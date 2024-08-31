https://sarabic.ae/20240831/الطوارئ-الروسية-أكثر-من-40-رجل-إنقاذ-يبحثون-عن-مروحية-مي-8-المفقودة-في-كامتشاتكا-1092266282.html
الطوارئ الروسية: أكثر من 40 رجل إنقاذ يبحثون عن مروحية مي-8 المفقودة في كامتشاتكا
الطوارئ الروسية: أكثر من 40 رجل إنقاذ يبحثون عن مروحية مي-8 المفقودة في كامتشاتكا
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الطوارئ الروسية، ليل السبت/ الأحد، إن رجال الإنقاذ يتبعون طرقًا مختلفة إلى الموقع المفترض للمروحية المفقودة من طراز مي-8 في كامتشاتكا. 31.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-31T23:39+0000
2024-08-31T23:39+0000
2024-08-31T23:39+0000
مي-8
وزارة الطوارئ الروسية
روسيا
مفقودين
البحث عن مفقودين
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سبوتنيك. وأضافت الوزارة، "في كامتشاتكا، يستمر البحث عن مروحية مي-8 تي التي اختفت في منطقة يليزوفسكي؛ ويتبع رجال الإنقاذ طرقًا مختلفة إلى الموقع المفترض للطائرة. وفي المجموع، يشارك أكثر من 40 شخصًا في البحث البري".في الوقت نفسه، لوحظ ضباب كثيف وأمطار معتدلة في كامتشاتكا، حيث يتم البحث عن مي-8، ويقف طيران الوزارة مع رجال الإنقاذ على متنها في وضع الاستعداد.كانت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية "روسافياتسيا"، أعلنت السبت، اختفاء مروحية من طراز "مي-8" على متنها 22 شخصا في إقليم كامتشاتكا شرقي روسيا.وذكرت روسافياتسيا، عبر تلغرام، "وفقا للبيانات الأولية، هناك 19 سائحا و3 من أفراد الطاقم على متن المروحية مي-8 التي اختفت في كامتشاتكا قرب بركان فاتشكازيتس".وأوضحت أنه "يجري البحث عن المروحية، إذ لم يتواصل طاقمها منذ الساعة 07.15 بتوقيت موسكو".في سياق متصل، قال ممثل خدمات الطوارئ لسبوتنيك إن "فقدان الاتصال مع مروحية من طراز "مي-8" في كامتشاتكا وقع بعد 5 دقائق من الإقلاع أثناء اتجاهها إلى مطار نيكولايفكا في كامتشاتكا".
https://sarabic.ae/20220811/الطوارئ-الروسية-تم-الاتصال-بالمروحيتين-المختفيتين-من-الرادار-في-إقليم-كراسنويارسك-1066304349.html
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مي-8, وزارة الطوارئ الروسية, روسيا, مفقودين, البحث عن مفقودين
مي-8, وزارة الطوارئ الروسية, روسيا, مفقودين, البحث عن مفقودين
الطوارئ الروسية: أكثر من 40 رجل إنقاذ يبحثون عن مروحية مي-8 المفقودة في كامتشاتكا
قالت وزارة الطوارئ الروسية، ليل السبت/ الأحد، إن رجال الإنقاذ يتبعون طرقًا مختلفة إلى الموقع المفترض للمروحية المفقودة من طراز مي-8 في كامتشاتكا.
سبوتنيك. وأضافت الوزارة، "في كامتشاتكا، يستمر البحث عن مروحية مي-8 تي التي اختفت في منطقة يليزوفسكي؛ ويتبع رجال الإنقاذ طرقًا مختلفة إلى الموقع المفترض للطائرة. وفي المجموع، يشارك أكثر من 40 شخصًا في البحث البري".
وتابعت الوزارة، "واصلت مجموعة الإنقاذ من مركز إنقاذ كامتشاتكا، التي كانت تجري بحثًا بريًا من جانب بركان فاشكازيتس، تحركها بعد إقامة قسرية طوال الليل في منطقة بحيرة تاخكولوتش. كما واصل رجال الإنقاذ من فريق البحث والإنقاذ المشترك وحراس الغابات على مركبات الدفع الرباعي والمركبات ذات التضاريس الوعرة البحث على طول طرق مختلفة. كما انطلق متطوعون على مركبات الدفع الرباعي من قرية نيكولايفكا لمساعدة رجال الإنقاذ".
في الوقت نفسه، لوحظ ضباب كثيف وأمطار معتدلة في كامتشاتكا، حيث يتم البحث عن مي-8، ويقف طيران الوزارة مع رجال الإنقاذ على متنها في وضع الاستعداد.
كانت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية "روسافياتسيا"، أعلنت السبت، اختفاء مروحية من طراز "مي-8"
على متنها 22 شخصا في إقليم كامتشاتكا شرقي روسيا.
وذكرت روسافياتسيا، عبر تلغرام، "وفقا للبيانات الأولية، هناك 19 سائحا و3 من أفراد الطاقم على متن المروحية مي-8 التي اختفت في كامتشاتكا قرب بركان فاتشكازيتس".
وأوضحت أنه "يجري البحث عن المروحية، إذ لم يتواصل طاقمها منذ الساعة 07.15 بتوقيت موسكو".
في سياق متصل، قال ممثل خدمات الطوارئ لسبوتنيك إن "فقدان الاتصال مع مروحية من طراز "مي-8" في كامتشاتكا وقع بعد 5 دقائق من الإقلاع أثناء اتجاهها إلى مطار نيكولايفكا في كامتشاتكا".