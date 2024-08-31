https://sarabic.ae/20240831/أرقام-حول-الرهائن-لدى-حماس-كم-تحرر-وكم-بقي؟-1092256624.html
أرقام حول الرهائن لدى حماس: كم تحرر وكم بقي؟
أرقام حول الرهائن لدى حماس: كم تحرر وكم بقي؟
سبوتنيك عربي
لا تزال أزمة إعادة الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة منذ هجمات السابع من أكتوبر على إسرائيل، تراوح مكانها، وسط جهود حثيثة من الوسطاء منذ أشهر عدة،... 31.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-31T13:05+0000
2024-08-31T13:05+0000
2024-08-31T13:05+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1f/1092256116_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_846e8b86b380b53b06f8229043ebd6da.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1f/1092256116_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_e8fdb9eaae53b04bc3db7e39a552f2f1.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
أرقام حول الرهائن لدى حماس: كم تحرر وكم بقي؟
لا تزال أزمة إعادة الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة منذ هجمات السابع من أكتوبر على إسرائيل، تراوح مكانها، وسط جهود حثيثة من الوسطاء منذ أشهر عدة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.