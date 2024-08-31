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https://sarabic.ae/20240831/الجزائر-تحصل-على-تفويض-للانضمام-إلى-بنك-بريكس-1092262192.html
الجزائر تحصل على تفويض للانضمام إلى بنك "بريكس"
الجزائر تحصل على تفويض للانضمام إلى بنك "بريكس"
سبوتنيك عربي
حصلت الجزائر، اليوم السبت، على الموافقة لتصبح عضوا في بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس". 31.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-31T16:48+0000
2024-08-31T16:48+0000
مجموعة بريكس
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أعلنت عن ذلك رئيسة البنك، ديلما روسيف، في تصريحات للصحفيين، على هامش الاجتماع السنوي التاسع للبنك في كيب تاون، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.وقالت روسيف: "لدينا عملية لتفويض أعضاء جدد في البنك.. وتم تفويض الجزائر لتصبح عضوا في البنك".وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أكد وزير المالية الجزائري، لعزيز فايد، أن عملية انضمام بلاده إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس" تسير على قدم وساق.وقال فايد، في مقابلة مع صحيفة "الوطن" المحلية الناطقة بالفرنسية: "أؤكد أن عملية انضمام الجزائر إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس تسير على قدم وساق".وفي يوليو/ تموز 2023، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده قدمت طلبًا رسميًا للانضمام إلى مجموعة "بريكس". وأوضح تبون، في مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي، أن أول إسهام لبلاده سيكون بمليار ونصف مليار دولار للانضمام إلى بنك التنمية الجديد.وبنك التنمية الجديد، هو بنك تنمية متعدد الأطراف، أنشأته مجموعة "بريكس" من دول روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، في عام 2015.يشار إلى أنه تم قبول بنغلاديش ومصر والإمارات العربية المتحدة وأوروغواي، كأعضاء جدد في بنك التنمية الجديد التابع لـ"بريكس" في عام 2021، كجزء من حملة التوسع.
https://sarabic.ae/20240831/نبيلة-منيب-في-حوار-لـسبوتنيك-العالم-بحاجة-لتوازنات-حقيقية-وبريكس-فرصة-جادة-للتوازن-الاقتصادي-1092254780.html
https://sarabic.ae/20240829/منتدى-بريكس-للإدارات-المحلية-يختار-مذيعة-سبوتنيك-للحديث-عن-الشباب-العربي-1092209463.html
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مجموعة بريكس, الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
مجموعة بريكس, الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

الجزائر تحصل على تفويض للانضمام إلى بنك "بريكس"

16:48 GMT 31.08.2024
© Photo / wikipedia مقر بنك التنمية التابع لدول "بريكس"
مقر بنك التنمية التابع لدول بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
مقر بنك التنمية التابع لدول "بريكس"
© Photo / wikipedia
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حصلت الجزائر، اليوم السبت، على الموافقة لتصبح عضوا في بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس".
أعلنت عن ذلك رئيسة البنك، ديلما روسيف، في تصريحات للصحفيين، على هامش الاجتماع السنوي التاسع للبنك في كيب تاون، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.
وقالت روسيف: "لدينا عملية لتفويض أعضاء جدد في البنك.. وتم تفويض الجزائر لتصبح عضوا في البنك".
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12:55 GMT
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أكد وزير المالية الجزائري، لعزيز فايد، أن عملية انضمام بلاده إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس" تسير على قدم وساق.
وقال فايد، في مقابلة مع صحيفة "الوطن" المحلية الناطقة بالفرنسية: "أؤكد أن عملية انضمام الجزائر إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس تسير على قدم وساق".
وفي يوليو/ تموز 2023، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده قدمت طلبًا رسميًا للانضمام إلى مجموعة "بريكس".
منتدى بريكس للإدارات المحلية يختار مذيعة سبوتنيك للحديث عن الشباب العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
منتدى "بريكس" للإدارات المحلية يختار مذيعة "سبوتنيك" للحديث عن الشباب العربي
29 أغسطس, 15:19 GMT
وأوضح تبون، في مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي، أن أول إسهام لبلاده سيكون بمليار ونصف مليار دولار للانضمام إلى بنك التنمية الجديد.
وبنك التنمية الجديد، هو بنك تنمية متعدد الأطراف، أنشأته مجموعة "بريكس" من دول روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، في عام 2015.
يشار إلى أنه تم قبول بنغلاديش ومصر والإمارات العربية المتحدة وأوروغواي، كأعضاء جدد في بنك التنمية الجديد التابع لـ"بريكس" في عام 2021، كجزء من حملة التوسع.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب غزة 14:14 GMTРазминирование военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:36 GMT
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