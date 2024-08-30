قيس سعيد ينشد قصيدة خلال تقديم هدية لرئيس الوزراء العراقي... فيديو
© Photo / Presidency of the Tunisian Republic/carthageالرئيس التونسي قيس سعيد، يقدم هدية لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في قصر قرطاج
© Photo / Presidency of the Tunisian Republic/carthage
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قدم الرئيس التونسي قيس سعيد، هدية لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عبارة عن لوحة تحتوي على قصيدة للشاعر الراحل معروف عبد الغني الرصافي تجسّد العلاقة بين العراق وتونس.
وألقى سعيد أبياتا من القصيدة الشهيرة أمام رئيس الوزراء العراقي وعدد من المسؤولين الذين أبدو إعجابهم بطريقة إلقاء سعيد للأبيات.
📹 الرئيس التونسي يقدم هدية لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عبارة عن لوحة تحتوي على قصيدة للشاعر الراحل معروف عبد الغني الرصافي تجسّد العلاقة بين العراق وتونس. وألقى سعيد للسوداني أبياتا شعرية من القصيدة الشهيرة. pic.twitter.com/ASMPB6PpXa— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 30, 2024
وأكد سعيد خلال اللقاء على "ثوابت تونس حول جملة من القضايا وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني الشقيق في استرجاع حقوقه كاملة وإقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف"، مشددا على ضرورة أن "تتكاثف الجهود لوضع حد لحرب الإبادة وللجرائم التي تُرتكب كل يوم، إذ لا يمر يوم واحد إلا ويرتقي فيه عشرات الشهداء، فضلا عن التجويع والتنكيل بشتى الوسائل"، بحسب رئاسة الجهورية التونسية.
ووصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أول أمس الأربعاء، إلى تونس، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ عام 2003.