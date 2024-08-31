https://sarabic.ae/20240831/الجزائر-تحصل-على-تفويض-للانضمام-إلى-بنك-بريكس-1092262192.html
الجزائر تحصل على تفويض للانضمام إلى بنك "بريكس"
الجزائر تحصل على تفويض للانضمام إلى بنك "بريكس"
سبوتنيك عربي
حصلت الجزائر، اليوم السبت، على الموافقة لتصبح عضوا في بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس". 31.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-31T16:48+0000
2024-08-31T16:48+0000
2024-08-31T16:48+0000
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أعلنت عن ذلك رئيسة البنك، ديلما روسيف، في تصريحات للصحفيين، على هامش الاجتماع السنوي التاسع للبنك في كيب تاون، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.وقالت روسيف: "لدينا عملية لتفويض أعضاء جدد في البنك.. وتم تفويض الجزائر لتصبح عضوا في البنك".وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أكد وزير المالية الجزائري، لعزيز فايد، أن عملية انضمام بلاده إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس" تسير على قدم وساق.وقال فايد، في مقابلة مع صحيفة "الوطن" المحلية الناطقة بالفرنسية: "أؤكد أن عملية انضمام الجزائر إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس تسير على قدم وساق".وفي يوليو/ تموز 2023، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده قدمت طلبًا رسميًا للانضمام إلى مجموعة "بريكس". وأوضح تبون، في مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي، أن أول إسهام لبلاده سيكون بمليار ونصف مليار دولار للانضمام إلى بنك التنمية الجديد.وبنك التنمية الجديد، هو بنك تنمية متعدد الأطراف، أنشأته مجموعة "بريكس" من دول روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، في عام 2015.يشار إلى أنه تم قبول بنغلاديش ومصر والإمارات العربية المتحدة وأوروغواي، كأعضاء جدد في بنك التنمية الجديد التابع لـ"بريكس" في عام 2021، كجزء من حملة التوسع.
https://sarabic.ae/20240831/نبيلة-منيب-في-حوار-لـسبوتنيك-العالم-بحاجة-لتوازنات-حقيقية-وبريكس-فرصة-جادة-للتوازن-الاقتصادي-1092254780.html
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مجموعة بريكس, الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
مجموعة بريكس, الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
الجزائر تحصل على تفويض للانضمام إلى بنك "بريكس"
حصلت الجزائر، اليوم السبت، على الموافقة لتصبح عضوا في بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس".
أعلنت عن ذلك رئيسة البنك، ديلما روسيف، في تصريحات للصحفيين، على هامش الاجتماع السنوي التاسع للبنك في كيب تاون، وفقا لصحيفة
"الشروق" الجزائرية.
وقالت روسيف: "لدينا عملية لتفويض أعضاء جدد في البنك.. وتم تفويض الجزائر لتصبح عضوا في البنك".
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أكد وزير المالية الجزائري، لعزيز فايد، أن عملية انضمام بلاده إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس" تسير على قدم وساق
.
وقال فايد، في مقابلة مع صحيفة "الوطن" المحلية الناطقة بالفرنسية: "أؤكد أن عملية انضمام الجزائر إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس تسير على قدم وساق".
وفي يوليو/ تموز 2023، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده قدمت طلبًا رسميًا للانضمام إلى مجموعة "بريكس"
.
وأوضح تبون، في مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي، أن أول إسهام لبلاده سيكون بمليار ونصف مليار دولار للانضمام إلى بنك التنمية الجديد.
وبنك التنمية الجديد، هو بنك تنمية متعدد الأطراف، أنشأته مجموعة "بريكس" من دول روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، في عام 2015.
يشار إلى أنه تم قبول بنغلاديش ومصر والإمارات العربية المتحدة وأوروغواي، كأعضاء جدد في بنك التنمية الجديد التابع لـ"بريكس" في عام 2021، كجزء من حملة التوسع.