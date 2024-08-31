https://sarabic.ae/20240831/التطعيم-ضد-مرض-شلل-الأطفال-في-قطاع-غزة--1092261530.html
التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في قطاع غزة
التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
تبدأ الأحد 1 سبتمبر/ أيلول 2024 حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ أكثر من 10 أشهر. 31.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-31T16:45+0000
2024-08-31T16:45+0000
2024-08-31T16:45+0000
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وستكون حملة التطعيم تحت إشراف وزارة الصحة في غزة وبالشراكة مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والأونروا.
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انفوجرافيك, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, инфографика
انفوجرافيك, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, инфографика
التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في قطاع غزة
تبدأ الأحد 1 سبتمبر/ أيلول 2024 حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ أكثر من 10 أشهر.
وستكون حملة التطعيم تحت إشراف وزارة الصحة في غزة وبالشراكة مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والأونروا.