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https://sarabic.ae/20240830/قيس-سعيد-ينشد-قصيدة-خلال-تقديم-هدية-لرئيس-الوزراء-العراقي-فيديو--1092226196.html
قيس سعيد ينشد قصيدة خلال تقديم هدية لرئيس الوزراء العراقي... فيديو
قيس سعيد ينشد قصيدة خلال تقديم هدية لرئيس الوزراء العراقي... فيديو
سبوتنيك عربي
قدم الرئيس التونسي قيس سعيد، هدية لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عبارة عن لوحة تحتوي على قصيدة للشاعر الراحل معروف عبد الغني الرصافي تجسّد العلاقة... 30.08.2024, سبوتنيك عربي
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وألقى سعيد أبياتا من القصيدة الشهيرة أمام رئيس الوزراء العراقي وعدد من المسؤولين الذين أبدو إعجابهم بطريقة إلقاء سعيد للأبيات.ووصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أول أمس الأربعاء، إلى تونس، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ عام 2003.
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العالم العربي, نادي الفيديو, قيس سعيد, العراق, أخبار العراق اليوم, تونس, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, نادي الفيديو, قيس سعيد, العراق, أخبار العراق اليوم, تونس, أخبار تونس اليوم

قيس سعيد ينشد قصيدة خلال تقديم هدية لرئيس الوزراء العراقي... فيديو

09:36 GMT 30.08.2024
© Photo / Presidency of the Tunisian Republic/carthageالرئيس التونسي قيس سعيد، يقدم هدية لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في قصر قرطاج
الرئيس التونسي قيس سعيد، يقدم هدية لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في قصر قرطاج - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
© Photo / Presidency of the Tunisian Republic/carthage
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قدم الرئيس التونسي قيس سعيد، هدية لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عبارة عن لوحة تحتوي على قصيدة للشاعر الراحل معروف عبد الغني الرصافي تجسّد العلاقة بين العراق وتونس.
وألقى سعيد أبياتا من القصيدة الشهيرة أمام رئيس الوزراء العراقي وعدد من المسؤولين الذين أبدو إعجابهم بطريقة إلقاء سعيد للأبيات.

وأكد سعيد خلال اللقاء على "ثوابت تونس حول جملة من القضايا وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني الشقيق في استرجاع حقوقه كاملة وإقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف"، مشددا على ضرورة أن "تتكاثف الجهود لوضع حد لحرب الإبادة وللجرائم التي تُرتكب كل يوم، إذ لا يمر يوم واحد إلا ويرتقي فيه عشرات الشهداء، فضلا عن التجويع والتنكيل بشتى الوسائل"، بحسب رئاسة الجهورية التونسية.

ووصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أول أمس الأربعاء، إلى تونس، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ عام 2003.
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