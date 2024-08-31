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مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين في انفجار صهريج غاز بمدينة عدن اليمنية.. فيديو
مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين في انفجار صهريج غاز بمدينة عدن اليمنية.. فيديو
سبوتنيك عربي
أصيب عدد من الأشخاص، مساء الجمعة، إثر انفجار في محطة للغاز بالعاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن. 31.08.2024, سبوتنيك عربي
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القاهرة – سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لـ "سبوتنيك"، إن "انفجارًا وقع في صهريج غاز منزلي بمحطة في شارع كابوتا بمديرية المنصورة، أعقبه حريق ما أسفر عن إصابة 18 شخصًا، ثلاثة منهم أصيبوا بجروح متوسطة".وذكر أن "عربات الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق الذي ألحق خسائر مادية". مؤكدًا بدء الشرطة تحقيقاً لكشف ملابساته.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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عدن, أخبار عدن, تفجير عدن, اشتعال النيران في صهريج, العالم العربي, أخبار اليمن الأن
عدن, أخبار عدن, تفجير عدن, اشتعال النيران في صهريج, العالم العربي, أخبار اليمن الأن

مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين في انفجار صهريج غاز بمدينة عدن اليمنية.. فيديو

00:18 GMT 31.08.2024 (تم التحديث: 00:43 GMT 31.08.2024)
© Sputnikصورة أرشيفية.. تفجير مقر مكافحة الإرهاب في عدن
صورة أرشيفية.. تفجير مقر مكافحة الإرهاب في عدن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أصيب عدد من الأشخاص، مساء الجمعة، إثر انفجار في محطة للغاز بالعاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.
القاهرة – سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لـ "سبوتنيك"، إن "انفجارًا وقع في صهريج غاز منزلي بمحطة في شارع كابوتا بمديرية المنصورة، أعقبه حريق ما أسفر عن إصابة 18 شخصًا، ثلاثة منهم أصيبوا بجروح متوسطة".

وذكر أن "عربات الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق الذي ألحق خسائر مادية". مؤكدًا بدء الشرطة تحقيقاً لكشف ملابساته.
وفي وقت لاحق، أفاد مصدر طبي في عدن لـ "سبوتنيك"، بأن" ضحايا انفجار صهريج محملٍ بالغاز في محطة المنصورة ارتفعوا إلى ثلاث وفيات و15 مصاباً نقلوا إلى مستشفيات الجمهورية والأمريكي، والبريهي، والوالي".

ويعاني اليمن للعام العاشر توالياً، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الصحة العالمية تتفق مع إسرائيل على "هدنات إنسانية" في غزةأمس, 20:58 GMT
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