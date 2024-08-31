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"المسجد النبوي تحت البرق"... سيول "غير مسبوقة" في المدينة المنورة
"المسجد النبوي تحت البرق"... سيول "غير مسبوقة" في المدينة المنورة
سبوتنيك عربي
شهدت المدينة المنورة في السعودية، ليل الجمعة السبت، سقوط أمطار غزيرة تسببت بسيول غير مسبوقة. 31.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-31T06:36+0000
2024-08-31T06:36+0000
2024-08-31T06:36+0000
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وأظهرت مقاطع نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، السيول وهي تجرف السيارات بعدة شوارع، فيما أظهرت مقاطع أخرى مشاهد من تساقط الأمطار الغزيرة على المسجد النبوي في المدينة المنورة.من جهتها، نشرت أمانة منطقة المدينة المنورة، عبر صفحتها على منصة "إكس"، مقاطع فيديو للبرق فوق المسجد النبوي واستعدادات فرق الأمن والدفاع المدني في المنطقة.وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن "الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي كثفت أعمالها في ساحات ومرافق المسجد النبوي من خلال تشغيل كامل طاقاتها من الكوادر البشرية والآلية وفق خطط الحالات المطرية الموضوعة مسبقاً".
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
"المسجد النبوي تحت البرق"... سيول "غير مسبوقة" في المدينة المنورة
شهدت المدينة المنورة في السعودية، ليل الجمعة السبت، سقوط أمطار غزيرة تسببت بسيول غير مسبوقة.
وأظهرت مقاطع نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، السيول وهي تجرف السيارات بعدة شوارع، فيما أظهرت مقاطع أخرى مشاهد من تساقط الأمطار الغزيرة على المسجد النبوي في المدينة المنورة.
من جهتها، نشرت أمانة منطقة المدينة المنورة، عبر صفحتها على منصة "إكس"، مقاطع فيديو للبرق فوق المسجد النبوي واستعدادات فرق الأمن والدفاع المدني في المنطقة.
وذكرت وكالة
الأنباء السعودية الرسمية، أن "الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي كثفت أعمالها في ساحات ومرافق المسجد النبوي من خلال تشغيل كامل طاقاتها من الكوادر البشرية والآلية وفق خطط الحالات المطرية الموضوعة مسبقاً".