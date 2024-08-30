https://sarabic.ae/20240830/مصدر-مصري-رفيع-المستوى-عدد-من-السائحين-يتعرضون-لحادث-طعن-في-طابا-1092239072.html

مصدر مصري رفيع المستوى: عدد من السائحين يتعرضون لحادث طعن في طابا

مصدر مصري رفيع المستوى: عدد من السائحين يتعرضون لحادث طعن في طابا

سبوتنيك عربي

أفاد مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم الجمعة، عن وقوع حادث طعن لعدد من السائحين، في مدينة طابا المصرية. 30.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-30T16:46+0000

2024-08-30T16:46+0000

2024-08-30T16:46+0000

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ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، عن المصدر الرفيع المستوى، قوله إن "المشاجرة جرت بأحد فنادق مدينة طابا بين عامل مصري و4 سائحين من عرب 48، نتج عنها إصابة العامل المصري بجروح بالغة، ووقوع إصابات بثلاثة من السائحين".ونفى المصدر المصري رفيع المستوى، صحة تقارير إسرائيلية، بشأن وجود عملية طعن لمواطنيهم.يشار إلى أنه في أكتوبر/ تشرين الأول 2013، قام شرطي مصري بفتح النار على مجموعة سياحية إسرائيلية، وقتل مواطنين اثنين وأصاب ثالثا في مدينة الإسكندرية، شمالي البلاد. ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"(رسمية)، أن "شرطيا مصريا فتح النار على مجموعة من السياح الإسرائيليين، وقتل اثنين منهم في منطقة المنشية بمحافظة الإسكندرية، شمالي مصر، بعيار ناري".ومن جهتها، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها، مقتل سائحين إسرائيليين اثنين وإصابة ثالثا ضمن أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية في مدينة الإسكندرية".ويشار إلى أنه، في 3 من شهر يونيو/ حزيران 2023، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "شرطيا مصريا تسلل عبر الحدود وقتل على مرحلتين 3 جنود وأصاب ضابطا قبل أن يتم قتله"، فيما أعلن الجيش المصري، وقتها، أن "عنصر أمن تبادل إطلاق نار مع عناصر تهريب المخدرات واخترق الحدود الإسرائيلية، ما أدى إلى مقتله ومقتل 3 عناصر تأمين إسرائيلية".وقال الجيش المصري، في بيان، إنه "فجر يوم السبت الموافق 3/ 6/ 2023، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات".وأضاف أنه "أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران، ما أدى إلى وفاة عدد (3) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد (2) آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".

https://sarabic.ae/20231027/مصر-تعلن-نتائج-التحقيقات-في-هجمات-طالت-منطقتي-نويبع-وطابا-الحدوديتين-1082541215.html

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