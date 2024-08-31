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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240831/القوات-الروسية-تدمر-مستودعا-أوكرانيا-للذخيرة-بصاروخ-إسكندر-في-مقاطعة-سومي-1092247663.html
القوات الروسية تدمر مستودعا أوكرانيا للذخيرة بصاروخ "إسكندر" في مقاطعة سومي
القوات الروسية تدمر مستودعا أوكرانيا للذخيرة بصاروخ "إسكندر" في مقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق عملية تدمير مستودع أسلحة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي. 31.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-31T05:02+0000
2024-08-31T05:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأرفقت وزارة الدفاع الروسية اللقطات المنشورة ببيان قالت إنه "خلال أنشطة الاستطلاع في منطقة نيجنيايا سيروفاتكا وعلى بعد خمسة كيلومترات جنوب مدينة سومي، حددت القوات المسلحة الروسية مستودعا كبيرا للأسلحة والمعدات الصاروخية والمدفعية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضافت الوزارة في بيانها أنه "بعد تحليل شامل لبيانات الاستخبارات الواردة والتأكيد على نشاط التشكيلات القومية الأوكرانية في المنطقة، تم اتخاذ قرار بتنفيذ ضربة على المنشأة العسكرية"، لافتة إلى أن عملية تدمير الهدف حصلت من خلال استخدام صاروخ من طراز "إسكندر".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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القوات الروسية تدمر مستودعا أوكرانيا للذخيرة بصاروخ "إسكندر" في مقاطعة سومي

05:02 GMT 31.08.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationمنظومة صواريخ "إسكندر إم" التكتيكية تستهدف مستودع أسلحة الصواريخ والمدفعية التابع للواء المشاة الآلي المنفصل رقم 56 الأوكراني في المنطقة الصناعية لمدينة كراماتورسك
منظومة صواريخ إسكندر إم التكتيكية تستهدف مستودع أسلحة الصواريخ والمدفعية التابع للواء المشاة الآلي المنفصل رقم 56 الأوكراني في المنطقة الصناعية لمدينة كراماتورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق عملية تدمير مستودع أسلحة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي.
وأرفقت وزارة الدفاع الروسية اللقطات المنشورة ببيان قالت إنه "خلال أنشطة الاستطلاع في منطقة نيجنيايا سيروفاتكا وعلى بعد خمسة كيلومترات جنوب مدينة سومي، حددت القوات المسلحة الروسية مستودعا كبيرا للأسلحة والمعدات الصاروخية والمدفعية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضافت الوزارة في بيانها أنه "بعد تحليل شامل لبيانات الاستخبارات الواردة والتأكيد على نشاط التشكيلات القومية الأوكرانية في المنطقة، تم اتخاذ قرار بتنفيذ ضربة على المنشأة العسكرية"، لافتة إلى أن عملية تدمير الهدف حصلت من خلال استخدام صاروخ من طراز "إسكندر".
وأوضحت الوزارة أن بعد إصابة الهدف حدثت انفجارات ضخمة في المكان ولفترة طويلة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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