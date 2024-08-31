https://sarabic.ae/20240831/الطوارئ-الروسية-أكثر-من-40-رجل-إنقاذ-يبحثون-عن-مروحية-مي-8-المفقودة-في-كامتشاتكا-1092266282.html

الطوارئ الروسية: أكثر من 40 رجل إنقاذ يبحثون عن مروحية مي-8 المفقودة في كامتشاتكا

الطوارئ الروسية: أكثر من 40 رجل إنقاذ يبحثون عن مروحية مي-8 المفقودة في كامتشاتكا

سبوتنيك عربي

قالت وزارة الطوارئ الروسية، ليل السبت/ الأحد، إن رجال الإنقاذ يتبعون طرقًا مختلفة إلى الموقع المفترض للمروحية المفقودة من طراز مي-8 في كامتشاتكا. 31.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-31T23:39+0000

2024-08-31T23:39+0000

2024-08-31T23:39+0000

مي-8

وزارة الطوارئ الروسية

روسيا

مفقودين

البحث عن مفقودين

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سبوتنيك. وأضافت الوزارة، "في كامتشاتكا، يستمر البحث عن مروحية مي-8 تي التي اختفت في منطقة يليزوفسكي؛ ويتبع رجال الإنقاذ طرقًا مختلفة إلى الموقع المفترض للطائرة. وفي المجموع، يشارك أكثر من 40 شخصًا في البحث البري".في الوقت نفسه، لوحظ ضباب كثيف وأمطار معتدلة في كامتشاتكا، حيث يتم البحث عن مي-8، ويقف طيران الوزارة مع رجال الإنقاذ على متنها في وضع الاستعداد.كانت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية "روسافياتسيا"، أعلنت السبت، اختفاء مروحية من طراز "مي-8" على متنها 22 شخصا في إقليم كامتشاتكا شرقي روسيا.وذكرت روسافياتسيا، عبر تلغرام، "وفقا للبيانات الأولية، هناك 19 سائحا و3 من أفراد الطاقم على متن المروحية مي-8 التي اختفت في كامتشاتكا قرب بركان فاتشكازيتس".وأوضحت أنه "يجري البحث عن المروحية، إذ لم يتواصل طاقمها منذ الساعة 07.15 بتوقيت موسكو".في سياق متصل، قال ممثل خدمات الطوارئ لسبوتنيك إن "فقدان الاتصال مع مروحية من طراز "مي-8" في كامتشاتكا وقع بعد 5 دقائق من الإقلاع أثناء اتجاهها إلى مطار نيكولايفكا في كامتشاتكا".

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مي-8, وزارة الطوارئ الروسية, روسيا, مفقودين, البحث عن مفقودين