موكب مهيب ضحايا العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق
© Sputnik . Wasel Hmeida
وفي وقت لاحق، أعلن كيان الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليته عن استهداف السيارة، بالقرب من مدينة الزبداني بمحافظة ريف دمشق، ما أسفر عن سقوط قتلى، وقالت القوات الإسرائيلية عبر "منصة إكس” إنها تمكنت من استهداف أحد أهم العناصر في قسم العمليات بحركة الجهاد الإسلامي فارس قاسم، مشيرةً إلى أن قاسم قضى برفقة آخرين في غارة لسلاح الجو الإسرائيلي في منطقة الحدود السورية- اللبنانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الصحة العالمية تتفق مع إسرائيل على "هدنات إنسانية" في غزة19:36 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала