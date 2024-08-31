https://sarabic.ae/20240831/اكتشاف-ثالث-عنكبوت-مصاب-بفطر-الزومبي-فيديو-1092263376.html
اكتشاف ثالث عنكبوت مصاب بفطر الزومبي.. فيديو
اكتشاف ثالث عنكبوت مصاب بفطر الزومبي.. فيديو
سبوتنيك عربي
في منطقة الأمازون في بيرو، عثر أحد الباحثين على عنكبوت ميت نتيجة إصابته بفطر الزومبي ورصد ذلك في مقطع فيديو يشرح فيه تفاصيل هذا الاكتشاف. 31.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-31T18:32+0000
2024-08-31T18:32+0000
2024-08-31T18:32+0000
مجتمع
منوعات
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1f/1092263464_0:0:2896:1629_1920x0_80_0_0_0970997f83d866dfa7817a49fb599b92.jpg
وأوضح كريس كيتولا، الباحث المتخصص في الحياة البرية، عبر الفيديو الذي تم تداوله على موقع "إكس"، أن الفطر سيطر على الجهاز العصبي للعنكبوت وأجبره على الانتقال إلى موقع معين قبل موته. وتابع: "بعد موته، نبت الفطر من جسده، مما سمح للجراثيم بالانتشار إلى عناكب أخرى".ويعرف فطر الزومبي أو "كوردي سيبس" بقدرته على السيطرة على دماغ الكائن الذي يتطفل عليه وتدمير جسمه من الداخل.ويجبر هذا الفطر ضحيته على الصعود إلى أماكن أعلى حيث تكون الظروف مثالية لتكاثره، ويشير باحثون إلى أن كل نوع من هذا الفطر يستهدف نوعا محددا من الكائنات، لكن النوع الذي يصيب العناكب يصنف بأنه نادر. ويعد هذا العنكبوت الثالث الذي يراه كيتولا مصابا بهذا الفطر، لكنه الأبحاث تقول إنه لا يمثل تهديدا للبشر لأنه لا يمكنه الانتقال من الحيوانات إلى الإنسان.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1f/1092263464_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_7774c62efa2bcc9531468c089d6a8595.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار
اكتشاف ثالث عنكبوت مصاب بفطر الزومبي.. فيديو
في منطقة الأمازون في بيرو، عثر أحد الباحثين على عنكبوت ميت نتيجة إصابته بفطر الزومبي ورصد ذلك في مقطع فيديو يشرح فيه تفاصيل هذا الاكتشاف.
وأوضح كريس كيتولا، الباحث المتخصص في الحياة البرية
، عبر الفيديو الذي تم تداوله على موقع "إكس"، أن الفطر سيطر على الجهاز العصبي للعنكبوت وأجبره على الانتقال إلى موقع معين قبل موته.
وتابع: "بعد موته، نبت الفطر من جسده، مما سمح للجراثيم بالانتشار إلى عناكب أخرى".
ويعرف فطر الزومبي أو "كوردي سيبس" بقدرته على السيطرة على دماغ الكائن الذي يتطفل عليه وتدمير جسمه من الداخل.
ويجبر هذا الفطر ضحيته على الصعود إلى أماكن أعلى حيث تكون الظروف مثالية لتكاثره، ويشير باحثون
إلى أن كل نوع من هذا الفطر يستهدف نوعا محددا من الكائنات، لكن النوع الذي يصيب العناكب يصنف بأنه نادر.
ويعد هذا العنكبوت
الثالث الذي يراه كيتولا مصابا بهذا الفطر، لكنه الأبحاث تقول إنه لا يمثل تهديدا للبشر لأنه لا يمكنه الانتقال من الحيوانات إلى الإنسان.