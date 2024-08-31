https://sarabic.ae/20240831/القوات-الروسية-تدمر-مستودعا-أوكرانيا-للذخيرة-بصاروخ-إسكندر-في-مقاطعة-سومي-1092247663.html
القوات الروسية تدمر مستودعا أوكرانيا للذخيرة بصاروخ "إسكندر" في مقاطعة سومي
القوات الروسية تدمر مستودعا أوكرانيا للذخيرة بصاروخ "إسكندر" في مقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق عملية تدمير مستودع أسلحة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي. 31.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-31T05:02+0000
2024-08-31T05:02+0000
2024-08-31T05:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأرفقت وزارة الدفاع الروسية اللقطات المنشورة ببيان قالت إنه "خلال أنشطة الاستطلاع في منطقة نيجنيايا سيروفاتكا وعلى بعد خمسة كيلومترات جنوب مدينة سومي، حددت القوات المسلحة الروسية مستودعا كبيرا للأسلحة والمعدات الصاروخية والمدفعية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضافت الوزارة في بيانها أنه "بعد تحليل شامل لبيانات الاستخبارات الواردة والتأكيد على نشاط التشكيلات القومية الأوكرانية في المنطقة، تم اتخاذ قرار بتنفيذ ضربة على المنشأة العسكرية"، لافتة إلى أن عملية تدمير الهدف حصلت من خلال استخدام صاروخ من طراز "إسكندر".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تدمر مستودعا أوكرانيا للذخيرة بصاروخ "إسكندر" في مقاطعة سومي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق عملية تدمير مستودع أسلحة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي.
وأرفقت وزارة الدفاع الروسية اللقطات المنشورة ببيان قالت إنه "خلال أنشطة الاستطلاع في منطقة نيجنيايا سيروفاتكا وعلى بعد خمسة كيلومترات جنوب مدينة سومي، حددت القوات المسلحة الروسية مستودعا كبيرا للأسلحة والمعدات الصاروخية والمدفعية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضافت الوزارة في بيانها أنه "بعد تحليل شامل لبيانات الاستخبارات الواردة والتأكيد على نشاط التشكيلات القومية الأوكرانية في المنطقة، تم اتخاذ قرار بتنفيذ ضربة على المنشأة العسكرية"، لافتة إلى أن عملية تدمير الهدف حصلت من خلال استخدام صاروخ من طراز "إسكندر".
وأوضحت الوزارة أن بعد إصابة الهدف حدثت انفجارات ضخمة في المكان ولفترة طويلة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت
القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.