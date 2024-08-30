https://sarabic.ae/20240830/مقتل-إسرائيلي-وإصابة-آخر-في-تحطم-طائرة-خفيفة-جنوبي-حيفا-1092223169.html
مقتل إسرائيلي وإصابة آخر في تحطم طائرة خفيفة جنوبي حيفا
مقتل إسرائيلي وإصابة آخر في تحطم طائرة خفيفة جنوبي حيفا
سبوتنيك عربي
قُتل مواطن إسرائيلي وأصيب آخر في تحطم طائرة خفيفة جنوبي مدينة حيفا الإسرائيلية، اليوم الجمعة. 30.08.2024, سبوتنيك عربي
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وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، صباح اليوم الجمعة، أنه قُتل مواطن إسرائيلي يبلغ من العمر 60 عاما وأصيب آخر بجروح متوسطة في تحطم طائرة خفيفة في مدينة حيفا.وأوضح الموقع أن فريق "نجمة داوود الحمراء" هرول إلى مكان الحادث والذي وقع بالقرب من بلدة جليكسون بشارون في مدينة حيفا، شمالي إسرائيل.وعمل الفريق على علاج المصاب الإسرائيلي والذي يبلغ من العمر 50 عاما، بالتوازي مع محاولة إنعاش الرجل الأول قبل الإعلان رسميا عن وفاته، جراء إصابة قاتلة.وأكد أن إحدى عجلات الطائرة قد انفجرت ما تسبب في سقوط الطائرة على مهبط الطائرات، في وقت قام فريق نجمة داود الحمراء بنقل المصاب إلى المستشفى لاستكمال العلاج اللازم.ويشار إلى أنه في التاسع من شهر فبراير/شباط الماضي، تحطمت طائرة خفيفة في مطار مجدو في وسط البلاد، وأصيب قائدها بجروح بالغة.وذكر الموقع الإلكتروني 0404، أن طائرة "شراعية" خفيفة تحطمت في مطار مجدو وسط إسرائيل، وإصابة مواطن يبلغ من العمر 50 عاما، يعتقد أنه قائدها، بجروح بالغة. فيما أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي على موقعها الإلكتروني أن السلطات الإسرائيلية فتحت تحقيقا في واقعة تحطم الطائرة.
https://sarabic.ae/20240209/تحطم-طائرة-إسرائيلية-خفيفة-وإصابة-قائدها-بجروح-بالغة-1085904641.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, الأخبار
مقتل إسرائيلي وإصابة آخر في تحطم طائرة خفيفة جنوبي حيفا
قُتل مواطن إسرائيلي وأصيب آخر في تحطم طائرة خفيفة جنوبي مدينة حيفا الإسرائيلية، اليوم الجمعة.
وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، صباح اليوم الجمعة، أنه قُتل مواطن إسرائيلي يبلغ من العمر 60 عاما وأصيب آخر بجروح متوسطة في تحطم طائرة خفيفة في مدينة حيفا.
وأوضح الموقع أن فريق "نجمة داوود الحمراء" هرول إلى مكان الحادث والذي وقع بالقرب من بلدة جليكسون بشارون في مدينة حيفا، شمالي إسرائيل.
وعمل الفريق على علاج المصاب الإسرائيلي والذي يبلغ من العمر 50 عاما، بالتوازي مع محاولة إنعاش الرجل الأول قبل الإعلان رسميا عن وفاته، جراء إصابة قاتلة.
وأكد أن إحدى عجلات الطائرة قد انفجرت ما تسبب في سقوط الطائرة على مهبط الطائرات، في وقت قام فريق نجمة داود الحمراء
بنقل المصاب إلى المستشفى لاستكمال العلاج اللازم.
ويشار إلى أنه في التاسع من شهر فبراير/شباط الماضي، تحطمت طائرة خفيفة في مطار مجدو في وسط البلاد، وأصيب قائدها بجروح بالغة.
وذكر الموقع الإلكتروني 0404، أن طائرة "شراعية" خفيفة
تحطمت في مطار مجدو وسط إسرائيل، وإصابة مواطن يبلغ من العمر 50 عاما، يعتقد أنه قائدها، بجروح بالغة. فيما أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي على موقعها الإلكتروني أن السلطات الإسرائيلية فتحت تحقيقا في واقعة تحطم الطائرة.